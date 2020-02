L'Arabie saoudite soutient la Chine dans sa lutte contre le nouveau coronavirus

RIYADH, Arabie Saoudite, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- Le Royaume d'Arabie Saoudite a promis son soutien total à la lutte contre le coronavirus (COVID-19) avec six contrats conjoints pour fournir une assistance médicale en Chine. Le King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (centre d'aide et de secours humanitaires King Salman, KSrelief) a été chargé de fournir cette assistance dans un esprit de coopération humanitaire avec la Chine.

Les contrats ont été initiés par le King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief). L'initiative a été coordonnée avec l'ambassade de la République populaire de Chine du royaume.

Le projet prévoit la fourniture de 1159 dispositifs médicaux, dont des appareils à ultrasons, des ventilateurs non invasifs, des défibrillateurs, des moniteurs de surveillance des patients, des pompes à perfusion, des pompes à injection et des thérapies de remplacement rénal continue. Des masques de protection médicale et des combinaisons isolantes seront également fournis.

« Cette initiative reflète les relations historiques profondes et fortes entre l'Arabie saoudite et la Chine », a déclaré son Excellence, le Dr Abdullah Al Rabeeah. « Le royaume s'efforce de lutter contre les crises auxquelles sont confrontés les pays et les communautés. Il vise toujours à soutenir la stabilité et le développement durable dans le monde. »

Saluant cette initiative, l'ambassadeur de Chine au royaume, Son Excellence Chen Weiqing, a déclaré : « Cette cargaison sera d'un grand secours pour les médecins et la population de la ville de Wuhan et d'autres régions. Elle reflète la gentillesse du peuple et du gouvernement d'Arabie Saoudite envers la Chine et son peuple. »

L'ambassadeur a poursuivi en disant que la solidarité est le meilleur moyen de faire face aux défis des maladies.

Le 10 février 2020, le Gardien des deux saintes mosquées, Son Altesse Royale le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud a ordonné à KSrelief de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les autorités chinoises et leur apporter un soutien urgent. Cette initiative démontre une fois de plus l'engagement de l'Arabie saoudite à fournir une assistance humanitaire et médicale urgente au moment où cela est le plus nécessaire.

