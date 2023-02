Arábia Saudita lançará a 2ª edição da Conferência do Setor Financeiro (FSC) nos dias 15 a 16 de março de 2023 em Riade

RIADE, Arábia Saudita, 7 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A 2ª edição da Conferência do Setor Financeiro (FSC 2023) organizada pelos parceiros do Programa de Desenvolvimento do Setor Financeiro (Ministério das Finanças, Banco Central Saudita e Autoridade do Mercado de Capitais) será realizada de 15 a 16 de março de 2023 no King Abdulaziz International Conference Centre em Riade. Participarão tomadores de decisão do setor financeiro e executivos seniores de instituições financeiras locais, regionais e internacionais, bem como investidores internacionais, empresários e acadêmicos proeminentes.

Saudi Arabia to Launch 2nd Edition of Financial Sector Conference (FSC) March 15-16, 2023 in Riyadh

O FSC 2023 dará continuidade aos objetivos da primeira edição de 2019, que buscou a integração entre o ecossistema do setor financeiro com seus diversos meios e ferramentas, contribuindo para o crescimento contínuo em um quadro de estabilidade fiscal robusta e sólida, ao mesmo tempo em que emprega ferramentas inovadoras no desenvolvimento e gestão de serviços.

A agenda do FSC 2023 inclui a discussão dos principais tópicos relacionados às aspirações e preocupações da comunidade financeira. Os participantes discutirão os desafios e oportunidades enfrentados pela economia global, restrições da cadeia de suprimentos, uma ordem mundial em mudança, a pandemia prolongada e outros fatores que causam crescimento lento em muitas regiões do mundo que afetam o setor financeiro e seu ecossistema.

A conferência explorará até que ponto as instituições financeiras são resilientes e lidam com o novo cenário financeiro, caracterizado pelo rápido desenvolvimento tecnológico, mais instituições não bancárias emergentes, novas realidades econômicas e mudanças na demanda. Esses aspectos exigem que as instituições financeiras revisitem suas funções no mercado, bem como a maneira flexível como atendem seus clientes para melhorar suas posições no mercado.

Os participantes discutirão investimentos para amanhã, o que requer análises estratégicas de gestão de riscos e ofertas de produtos, investimento/financiamento ecológico, novos ativos, novas tecnologias e mudanças nas expectativas dos investidores. Os participantes também abordarão o aumento das taxas de juros, as flutuações do mercado e outros novos desafios e oportunidades buscando alcançar investimentos seguros para o futuro.

A conferência terminará com extensas discussões sobre o futuro do setor financeiro à luz da digitalização.

Para quem se interessar em participar da conferência, inscreva-se pelo link https://registration.fsc.sa/

CONTATO:

Khaled Al Qareshah,

[email protected] ,

+966 50 449 5744

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1997715/FSC_March_2023.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1997716/FSC_Logo.jpg

FONTE FSC

SOURCE FSC