Saudi-Arabien veranstaltet zum 2. Mal die Financial Sector Conference (FSC) vom 15. bis zum 16. März 2023 in Riad

RIAD, Saudi-Arabien, 8. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die 2. Austragung der Financial Sector Conference (FSC 2023), organisiert von den Partnern des Financial Sector Development Program (Ministry of Finance, Saudi Central Bank und Capital Market Authority), findet vom 15. bis 16. März 2023 im King Abdulaziz International Conference Center in Riad statt. An der Veranstaltung werden Entscheidungsträger aus dem Finanzsektor und Führungskräfte aus kommunalen, regionalen und internationalen Finanzinstitutionen sowie internationale Investoren, Unternehmer und prominente Akademiker teilnehmen.

Die FSC 2023 wird auf den Zielen der ersten Ausgabe aus dem Jahr 2019 aufbauen, die die Integration des Finanzsektor-Ökosystems mit seinen diversen Mitteln und Instrumenten zum kontinuierlichen Wachstum innerhalb eines Rahmens robuster und solider finanzpolitischer Stabilität bei gleichzeitiger Verwendung innovativer Tools zur Entwicklung und Verwaltung von Dienstleistungen anstrebten.

Auf der Tagesordnung der FSC 2023 steht eine Diskussion über die wichtigsten Themen in Bezug auf die Ziele und Anliegen der Finanzgemeinschaft. Die Teilnehmer werden die Herausforderungen und Chancen erörtern, denen sich die Weltwirtschaft gegenübersieht, Lieferketten-Einschränkungen, eine sich verändernde Weltordnung, die sich hinziehende Pandemie und andere Faktoren, die in vielen Regionen auf der ganzen Welt langsames Wachstum bewirken und den Finanzsektor und sein Ökosystem in Mitleidenschaft ziehen.

Die Konferenz wird untersuchen, wie widerstandsfähig Finanzinstitute sind und inwieweit sie mit der neuen Finanzlandschaft fertig werden, die durch eine schnelle technologische Entwicklung, aufstrebende Nichtbanken, neue wirtschaftliche Realitäten und eine sich wandelnde Nachfrage gekennzeichnet ist. Diese Aspekte verlangen von den Finanzinstituten, dass sie ihre Rolle auf dem Markt überdenken, sowie die Art und Weise, wie sie ihre Kunden flexibel bedienen, um ihre Position auf dem Markt zu verbessern.

Die Teilnehmer werden über Investitionen für morgen sprechen, die eine Überprüfung der Risikomanagementstrategien und Produktangebote, der grünen Investitionen/Finanzierungen, der neuen Vermögenswerte, der neuen Technologien und der sich ändernden Erwartungen von Investoren erfordern. Die Teilnehmer werden sich auch mit steigenden Zinssätzen, Marktschwankungen und anderen neuen Herausforderungen und Chancen befassen, die auf sichere Investitionen für morgen abzielen.

Die Konferenz wird mit ausführlichen Diskussionen über die Zukunft des Finanzsektors im Hinblick auf die Digitalisierung schließen.

Wenn Sie an der Teilnahme an der Konferenz interessiert sind, registrieren Sie sich bitte über den Link https://registration.fsc.sa/



