ARÁBIA SAUDITA REVELA OS PRINCIPAIS LÍDERES TURÍSTICOS E MINISTROS GLOBAIS NA LISTA DE PALESTRANTES PARA O DIA MUNDIAL DO TURISMO DE 2023

Mais de 500 funcionários do governo, líderes do setor e especialistas de 120 países chegarão a Riade para o evento, tornando a comemoração deste ano o maior e mais impactante Dia Mundial do Turismo em seus 43 anos de história.

Entre os palestrantes estão Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb , ministro do Turismo da Arábia Saudita; Zurab Pololikashvili, secretário-geral da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas; Sua Excelência Rosa Ana Morillo Rodriguez , secretária de Estado, Ministério da Indústria, Comércio e Turismo da Espanha; Patricia de Lille , ministra do Turismo da África do Sul; Julia Simpson , CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, e Matthew Upchurch , CEO da Virtuoso

A amplitude dos participantes de alto nível demonstra a importância do Dia Mundial do Turismo de 2023, organizado em Riade, para mapear o futuro do crescimento do setor de turismo global.

RIADE, Arábia Saudita, 23 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Os detalhes da escalação de palestrantes do Dia Mundial do Turismo (WTD) deste ano foram revelados, sendo realizado em Riade de27 a28 de setembro. Com mais de 500 funcionários do governo, líderes do setor e especialistas de 120 países com participação no evento em Riade, o nível de presença demonstra o significado do WTD 2023 para mapear o futuro do crescimento do setor de turismo global.

SAUDI ARABIA UNVEILS TOP TOURISM LEADERS AND GLOBAL MINISTERS IN SPEAKER LINEUP FOR WORLD TOURISM DAY 2023

A amplitude dos palestrantes de alto nível mostra o impulso coletivo em todo o setor para celebrar suas glórias enquanto explora soluções para os desafios mais urgentes. Os palestrantes anunciados hoje incluem:

Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, ministro do Turismo da Arábia Saudita

Zurab Pololikashvili, secretário-geral daOrganização Mundial de Turismo das Nações Unidas

Sua Excelência Khalid Al Falih, ministro de Investimentos da Arábia Saudita

Sua Alteza , a Princesa Haifa Bint Mohammed Al Saud, vice-ministra do Turismo

, a Princesa Haifa Bint Mohammed Al Saud, vice-ministra do Turismo Sua Excelência Patricia de Lille, ministra do Turismo da África do Sul

Sua Excelência Nikolina Brnjac, ministra do Turismo e dos Esportes da República da Croácia

Sua Excelência Mehmet Ersoy, ministro da Cultura e do Turismo da Turquia

Sua Excelência Rosa Ana Morillo Rodriguez, secretária de Estado do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo da Espanha

Julia Simpson , CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo

, CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo Pansy Ho , secretário-geral do Fórum Global de Economia e Turismo

, secretário-geral do Fórum Global de Economia e Turismo Capitão Ibrahim Koshy, CEO da Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)

Pierfrancesco Vago , CEO da MSC Cruzeiros

, CEO da MSC Cruzeiros Greg Webb , CEO da Travelport

, CEO da Travelport Matthew Upchurch, CEO da Virtuoso

Ritesh Agarwal , CEO da OYO

António Guterres, secretário-geral da ONU, disse: "O turismo é uma força poderosa para o progresso e o entendimento mútuo. Porém, para oferecer todos os seus benefícios, essa força deve ser protegida e nutrida. Neste Dia Mundial do Turismo, nós reconhecemos a necessidade vital de investimentos ecológicos para construir um setor turístico que sustente as pessoas e o planeta. Portanto, vamos fazer mais para aproveitar todo o potencial do turismo sustentável. Investir em turismo sustentável é investir em um futuro melhor para todos".

O WTD 2023 será realizado com o tema "Turismo e Investimentos Verdes" e o objetivo de promover a colaboração global para examinar as oportunidades de investimento e fortalecer a resiliência do setor do turismo, direcionando-o a um futuro orientado por investimentos e focado na sustentabilidade. Em dois dias, o evento contará com a participação de líderes do turismo em palestras e painéis de discussão centrados em três temas principais da OMT: Pessoas, Planeta e Prosperidade. Os participantes irão explorar o poder do turismo e o papel do setor na união de culturas, na preservação do meio ambiente e na promoção de um mundo mais harmonioso e interconectado.

O primeiro dia irá explorar o tema da OMT de "Turismo e Investimentos Verdes" em painéis que abordam o poder do turismo na construção de pontes, investimentos em recursos humanos, o potencial de destinos turísticos menos visitados, e desafios e soluções para alcançar um futuro sustentável, preenchendo a lacuna de inovação e impulsionando o empreendedorismo. Na noite do primeiro dia, um jantar de gala será realizado em Diriyah, patrimônio da UNESCO da Arábia Saudita, em comemoração ao WTD 2023.

O Fórum de Líderes de Turismo será realizado no segundo dia com o tema "Turismo para Pessoas, Prosperidade e Diálogo Intercultural". Uma sessão do setor público examinará o futuro sustentável enquanto o setor privado irá explorar viagens contínuas de ponta a ponta. Uma sessão de passagem do WTD 2024 também será conduzida entre a Arábia Saudita e a Geórgia, antes da realização do evento na Geórgia, no ano que vem.

A escala do evento que está sendo organizado em Riade mostra a importância atribuída pelo governo saudita ao desenvolvimento do setor de turismo global. O Reino foi eleito presidente do Conselho Executivo daOrganização Mundial de Turismo das Nações Unidas (OMT) para 2023, e sediou o Cúpula Global do Conselho Mundial de Viagens e Turismo em Riade no ano passado.

Segundo o recente Relatório Barômetro da OMT, o Oriente Médio reportou os melhores resultados de janeiro a julho de 2023, chegando a 20% acima dos níveis pré-pandemia. A região continua sendo a única a superar os níveis de 2019, com a Arábia Saudita testemunhando um crescimento extraordinário de dois dígitos em +58%.

Sobre o Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo da Arábia Saudita foi fundado em 2020, após a abertura da Arábia Saudita a turistas internacionais em 2019. O Ministério lidera a Visão do Reino de colocar o turismo saudita em vanguarda. Seus esforços estão alinhados com as metas ambiciosas do Reino, com o objetivo de criar um milhão de empregos para seus cidadãos, possibilitar um crescimento acelerado e sustentável com políticas orientadas para o futuro, investimentos e desenvolvimento de talentos orientados por dados, receber 100 milhões de visitas turísticas até 2030, e ampliar a contribuição do setor para o PIB: de 3% para 10%. Ao fazer isso, o ministro do Turismo emite licenças e classificações para atividades turísticas, e cria e aprova regulamentações de vistos turísticos.

Sobre a OMT

A Organização Mundial do Turismo (OMT) é a agência especializada das Nações Unidas para promover o turismo como um veículo para o desenvolvimento igualitário, inclusivo e sustentável. Trabalhando com seus estados membros, organizações internacionais e o setor privado, a OMT promove viagens seguras e contínuas para todos. A OMT também trabalha para tornar o turismo a base da confiança e da cooperação internacional e um pilar central do crescimento e das oportunidades. Como parte do sistema mais amplo da ONU, a OMT está na vanguarda dos esforços globais para alcançar a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, incluindo sua capacidade de criar empregos decentes, promover a igualdade e preservar os patrimônios natural e cultural.

Comemorações do Dia Mundial do Turismo | OMT

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2219297/World_Tourism_Day_2023.jpg

FONTE Ministry of Tourism of Saudi Arabia

SOURCE Ministry of Tourism of Saudi Arabia