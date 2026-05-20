Araceli Biosciences bringt Endeavor® Live Cell für die kinetische Bildgebung mit extrem hohem Durchsatz in der KI-gestützten Wirkstoffforschung auf den Markt

Endeavor® Live Cell ermöglicht eine schnelle kinetische Bildgebung im Rahmen groß angelegter Screening-Kampagnen und liefert die zellulären Daten, die zur Unterstützung von „Lab-in-the-Loop"-Workflows in der Wirkstoffforschung benötigt werden.

PORTLAND, Oregon, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Araceli Biosciences gab heute die Einführung von Endeavor® Live Cell bekannt, womit das Unternehmen seine Bildgebungsplattform mit extrem hohem Durchsatz auf den Bereich der dynamischen Biologie im Screening-Maßstab ausweitet.

Da sich die KI-gestützte Wirkstoffforschung zunehmend in Richtung „Lab-in-the-Loop"-Arbeitsabläufe entwickelt, benötigen Forscher mehr als nur Endpunktmessungen. Sie benötigen hochwertige zelluläre Bilddaten, die schnell, konsistent und in großem Umfang generiert werden. Endeavor® Live Cell wurde entwickelt, um diesem Bedarf gerecht zu werden, indem es eine schnelle kinetische Bildgebung über gesamte 1536-Well-Platten hinweg ermöglicht und Wissenschaftlern so hilft, biologische Prozesse in Echtzeit zu erfassen.

„Diese Markteinführung ist eine wichtige Erweiterung der Araceli-Plattform", sagte Matt Beaudet, Präsident und CEO von Araceli Biosciences. „Unser Ziel ist es nicht nur, die Bildgebung zu beschleunigen. Wir möchten Wissenschaftlern dabei helfen, die hochwertigen biologischen Daten zu generieren, die für die moderne Wirkstoffforschung benötigt werden. Endeavor® Live Cell überträgt diesen Plattformansatz auf die dynamische Biologie, wo Geschwindigkeit, Konsistenz und Automatisierungskompatibilität von entscheidender Bedeutung sind."

Das System ermöglicht Bildaufnahmen im Abstand von etwa vier Minuten über die gesamte Fläche von 1536-Well-Platten. Diese Fähigkeit ermöglicht es, die Lebendzell- und kinetische Biologie in Arbeitsabläufe mit extrem hohem Durchsatz zu integrieren, bei denen zeitliche Genauigkeit, Konsistenz über die gesamte Platte hinweg und Kompatibilität mit Automatisierungssystemen entscheidend sind, um den Kreislauf zwischen Experiment, Analyse und Entscheidungsfindung zu schließen.

Endeavor® Live Cell eignet sich für Anwendungen, bei denen sich das Zellverhalten schnell ändert, darunter:

Reaktion auf Wirkstoffe

Überwachung des Zellzustands und der Lebensfähigkeit

phänotypisches Screening

die Verfolgung des Wachstums von Organoiden und Sphäroiden

andere kinetische Assays, bei denen häufige Zeitpunkte in großem Maßstab von Vorteil sind

Das System wurde in Zusammenarbeit mit Okolab entwickelt, wobei das Know-how von Okolab im Bereich der Inkubation lebender Zellen und der Umgebungskontrolle mit der Bildgebungsplattform mit extrem hohem Durchsatz von Araceli kombiniert wurde.

„Okolab ist stolz darauf, bei Endeavor® Live Cell mit Araceli zusammenzuarbeiten", sagte Lara Petrak, Director of Sales bei Okolab USA. „Durch die Kombination einer stabilen und zuverlässigen Umweltkontrolle für lebende Zellen mit der Geschwindigkeit, der Skalierbarkeit und der automatisierungsfähigen Plattform von Araceli bietet dieses System Wissenschaftlern eine leistungsstarke neue Möglichkeit, dynamische biologische Prozesse im Rahmen umfangreicher Screening-Kampagnen zu untersuchen."

Mit Endeavor® Live Cell baut Araceli seine Rolle als wichtiger Anbieter von Bildgebungsinfrastruktur für die KI-gestützte Wirkstoffforschung weiter aus und unterstützt Forscher dabei, die Zelldaten zu generieren, die für „Lab-in-the-Loop"-Experimente erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.aracelibio.com.

Informationen zu Araceli Biosciences

Araceli Biosciences entwickelt leistungsstarke Plattformen für die Zellbildgebung, die Forschern dabei helfen sollen, skalierbare und reproduzierbare biologische Daten für die Wirkstoffforschung und anspruchsvolle Screening-Anwendungen zu generieren.

Informationen zu Okolab

Okolab entwickelt und fertigt Lösungen zur Umgebungsregelung für die Mikroskopie und andere anspruchsvolle Anwendungen und bietet Forschern damit stabile und präzise Bedingungen bei Experimenten mit lebenden Zellen.

Medienkontakt

Don Weldon

VP of Marketing, Araceli Biosciences

[email protected]

+1 971-279-6042

www.aracelibio.com

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