Araceli Biosciences lance Endeavor® Live Cell pour l'imagerie cinétique à très haut débit dans la découverte de médicaments pilotée par l'IA

Endeavor® Live Cell permet d'obtenir une imagerie cinétique rapide dans le cadre de campagnes de dépistage à grande échelle, générant les données cellulaires nécessaires pour soutenir les flux de travail de découverte de médicaments en laboratoire dans la boucle.

PORTLAND, Oregon, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Araceli Biosciences a annoncé aujourd'hui le lancement d'Endeavor® Live Cell, qui étend la plateforme d'imagerie à très haut débit de l'entreprise au domaine de la biologie dynamique à l'échelle du dépistage.

À mesure que la découverte de médicaments pilotée par l'IA évolue vers des flux de travail intégrant le laboratoire dans la boucle, les chercheurs ont besoin de plus que de simples mesures finales. Ils doivent disposer de données d'imagerie cellulaire de haute qualité générées rapidement, de manière cohérente et à grande échelle. Endeavor® Live Cell est conçu pour répondre à ce besoin en permettant une imagerie cinétique rapide sur des plaques de 1 536 puits complètes, aidant ainsi les scientifiques à capturer la biologie au fur et à mesure qu'elle se déroule.

« Ce lancement représente une extension importante de la plateforme Araceli », déclare Matt Beaudet, président-directeur général d'Araceli Biosciences. « Notre objectif n'est pas seulement d'accélérer l'imagerie. Il s'agit d'aider les scientifiques à produire les données biologiques de haute qualité nécessaires à la découverte de médicaments modernes. Endeavor® Live Cell apporte cette même approche de plateforme à la biologie dynamique, où la vitesse, la cohérence et la compatibilité avec l'automatisation deviennent essentielles. »

Le système permet d'obtenir des images d'une durée d'environ quatre minutes sur les plaques de 1 536 puits complètes. Cette capacité permet à la biologie des cellules vivantes et à la biologie cinétique de passer à des flux de travail à très haut débit, où la synchronisation, la cohérence des plaques entières et la compatibilité avec l'automatisation sont essentielles pour boucler la boucle entre l'expérience, l'analyse et la prise de décision.

Endeavor® Live Cell prend en charge les applications où le comportement cellulaire change rapidement :

réponse composée

contrôle de la santé et de la viabilité des cellules

dépistage phénotypique

suivi de la croissance des organoïdes et des sphéroïdes

autres essais cinétiques qui bénéficient de relevés fréquents à grande échelle

Le système a été développé en partenariat avec Okolab, en tirant parti de l'expertise d'Okolab en matière d'incubation de cellules vivantes et de contrôle de l'environnement avec la plateforme d'imagerie à très haut débit d'Araceli.

« Okolab est fier de s'associer à Araceli pour Endeavor® Live Cell », avance Lara Petrak, directrice des ventes pour Okolab USA. « En combinant un contrôle stable et fiable de l'environnement des cellules vivantes avec la plateforme rapide, évolutive et prête pour l'automatisation d'Araceli, ce système offre aux scientifiques un nouveau moyen puissant d'étudier la biologie dynamique dans le cadre de vastes campagnes de dépistage. »

Avec Endeavor® Live Cell, Araceli poursuit son rôle de fournisseur d'infrastructure d'imagerie essentielle pour la découverte de médicaments basée sur l'IA, en aidant les chercheurs à générer les données cellulaires nécessaires à l'expérimentation en laboratoire dans la boucle. Pour en savoir plus, consultez le site www.aracelibio.com.

À propos d'Araceli Biosciences

Araceli Biosciences développe des plateformes d'imagerie cellulaire de haute performance conçues pour aider les chercheurs à générer des données biologiques évolutives et reproductibles pour la découverte de médicaments et les applications de dépistage avancées.

À propos d'Okolab

Okolab conçoit et fabrique des solutions de contrôle de l'environnement pour la microscopie et d'autres applications exigeantes, offrant aux chercheurs des conditions stables et précises pendant les expériences sur les cellules vivantes.

Relations avec les médias

Don Weldon

Vice-président du marketing, Araceli Biosciences

[email protected]

+1 971-279-6042

www.aracelibio.com

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