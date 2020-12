Aramco expande os serviços da Google Cloud para a Arábia Saudita

DHAHRAN, Arábia Saudita, 22 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Saudi Aramco Development Company, subsidiária da Aramco, anunciou hoje que se associou à Google Cloud para oferecer serviços em nuvem de baixa latência e alto desempenho aos clientes empresariais na Arábia Saudita.

O Reino da Arábia Saudita está sendo adicionado à rede global de regiões da plataforma Google Cloud, como parte de um acordo estratégico de aliança assinado entre a empresa e a Google Cloud este mês. A Google Cloud estabelecerá e operará uma nova região de nuvem na Arábia Saudita, ao mesmo tempo em que uma nova empresa será formada após serem obtidas todas as autorizações regulatórias exigidas para fornecer soluções e serviços em nuvem aos clientes empresariais, com ênfase em negócios dentro da Arábia Saudita.

Esta nova região de nuvem permitirá que as empresas em todo o país cresçam e ampliem suas ofertas, ao mesmo tempo em que oferecem produtos e serviços digitais de forma mais rápida e confiável.

A colaboração inclui a rápida expansão da demanda de serviços em nuvem na Arábia Saudita, que tem previsão de atingir uma oportunidade de mercado de até US$10 bilhões até 2030. A maior dependência dos serviços on-line durante a pandemia da COVID-19 acelerou ainda mais a mudança para as soluções digitais. A implementação de serviços e da infraestrutura do Google Cloud na Arábia Saudita oferecerá soluções robustas, confiáveis e ágeis para atender à crescente demanda por TI e serviços em nuvem.

O vice-presidente sênior de serviços técnicos da Aramco, Ahmad Al Sa'adi, declarou: "Vivemos em um mundo baseado em dados, e é essencial que as empresas não só tenham uma infraestrutura segura para proteger os dados empresariais, como também disponham de ferramentas que lhes permitem fazer o melhor uso deles. Levar a Google Cloud à Arábia Saudita proporcionará benefícios significativos, agora e no futuro, e somos gratos ao Ministério de Comunicações e Tecnologia da Informação por apoiar essa iniciativa. O futuro da transformação e o crescimento dos negócios da Arábia Saudita dependem da sua capacidade de potencializar com sucesso os serviços em nuvem."

O CEO da Google Cloud, Thomas Kurian, declarou: "Estamos comprometidos em ajudar as empresas a modernizar e acelerar suas transformações digitais com a Google Cloud. Com este Contrato, as tecnologias e soluções inovadoras da Google Cloud serão disponibilizadas aos clientes e empresas globais na Arábia Saudita para melhor atender às necessidades dos consumidores finais."

A Google Cloud oferece aos seus clientes diversas soluções, incluindo Inteligência Artificial, análise inteligente, gerenciamento de dados, segurança, infraestrutura e modernização de aplicações.

Esses serviços são oferecidos globalmente, ao mesmo tempo em que a Google Cloud combina 100% da energia utilizada para alimentar suas operações com energia renovável.

Sobre a Aramco

A Aramco é uma empresa global integrada de energia e produtos químicos. Somos movidos pela crença central de que energia é oportunidade. Da produção de aproximadamente um em cada oito barris do suprimento mundial de petróleo ao desenvolvimento de novas tecnologias de energia, a nossa equipe global se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos. Temos como foco tornar os nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis. Isso ajuda a promover a estabilidade e o crescimento de longo prazo em todo o mundo. www.aramco.com

