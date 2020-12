Aramco va offrir les services Google Cloud en Arabie saoudite

- La région cloud d'Arabie saoudite est ajoutée au réseau mondial de Google Cloud Platform.

- L'accord entre Saudi Aramco Development Company, une filiale d'Aramco, et Google Cloud ouvre la voie au déploiement de services de cloud computing hautement performants et à faible latence.

- Aramco tire parti de la hausse rapide de la demande de services de cloud en Arabie saoudite.

DHAHRAN, Arabie saoudite, 22 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Saudi Aramco Development Company, une filiale d'Aramco, a annoncé aujourd'hui avoir collaboré avec Google Cloud pour offrir des services de cloud hautement performants et à faible latence aux entreprises en Arabie saoudite.

Le royaume saoudien a été ajouté au réseau mondial des régions de Google Cloud Platform dans le cadre d'un accord d'alliance stratégique signé ce mois-ci entre la société et Google Cloud. Google Cloud établira et exploitera une nouvelle région de cloud en Arabie saoudite, tandis qu'une nouvelle société sera créée une fois qu'elle aura obtenu toutes les autorisations réglementaires requises pour proposer des solutions et des services de cloud d'entreprise, en mettant particulièrement l'accent sur les entreprises d'Arabie saoudite.

Cette nouvelle région de cloud permettra aux entreprises domestiques de développer et d'élargir leur offre tout en offrant des produits et des services numériques plus rapidement et de façon plus fiable.

Cette collaboration s'appuie sur la hausse rapide de la demande de services de cloud en Arabie saoudite, qui devrait représenter des occasions de marché pouvant aller jusqu'à 10 milliards de dollars d'ici 2030. La dépendance accrue vis-à-vis des services en ligne pendant la pandémie de COVID-19 a encore accéléré le passage aux solutions numériques. Le déploiement des services et de l'infrastructure Google Cloud en Arabie saoudite permettra d'offrir des solutions robustes, fiables et agiles répondant à la demande croissante de services informatiques et de cloud computing.

Ahmad Al Sa'adi, premier vice-président des services techniques d'Aramco, a expliqué : « Nous vivons dans un monde axé sur les données, et il est essentiel que les entreprises disposent non seulement d'une infrastructure sécurisée pour protéger leurs données, mais aussi d'outils qui leur permettent de les exploiter pleinement. L'arrivée de Google Cloud en Arabie saoudite sera très bénéfique, aujourd'hui comme demain, et nous remercions le ministère des Communications et des Technologies de l'information d'avoir soutenu cette initiative. L'avenir de la transformation opérationnelle de l'Arabie saoudite et de sa croissance repose sur sa capacité à tirer parti des services de cloud. »

Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a déclaré : « Nous nous engageons à aider les entreprises à se moderniser et à accélérer leur transformation numérique à l'aide de Google Cloud. Grâce à cet accord, la technologie et les solutions innovantes de Google Cloud seront mises à la disposition des clients et des entreprises du monde entier en Arabie saoudite pour qu'ils puissent mieux servir les consommateurs finaux. »

Google Cloud offre à ses clients de multiples solutions : intelligence artificielle, analyses intelligentes, gestion des données, sécurité ou encore modernisation de l'infrastructure et des applications.

Le fournisseur propose ces services à l'échelle mondiale tout en compensant 100 % de la consommation d'énergie nécessaire à ses opérations en achetant l'équivalent en énergie renouvelable.

À propos d'Aramco

Aramco est une entreprise mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques animée par l'intime conviction que l'énergie est une opportunité. Qu'il s'agisse de la production d'un baril sur huit de l'approvisionnement mondial de pétrole ou du développement de nouvelles technologies énergétiques, l'équipe mondiale d'Aramco s'attache à créer un impact dans tout ce qu'elle accomplit. Elle s'efforce également de rendre ses ressources plus fiables, plus durables et plus utiles dans une optique de stabilité et de croissance à long terme partout dans le monde. www.aramco.com

