Aramco fait son entrée sur le marché mondial du GNL en acquérant une participation dans MidOcean Energy

- Aramco accepte d'acquérir une participation minoritaire stratégique dans MidOcean Energy pour un montant de 500 millions de dollars, avec la possibilité d'augmenter sa participation

- Ce partenariat stratégique permet à Aramco d'exploiter les possibilités offertes par le GNL à l'échelle internationale

DHAHRAN, Arabie saoudite, 29 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aramco, l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde, a signé des accords définitifs en vue d'acquérir une participation stratégique minoritaire dans MidOcean Energy pour un montant de 500 millions de dollars. MidOcean Energy est une société de gaz naturel liquéfié (GNL) créée et gérée par EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l'énergie et de l'infrastructure.

MidOcean Energy est actuellement en train d'acquérir des participations dans quatre projets de GNL australiens, avec une stratégie de croissance visant à créer une entreprise mondiale diversifiée dans le domaine du GNL. Ce partenariat stratégique avec MidOcean Energy marque le premier investissement international d'Aramco dans le GNL.

Cet accord repose sur la relation entre Aramco et EIG, qui faisait partie d'un consortium ayant acquis une participation de 49 % dans Aramco Oil Pipelines Company, une filiale d'Aramco, en 2021.

La finalisation de la transaction est soumise à des conditions de clôture qui incluent des approbations réglementaires. Aramco a également la possibilité d'augmenter sa participation et ses droits associés dans MidOcean Energy à l'avenir.

Amin H. Nasser, président-directeur général d'Aramco, a déclaré : « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat stratégique avec EIG grâce à cette acquisition, qui marque le premier investissement international d'Aramco dans le GNL. Nous prévoyons une forte croissance de la demande de GNL à mesure que le monde poursuit sa transition énergétique, le gaz étant un combustible et une matière première essentiels dans diverses industries. Nous pensons que le gaz jouera un rôle important pour répondre aux besoins croissants du monde en matière d'énergie sûre, accessible et plus durable. »

Nasir K. Al-Naimi, président d'Aramco Upstream, a commenté : « Il s'agit d'une étape importante dans la stratégie d'Aramco visant à devenir un acteur mondial de premier plan dans le domaine du GNL. Nous percevons des opportunités majeures sur ce marché, qui est bien placé pour connaître une croissance structurelle à long terme. MidOcean Energy est bien équipée pour tirer parti de l'augmentation de la demande de GNL, et ce partenariat stratégique reflète notre volonté de travailler avec des acteurs internationaux de premier plan afin d'identifier et de saisir de nouvelles opportunités au niveau mondial. »

Blair Thomas, président-directeur général d'EIG, a indiqué : « La transition énergétique influence chaque décision d'investissement que nous prenons, et nous pensons que le GNL a un rôle clé à jouer pour permettre une transition ordonnée qui concilie le double objectif de la société, à savoir la décarbonisation et la sécurité énergétique. Parallèlement, nous pensons que l'industrie du GNL est mûre pour le changement et qu'il y a un rôle à jouer pour une société agile et pure comme MidOcean Energy. Bien que nous nous concentrions dans un premier temps sur les transactions annoncées en Australie, nous pensons que les opportunités sont mondiales. Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Aramco à cette importante initiative. »

De la Rey Venter, PDG de MidOcean Energy, a ajouté : « C'est un honneur pour MidOcean Energy de compter Aramco parmi ses principaux actionnaires et partenaires stratégiques. Nous partageons la conviction que le GNL fait partie intégrante de la transition énergétique mondiale, et nous pensons que l'industrie mondiale du GNL a des bases solides pour de nombreuses décennies à venir. Les partenariats synergiques sont au cœur de la façon dont MidOcean Energy fera des affaires, se développera et prospérera. Nous avons trouvé en Aramco un partenaire qui a inscrit la réflexion à long terme dans son ADN et qui s'est engagé de manière inébranlable dans des collaborations durables. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre ensemble de nombreuses nouvelles opportunités. »

À propos d'Aramco

Aramco est une entreprise mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques. Nous sommes animés par notre intime conviction que l'énergie est une opportunité. Qu'il s'agisse de la production d'environ un baril sur huit de l'approvisionnement mondial de pétrole ou du développement de nouvelles technologies énergétiques, l'équipe mondiale d'Aramco s'attache à créer un impact dans tout ce qu'elle accomplit. Elle s'efforce également de rendre ses ressources plus fiables, plus durables et plus utiles. Cette démarche encourage la stabilité et la croissance à long terme partout dans le monde. www.aramco.com

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures au niveau mondial, avec 22,9 milliards de dollars sous gestion au 30 juin 2023. EIG est spécialisé dans les investissements privés dans l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie à l'échelle mondiale. Au cours de ses 41 années d'existence, EIG a engagé plus de 45 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie à travers plus de 400 projets ou entreprises dans 42 pays sur six continents. EIG compte parmi ses clients un grand nombre de régimes de retraite, de compagnies d'assurance, de fonds de dotation, de fondations et de fonds souverains de premier plan aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège à Washington, D.C. et des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul.

À propos de MidOcean Energy

MidOcean Energy est une société de GNL créée et gérée par EIG qui cherche à constituer un portefeuille de GNL diversifié, résilient, compétitif en termes de coûts et de carbone. Elle reflète la conviction d'EIG que le GNL est un catalyseur essentiel de la transition énergétique et l'importance croissante du GNL en tant que ressource énergétique stratégique sur le plan géopolitique. MidOcean Energy est dirigée par De la Rey Venter, expert de l'industrie depuis 25 ans qui a occupé divers postes de direction, notamment celui de responsable mondial du GNL pour Shell Plc.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web d'EIG à l'adresse www.eigpartners.com ou celui de MidOcean Energy à l'adresse www.midoceanenergy.com .

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations relatives aux faits historiques ou actuels inclus dans le communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives donnent les attentes et les projections actuelles de la Société en ce qui concerne ses dépenses en capital et ses investissements, ses principaux projets, ses résultats en amont, y compris par rapport à ses pairs, et sa croissance en aval et dans le secteur des produits chimiques. Ces énoncés peuvent comprendre, sans s'y limiter, tout énoncé précédé, suivi ou incluant des mots comme « cible », « croire », « s'attendre », « viser », « avoir l'intention », « peut », « prévoir », « estimer », « planifier », « projet », « aura », « peut », « probablement », « devrait », « pourrait », « pourrait ». "continuer", "vers l'avant" et d'autres mots et termes au sens similaire ou le négatif. Ces énoncés prospectifs font intervenir des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui échappent au contrôle de la Société et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations attendus, exprimés ou implicites, dans ces déclarations prospectives, y compris les facteurs suivants : l'offre et la demande internationales de pétrole brut et les prix auxquels Aramco vend du pétrole brut ; l'incidence du COVID-19 sur les conditions commerciales et économiques ainsi que sur l'offre et la demande de pétrole brut, de gaz et de produits raffinés et pétrochimiques ; les développements économiques ou politiques défavorables qui pourraient avoir une incidence sur les résultats d'exploitation de la Société ; les pressions concurrentielles auxquelles la Société fait face ; tout écart ou changement important dans les conditions économiques et opérationnelles existantes qui pourrait influer sur la quantité et la valeur estimées des réserves prouvées ; les risques et dangers opérationnels dans les industries du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; la nature cyclique des industries du pétrole et du gaz, du raffinage et de la pétrochimie ; les conditions météorologiques ; l'instabilité et les troubles politiques et sociaux et les conflits armés réels ou potentiels dans les régions où Aramco exerce ses activités et d'autres régions ; les pertes liées aux risques liés à une assurance insuffisante ; la capacité de la Société à mener à bien les projets actuels et futurs ; les litiges dont la Société est ou pourrait faire l'objet ; la capacité de la Société à tirer profit des acquisitions récentes et futures, y compris en ce qui concerne SABIC ; les risques liés aux opérations internationales, y compris les sanctions et les restrictions commerciales, les lois anticorruption et d'autres lois et règlements ; les risques liés au pétrole, au gaz, à l'environnement, à la santé et à la sécurité et à d'autres règlements qui ont une incidence sur les industries dans lesquelles Aramco exerce ses activités ; la dépendance de la Société à l'égard de sa haute direction et de son personnel clé ; la fiabilité et la sécurité des systèmes informatiques de la Société ; les préoccupations et les répercussions liées aux changements climatiques; les risques liés aux projets dirigés par le gouvernement et aux autres exigences du gouvernement, y compris ceux liés au niveau maximal de production de pétrole brut fixé par le gouvernement et au MSC cible ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; et les autres risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des déclarations prospectives figurant au présent communiqué, comme indiqué dans les derniers rapports périodiques de la Société déposés auprès du Tadawul. Pour de plus amples renseignements sur les risques et incertitudes potentiels qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des résultats prévus, veuillez consulter les derniers rapports périodiques de la Société déposés auprès du Tadawul. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l'environnement dans lequel elle opérera à l'avenir. Les renseignements contenus dans le communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations prospectives, ne s'appliquent qu'à compter de la date du présent communiqué de presse et ne visent pas à donner d'assurance quant aux résultats futurs. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement à diffuser toute mise à jour ou révision du communiqué, y compris toute donnée financière ou déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige. Personne ne devrait interpréter le communiqué de presse comme des conseils financiers, fiscaux ou de placement. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

SOURCE Aramco