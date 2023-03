Aramco y DHL Supply Chain anuncian una nueva empresa conjunta de aprovisionamiento y logística integral

Plan para prestar servicios integrados de contratación y cadena de suministro de categoría mundial

Primer centro de este tipo en la región que atiende a clientes de los sectores industrial, energético, químico y petroquímico

Se espera que esta iniciativa ayude a los clientes a aumentar la eficacia de la cadena de suministro y reducir costes, al tiempo que disminuye su huella de carbono mediante soluciones más sostenibles

DHAHRAN, Arabia Saudita, 20 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, y el proveedor internacional de logística por contrato DHL Supply Chain han anunciado la firma de un acuerdo de accionistas para un nuevo Centro de Adquisiciones y Logística en Arabia Saudita, con el fin de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Será el primer centro de este tipo de la región que atienda a clientes de los sectores industrial, energético, químico y petroquímico.

From left, Aramco Acting Executive Vice President of Strategy & Corporate Development Ashraf A. Al Ghazzawi, DHL Supply Chain Europe, Middle East and Africa CEO Hendrik Venter, DHL Supply Chain CEO Oscar de Bok, Aramco President & CEO Amin H. Nasser, Deutsche Post DHL Group CEO-designate Tobias Meyer, Aramco Executive Vice President of Technical Services Ahmad A. Al Sa'adi, and Aramco Senior Vice President of Procurement and Supply Chain Management Mohammad A. Al Shammary

La empresa conjunta aspira a estar operativa en 2025 y a prestar servicios integrales y fiables de aprovisionamiento y cadena de suministro a empresas de los sectores industrial, energético, químico y petroquímico. La empresa conjunta se centrará inicialmente en Arabia Saudita, con aspiraciones de expandirse por toda la región MENA.

Se espera que el preeminente ecosistema de la cadena de suministro energético e industrial de Aramco y la experiencia logística de primer orden de DHL permitan a la empresa conjunta añadir valor a la hora de satisfacer las necesidades de los clientes en materia de compras de la cadena de suministro, gestión de almacenes e inventarios, transporte y logística inversa.

El objetivo es que la empresa conjunta consiga las mejores prácticas del sector en materia de gestión de la cadena de suministro y compras, así como la implantación de soluciones más sostenibles para la cadena de suministro, el transporte y el almacenamiento.

Amin H. Nasser, director general y consejero delegado de Aramco, afirmó: "Esta asociación reúne a dos líderes de la industria, cada uno con una larga historia. Al combinar el excepcional ecosistema de la cadena de suministro energético, químico e industrial de Aramco con la experiencia logística y de transporte de primer orden de DHL, pretendemos que la empresa conjunta Procurement and Logistics Hub sirva como centro único para las necesidades de la cadena de suministro de los clientes. Prevemos que no sólo impulsará los objetivos económicos de nuestras dos empresas, sino que también acelerará el crecimiento en Arabia Saudita y la región MENA".

Oscar de Bok, consejero delegado de DHL Supply Chain, comentó: "Estamos muy contentos de anunciar la firma de este acuerdo con Aramco. A través de él, DHL pretende fomentar sus operaciones comerciales y redes logísticas en toda Arabia Saudita y la región MENA, al tiempo que expande nuestra huella industrial. Al trabajar en colaboración con Aramco, nuestro objetivo es proporcionar a las empresas regionales y multinacionales de estos sectores acceso a una sólida red logística internacional, fomentando un crecimiento económico positivo y promoviendo al mismo tiempo actividades sostenibles".

Mediante tecnologías de vanguardia, se espera que la empresa conjunta permita a las empresas reducir costes, maximizar la eficiencia y aprovechar la digitalización. Representa la culminación de varios años de cooperación entre las dos empresas, y su objetivo es transformar la gestión de inventarios y logística, ampliar los negocios, crear empleo y permitir la diversificación económica en Arabia Saudita y la región MENA.

La creación de la empresa conjunta está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a otras condiciones de cierre habituales.

Acerca de Aramco

Aramco es una empresa global integrada de energía y productos químicos. Nos mueve la convicción de que la energía es una oportunidad. Desde la producción de aproximadamente uno de cada ocho barriles del suministro mundial de petróleo hasta el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, nuestro equipo global se dedica a crear impacto en todo lo que hacemos. Nos centramos en hacer que nuestros recursos sean más fiables, más sostenibles y más útiles. Esto ayuda a promover la estabilidad y el crecimiento a largo plazo en todo el mundo. www.aramco.com

Aramco

Acerca de DHL

DHL es la marca líder mundial en el sector de la logística. Nuestras divisiones de DHL ofrecen una cartera inigualable de servicios logísticos que van desde la entrega de paquetes nacionales e internacionales, el envío de comercio electrónico y soluciones de cumplimiento, el transporte exprés internacional, por carretera, aéreo y marítimo hasta la gestión de la cadena de suministro industrial. Con cerca de 395.000 empleados en más de 220 países y territorios de todo el mundo, DHL conecta a personas y empresas de forma segura y fiable, permitiendo flujos comerciales sostenibles a nivel mundial. Con soluciones especializadas para mercados e industrias en crecimiento, incluyendo tecnología, ciencias de la vida y sanidad, ingeniería, fabricación y energía, automoción y comercio minorista, DHL se posiciona de forma decisiva como "la compañía logística para el mundo".

DHL forma parte de Deutsche Post DHL Group. El grupo generó unos ingresos de más de 94.000 millones de euros en 2022. Con prácticas empresariales sostenibles y un compromiso con la sociedad y el medio ambiente, el grupo realiza una contribución positiva al mundo. Deutsche Post DHL Group tiene como objetivo lograr una logística con cero emisiones netas para 2050.

Internet: dpdhl.de/press

Síganos a través de: twitter.com/DeutschePostDHL

Descarga de responsabilidad

El comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Todas las afirmaciones que no se refieran a hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son estimaciones de futuro. Las afirmaciones de carácter prospectivo se refieren a las expectativas y previsiones actuales de la empresa en relación con sus gastos de capital e inversiones, grandes proyectos, resultados de exploración y producción, incluidos los relativos a sus homólogos, y crecimiento en los segmentos de exploración y producción y productos químicos. Estas afirmaciones pueden incluir, sin limitación, cualquier afirmación precedida, seguida o que incluya palabras como "objetivo", "creer", "esperar", "apuntar", "pretender", "puede", "anticipar", "estimar", "planificar", "proyectar", "hará", "puede tener", "probablemente", "debería", "haría", "podría", "continuar", "futuro" y otras palabras y términos de significado similar o su significado negativo. Dichas previsiones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que escapan al control de la sociedad y que podrían provocar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la sociedad difieran sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los logros previstos, expresados o implícitos en dichas previsiones, incluidos los siguientes factores: la oferta y la demanda internacionales de crudo y los precios a los que Aramco vende el crudo; la repercusión de la COVID-19 en las condiciones empresariales y económicas y en la oferta y la demanda de crudo, gas y productos refinados y petroquímicos; los acontecimientos económicos o políticos adversos que pudieran afectar a los resultados de las operaciones de la Compañía; las presiones competitivas a las que se enfrenta la Compañía; cualquier desviación o cambio significativo en las condiciones económicas y operativas existentes que pudiera afectar a la cantidad y el valor estimados de las reservas probadas; los riesgos y peligros operativos en las industrias del petróleo y el gas, el refino y la petroquímica; la naturaleza cíclica de las industrias del petróleo y el gas, el refino y la petroquímica; las condiciones meteorológicas; la inestabilidad y los disturbios políticos y sociales y los conflictos armados reales o potenciales en las regiones en las que opera Aramco y en otras zonas; las pérdidas por riesgos relacionados con seguros insuficientes; la capacidad de la sociedad para cumplir los proyectos actuales y futuros; los litigios a los que esté o pueda estar sujeta la sociedad; la capacidad de la sociedad para obtener beneficios de las adquisiciones recientes y futuras, incluida la de SABIC; los riesgos relacionados con las operaciones internacionales, incluidas las sanciones y restricciones comerciales, las leyes contra el soborno y la corrupción y otras leyes y reglamentos; los riesgos relacionados con el petróleo, el gas, el medio ambiente, la salud y la seguridad y otras normativas que afectan a los sectores en los que opera Aramco; la dependencia de la sociedad de su alta dirección y personal clave; la fiabilidad y seguridad de los sistemas informáticos de la empresa; las preocupaciones e impactos del cambio climático; los riesgos relacionados con los proyectos dirigidos por el gobierno y otros requisitos gubernamentales, incluidos los relacionados con el nivel máximo de producción de crudo y el objetivo de MSC fijados por el gobierno; las fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos de cambio de divisas; y otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, tal y como se establece en los últimos informes periódicos de la empresa presentados ante el Tadawul. Si desea más información sobre los posibles riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de los resultados previstos, consulte los últimos informes periódicos de la empresa presentados ante el Tadawul. Dichas previsiones se basan en numerosos supuestos relativos a las estrategias empresariales presentes y futuras de la empresa y al entorno en el que operará en el futuro. La información contenida en el comunicado de prensa, incluidas, entre otras, las afirmaciones de carácter prospectivo, se aplica únicamente a la fecha de este comunicado y no pretende ofrecer garantías sobre resultados futuros. La empresa rechaza expresamente cualquier obligación o compromiso de difundir cualquier actualización o revisión del comunicado de prensa, incluidos los datos financieros o las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, a menos que así lo exija la legislación o la normativa aplicable. Ninguna persona debe interpretar el comunicado de prensa como asesoramiento financiero, fiscal o de inversión. No debe depositarse una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2036197/Aramco_DHL_1.jpg

SOURCE Aramco