Arasan gibt MIPI CSI IP für FPGA bekannt, das die volle Geschwindigkeit von C-PHY 2.0 unterstützt

Arasan kündigt die sofortige Verfügbarkeit seiner MIPI CSI IP an, die C-PHY v2.0-Geschwindigkeiten von bis zu 54,72 Gbit/s (bei Betrieb mit bis zu 8 Giga Samples pro Sekunde mit allen 3 Kanälen) oder FPGA-Designs unterstützt

SAN JOSE, Kalifornien, 14. November 2022 /PRNewswire/ -- Arasan hat eine völlig neue Version seiner MIPI CSI IP veröffentlicht, die mit den CSI-2 v2.1-Spezifikationen konform ist und C-PHY v2.0-Geschwindigkeiten von bis zu 8 Gbit/s (für 1-Kanal) für FPGA-Designs unterstützt. Dieses IP wurde entwickelt, um die FPGA-Timing-Beschränkungen für den Betrieb bei niedrigeren Frequenzen zu erfüllen, während gleichzeitig die erforderliche Bandbreite bereitgestellt wird.

Arasan C-PHY v2.0 / D-PHY v2.5 Combo ASIC

Gemäß unserem Slogan „We are Compliance" wurde die IP von Arasan in mehreren Protokollanalysatoren, laborbasierten Prüfgeräten für die Einhaltung von Standards und Produktionsprüfgeräten für große Stückzahlen eingesetzt. Die neue MIPI CSI-2 IP ist in erster Linie für solche Konformitäts- und Produktionstestanwendungen gedacht.

Arasan MIPI D-PHY IP, C-PHY, CSI IP und DSI IP werden bereits für Konformitätstests für Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Giga Samples pro Sekunde eingesetzt. Dieser neue CSI-2 Controller für FPGA arbeitet problemlos mit dem MIPI C/D-PHY Combo ASIC von Arasan zusammen und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 4,5 Giga Samples pro Sekunde. Unternehmen, die sich mit Konformitätstests befassen, können unseren Controller und MIPI C-PHY / D-PHY Combo ASIC lizenzieren, um ihre Produkte herzustellen.

Bildverarbeitungsunternehmen, die Prototypen oder begrenzte Produktionsmengen ihrer hochauflösenden Kameraprodukte herstellen möchten, können auch unsere CSI IP zusammen mit dem MIPI C-PHY / D-PHY Combo ASIC lizenzieren.

Das MIPI CSI IP für FPGA ist für die sofortige Lizenzierung verfügbar. Kunden, die unsere CSI Controller IP lizenzieren, haben die Gewissheit, dass unser IP mit den Spezifikationen konform ist. Er dient zum Testen der Compliance!

Informationen zu Arasan

Arasan Chip Systems, seit 2005 mitwirkendes Mitglied der MIPI Association, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher und Konnektivitätsschnittstellen mit über einer Milliarde Chips, die mit unserer IP MIPI ausgeliefert werden. Zu den hochwertigen, siliziumerprobten IP-Gesamtlösungen von Arasan gehören digitales IP, AMS PHY IP, Verifizierungs-IP, HDK und Software. Arasan verfügt über ein fokussiertes Produktportfolio für mobile SoCs. Der Begriff „Mobile" hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte währenden Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist – angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre bis hin zu den heutigen Autos, Drohnen und dem IoT. Arasan steht an der Spitze der Evolution von „Mobile" mit seinem standardbasierten IP, das von zentraler Bedeutung für Mobilgeräte-SoCs ist.

Kontakt:

Dr. Sam Beal

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1942011/Arasan_Apollo_Lite.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1445207/Arasan_Total_IP_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.