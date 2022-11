Arasan annonce une IP MIPI CSI pour FPGA supportant les vitesses complètes de C-PHY 2.0

Arasan annonce la disponibilité immédiate de son IP MIPI CSI supportant les vitesses C-PHY v2.0 jusqu'à 54,72 Gbps (lors d'un fonctionnement jusqu'à 8 Gsps avec trois canaux) pour les conceptions FPGA

SAN JOSE, Californie, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ — Arasan a publié une toute nouvelle version de son IP MIPI CSI conforme aux spécifications CSI-2 v2.1 supportant des vitesses C-PHY v2.0 allant jusqu'à 8 Gbps (pour 1 canal) pour les conceptions FPGA. Cette IP est conçue pour répondre aux limitations de timing des FPGA afin de fonctionner à des fréquences plus lentes, tout en fournissant la bande passante nécessaire.

Arasan C-PHY v2.0 / D-PHY v2.5 Combo ASIC

Conformément à notre slogan « Nous sommes la conformité », l'IP d'Arasan a été utilisée sur plusieurs analyseurs de protocole, des testeurs de conformité aux normes basés en laboratoire et des testeurs de production à haut volume. La nouvelle IP MIPI CSI-2 vise principalement ces applications de test de conformité et de production.

Les IP MIPI D-PHY, C-PHY, CSI et DSI d'Arasan sont déjà utilisées pour les tests de conformité pour des vitesses allant jusqu'à 2,5 Gsps. Ce nouveau contrôleur CSI-2 pour FPGA fonctionne parfaitement avec l'ASIC Combo MIPI C/D-PHY d'Arasan prenant en charge des vitesses allant jusqu'à 4,5 Gsps. Les sociétés de test de conformité peuvent autoriser notre contrôleur et l'ASIC Combo MIPI C-PHY/D-PHY à construire leurs produits.

Les sociétés d'imagerie qui souhaitent construire des prototypes ou des quantités de production limitées de leurs produits de caméra haute résolution peuvent également concéder notre IP CSI avec l'ASIC Combo MIPI C-PHY/D-PHY.

L'IP MIPI CSI pour FPGA est disponible pour une licence immédiate. Les clients qui acquièrent une licence pour notre IP de contrôleur CSI peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que notre IP est conforme aux spécifications. Il est utilisé pour tester la conformité !

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'association MIPI depuis 2005, est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre MIPI IP. Les solutions IP totales de haute qualité et éprouvées sur silicium d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'IP PHY AMS, l'IP de vérification, le HDK et les logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblé ciblant les SoC mobiles. Le terme mobile a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile, en commençant par les PDA au milieu des années 90 jusqu'aux automobiles, drones et IoT d'aujourd'hui. Arasan est à la pointe de cette évolution du « Mobile » avec son IP basé sur des standards au cœur des SoC Mobiles.

