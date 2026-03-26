ARC Hotel, Washington DC, Series by Marriott anuncia su reapertura y renovación completa

Anteriormente conocido como ARC Hotel Washington DC, Georgetown, la propiedad está ubicada en el vibrante barrio de Foggy Bottom, que ofrece a los huéspedes una base céntrica y conveniente para explorar la capital de la nación. El hotel está a solo unos pasos de la estación de metro Foggy Bottom–GWU y a minutos de todas las principales atracciones, lo que proporciona un acceso perfecto al centro de Washington, DC, al Aeropuerto Nacional Reagan y a los vecindarios circundantes.

La ubicación privilegiada del hotel coloca a los huéspedes cerca de las principales instituciones como la Universidad George Washington y la Universidad de Georgetown, así como de algunas de las atracciones más emblemáticas de la ciudad, como el National Mall, el Lincoln Memorial, el Kennedy Center, la Casa Blanca y el paseo marítimo de Georgetown. Los huéspedes también pueden disfrutar de una variedad de restaurantes, vida nocturna, tiendas y experiencias culturales cercanas, con fácil acceso a Foggy Bottom, Georgetown, Downtown y Dupont Circle.

ARC Hotel, Washington DC, Series by Marriott cuenta con habitaciones especialmente grandes y renovadas, que ofrecen más espacio que los hoteles urbanos típicos, ideales para muchos tipos de viajes, incluidos los viajeros de negocios, las familias y las estancias prolongadas. Como parte de su transformación, el hotel introduce una actualización integral en los espacios públicos y privados. Los huéspedes disfrutarán de un viaje mejorado de llegada y check-in con una recepción rediseñada, iluminación mejorada y un diseño acogedor y eficiente. Las áreas públicas se han modernizado cuidadosamente con nuevos muebles, obras de arte curadas, acabados actualizados y alfombras renovadas para crear un ambiente cohesivo y contemporáneo en todo el hotel.

Las habitaciones también se han mejorado con muebles mejorados, alfombras rejuvenecidas y mejoras de diseño que elevan la comodidad y la funcionalidad a la vez que mantienen la sensación espaciosa característica del hotel. Estas mejoras garantizan una experiencia de estadía más relajante y refinada para todos los huéspedes.

Las nuevas mejoras también incluyen un mercado rediseñado con bocadillos para llevar, bebidas y artículos básicos de viaje, junto con ofertas ampliadas de desayuno caliente para ayudar a los huéspedes a comenzar el día con comodidad y confort.

"Unirnos a Series by Marriott nos permite elevar la experiencia de ARC Hotel mientras preservamos la individualidad de nuestra propiedad y vecindario", dijo Abdulla Almutairi, gerente general. "Con interiores renovados, puntos de contacto mejorados para los huéspedes desde la llegada hasta la salida y nuestra inmejorable ubicación en Foggy Bottom, nos complace dar la bienvenida a los huéspedes que buscan experiencias de viaje en las que lo básico se hace excepcionalmente bien".

Como parte del programa Marriott Bonvoy, los huéspedes que se alojen en el ARC Hotel, Washington DC, Series by Marriott ahora tendrán la oportunidad de ganar y canjear puntos por sus estadías. Los miembros pueden disfrutar de ventajas exclusivas, como tarifas para miembros, acumulación de puntos para noches gratis y acceso a una amplia gama de experiencias de viaje en toda la cartera global de Marriott. Esta adición mejora aún más el valor y la flexibilidad para los viajeros de negocios y de placer que eligen ARC Hotel.

Acerca de Series by Marriott

Series by Marriott es una marca de colección que reúne marcas hoteleras establecidas y reconocidas a nivel regional en una cartera cuidadosamente seleccionada, diseñada para viajeros que desean comodidad, valor y un sentido de lugar. Cada propiedad cuenta su propia historia local que refleja el carácter de la región y las personas a las que sirve, al tiempo que ofrece una experiencia simple y accesible centrada en los fundamentos bien ejecutados. Diseñados para ofrecer calidad y valor en los lugares correctos al precio adecuado, los hoteles Series by Marriott ofrecen habitaciones cómodas, conexiónWi-Fi gratuita, café o té diario, y acceso a desayunos, gimnasios y espacios para reuniones y eventos en propiedades seleccionadas. Dondequiera que los viajeros encuentren un hotel Series by Marriott, pueden contar con lo básico bien hecho, de manera consistente y con cuidado. Los huéspedes pueden disfrutar del carácter local de los hoteles Series by Marriott con los beneficios de Marriott Bonvoy®, el programa de viajes global de Marriott International que ofrece a los miembros una extraordinaria cartera de marcas, experiencias exclusivas a través de Marriott Bonvoy Moments y beneficios inigualables que incluyen noches gratis y reconocimiento de estatus Elite. Para inscribirse de forma gratuita u obtener más información, visite marriottbonvoy.com.

Acerca de ARC Hotel, Washington DC, Series by Marriott

ARC Hotel, Washington DC, Series by Marriott ofrece una estancia moderna y cómoda en el barrio de Foggy Bottom, con amplias habitaciones, interiores renovados, servicios mejorados y fácil acceso a las atracciones e instituciones más célebres de Washington, DC.

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2942979/New_ARC_Hotel.jpg

FUENTE ARC Hotel, Washington DC, Series by Marriott