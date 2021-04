Arc Publishing change de nom et devient Arc XP afin d'offrir des expériences numériques exceptionnelles à ses clients dans tous les secteurs d'activité

WASHINGTON, 5 avril 2021 /PRNewswire/ -- Arc Publishing, qui alimente plus de 1 500 sites touchant 1,5 milliard d'utilisateurs, a annoncé aujourd'hui qu'elle était devenue Arc XP, reflétant l'évolution d'Arc vers une plateforme d'expérience numérique (DXP) moderne qui fournit une solution de bout en bout aux sociétés de médias et de divertissement et aux entreprises de tous les secteurs.

« L'expertise d'Arc repose sur son succès à aider certaines des plus grandes sociétés médiatiques du monde à résoudre leurs plus grands défis en matière de contenu et d'expérience utilisateur. Avec cette fondation, nous avons élargi et étendu la plate-forme pour prendre en charge la gamme complète des besoins numériques des entreprises dans de nombreux secteurs et la marque Arc XP renforce cette mission », a déclaré Scot Gillespie, responsable de la technologie et directeur général d'Arc XP. « Nous sommes extrêmement enthousiastes quant à la trajectoire d'Arc et nous prévoyons d'annoncer de nouveaux produits clés dans les semaines à venir ainsi que de nouveaux partenariats qui illustrent les capacités extraordinaires de la plateforme. »

Arc XP, une division du Washington Post, a connu une croissance extraordinaire au cours des six années qui ont suivi son entrée sur le marché, investissant dans la plateforme par le biais de lancements de produits stratégiques et de la croissance du personnel, tout en continuant à élargir sa base de clients mondiale.

Arc a mis en place une plateforme d'abonnements ultramoderne qui dessert désormais plus de 50 millions d'utilisateurs abonnés dans le monde, a ajouté une solution de thématisation clé en main pour permettre aux clients de se lancer sur le marché en moins de 30 jours et a lancé une application vidéo en direct, unique en son genre.





Arc a constitué un effectif de 250 personnes, créant une équipe riche en expérience du commerce électronique et des entreprises, et recrutera 150 personnes au cours des deux prochaines années.





Arc compte des clients dans 24 pays grâce à ses dernières expansions au Mexique avec SDPnoticias et aux Émirats arabes unis avec The National.

« Arc a connu un essor incroyable en tant que solution de référence pour les principaux éditeurs, diffuseurs et marques aux États-Unis et dans le monde entier et, avec ce succès, nos objectifs pour l'entreprise se sont accrus », a déclaré Shailesh Prakash, directeur informatique du Washington Post. « Il est clair qu'Arc se démarque en tant que plateforme d'expérience numérique, offrant une solution moderne et native au cloud qui permet aux entreprises de réaliser leurs ambitions numériques. Dans cette optique, nous continuerons à investir dans le succès à long terme de la plateforme. »

En partenariat avec les meilleurs du secteur, Arc XP exploite plus de 100 produits Amazon Web Services au sein de sa plate-forme et a intégré les meilleures technologies d'Akamai, Catchpoint et Mulesoft, entre autres, afin de fournir une interface intelligente et une structure technologique solide à ses clients du monde entier. Arc XP occupe également le statut de partenaire avancé au sein du réseau de partenaires AWS et a obtenu le statut AWS Digital Customer Experience Competency. Pour les clients AWS, Arc XP est disponible sur AWS Marketplace, accessible ici.

Pour plus d'informations, consultez le site arcxp.com.

À propos d'Arc XP

Arc XP (www.arcxp.com) est une plateforme d'expérience numérique basée sur le cloud qui aide les entreprises, les enseignes et les sociétés de médias et de divertissement à créer et distribuer du contenu, à stimuler le commerce numérique et à offrir des expériences multicanaux puissantes. Faisant partie d'une division du Washington Post, Arc XP a contribué à la transformation numérique de clients dans le monde entier, desservant actuellement plus de 1 500 sites dans 24 pays et atteignant plus de 1,5 milliard de visiteurs par mois.

