Arc Publishing reformula a marca como Arc XP, refletindo seu foco em proporcionar experiências digitais excepcionais a clientes em todos os setores

WASHINGTON, 5 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Arc Publishing, que impulsiona mais de 1.500 sites que alcançam 1,5 bilhão de usuários únicos, anuncia hoje que se tornou Arc XP, refletindo a transformação da Arc em uma moderna plataforma de experiência digital (DXP) que oferece uma solução de ponta a ponta para empresas de mídia e entretenimento e empresas comerciais em vários setores.

"A experiência da Arc está enraizada em seu sucesso em ajudar algumas das maiores empresas de mídia do mundo a resolver seus desafios mais difíceis relacionados a conteúdo e experiência do usuário. Com essa base, ampliamos e aumentamos a plataforma para atender a uma gama completa de necessidades digitais para empresas em vários setores, e a marca Arc XP reforça essa missão", disse Scot Gillespie, diretor de tecnologia e gerente geral da Arc XP. "Estamos imensamente empolgados com a trajetória da Arc e pretendemos anunciar novos produtos importantes nas próximas semanas, juntamente com novas parcerias que exemplificam os recursos extraordinários da plataforma."

A Arc XP, uma divisão do The Washington Post, teve um crescimento enorme nos seis anos desde que entrou no mercado, investindo na plataforma por meio de lançamentos estratégicos de produtos e crescimento da equipe, ao mesmo tempo que continua a expandir sua base global de clientes.

A Arc introduziu uma plataforma de assinaturas de última geração que agora atende mais de 50 milhões de usuários registrados e pagantes em todo o mundo, acrescentou uma solução temática completa para permitir que os clientes cheguem ao mercado em menos de 30 dias e lançou um aplicativo inédito de transmissão de vídeos ao vivo.



A Arc formou uma equipe de 250 funcionários, que contam com uma rica experiência em comércio eletrônico e empresarial e fará mais 150 contratações nos próximos dois anos.



A Arc tem clientes em 24 países, com suas expansões mais recentes para o México com a SDPnoticias e para os Emirados Árabes Unidos com o The National.

"A Arc construiu uma dinâmica incrível como a solução de lançamento para editoras, emissoras e marcas líderes nos EUA e no mundo todo e, com esse sucesso, nossas aspirações para a empresa cresceram", disse Shailesh Prakash, diretor de TI do The Washington Post."Ficou claro que a Arc se destaca como uma plataforma de experiência digital, oferecendo uma solução moderna cloud native que capacita as empresas a concretizar suas ambições digitais. Com isso em mente, continuaremos a investir no sucesso de longo prazo da plataforma."

Em parceria com as melhores do setor, a Arc XP impulsiona mais de cem produtos Amazon Web Services em sua plataforma e integrou as melhores tecnologias da Akamai, Catchpoint e Mulesoft, entre outras, para oferecer uma interface inteligente e uma estrutura de tecnologia robusta para seus clientes em todo o mundo. A Arc XP também é uma parceira avançada na rede de parceiros da AWS e conquistou seu status como AWS Digital Customer Experience Competency. Para clientes da AWS, a Arc XP está disponível no AWS Marketplace, e pode ser acessada clicando aqui.

Para mais informações, acesse arcxp.com.

Sobre a Arc XP

A Arc XP (www.arcxp.com) é uma plataforma de experiência digital baseada na nuvem que ajuda empresas comerciais, marcas de varejo e empresas de mídia e entretenimento a criar e distribuir conteúdo, impulsionar o comércio digital e oferecer experiências multicanal poderosas. Uma divisão do The Washington Post, a Arc XP impulsionou a transformação digital de clientes do mundo todo, atendendo atualmente mais de 1.500 sites em 24 países e alcançando assim mais de 1,5 bilhão de visitantes únicos mensalmente.

