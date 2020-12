Arc Publishing integra Sophi.io, trazendo novos analistas e opções de automação para editores de conteúdo

TORONTO, 8 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Arc Publishing e a Sophi.io anunciam hoje a integração do pacote de automação e análise preditiva da Sophi, o Globe and Mail. Essas integrações nativas estarão disponíveis para mais de 1.400 sites que usam a plataforma Arc Publishing e se baseiam nas integrações e recursos atuais da Arc.

"A Sophi.io equipará os editores, emissoras e marcas que a Arc suporta com dados e insights para tomar decisões de conteúdo em tempo real que geram impacto nos negócios", disse Scot Gillespie, CTO e GM da Arc. "Como um dos primeiros a adotar a Arc, o The Globe and Mail serve como um modelo para o setor na ação para ser o primeiro digital, tendo redirecionado os recursos em iniciativas estratégicas, como a construção de uma equipe de análise de última geração e um laboratório de inovação. Estamos entusiasmados em colaborar com eles nessa integração e esperamos cumprir nossa missão conjunta de gerar maior eficiência e decisões baseadas em dados em toda a nossa pegada global de clientes.

A integração nativa da Arc da Sophi Analytics é incorporada ao Arc Themes por padrão, eliminando a necessidade de marcação personalizada. Isso se baseia no sucesso da integração do Arc Home da Sophi, trazendo dados analíticos da web para o fluxo de trabalho da Arc e ajudando os editores a entender o valor de seu conteúdo enquanto trabalham.

Phillip Crawley, editor e CEO da The Globe and Mail comentou "A Sophi se dedica a impulsionar a transformação de negócios para editores e criadores de conteúdo utilizando o poder dos dados. Estou feliz em ver nossa parceria com a Arc levar os incríveis recursos da Sophi diretamente aos clientes da Arc."

"Além da análise, a parceria traz uma integração nativa entre o editor de sites de baixo código/sem código do Arc, PageBuilder e Sophi Automation Esta solução de curadoria de conteúdo automatizada usa poderosos recursos preditivos, processamento de linguagem natural (PNL) e rotinas de otimização avançada para ajudar os editores a identificar e promover automaticamente seu conteúdo mais valioso em suas propriedades da Arc

Greg Doufas, CTO da The Globe and Mail, disse "O The Globe and Mail tem usado a plataforma Arc Publishing desde que foi introduzida e sendo capaz de unir sua incrível força como um sistema de gestão de conteúdo para análise avançada e um mecanismo de curadoria de conteúdo automatizado da Sophi diretamente na Arc vai ser uma virada de jogo para muitos editores."

Sobre a Arc Publishing

A Arc Publishing (https://www.arcpublishing.com/) é uma plataforma de experiência digital e um conjunto de ferramentas premiados e de ponta, desenvolvidos para satisfazer as exigências das editoras, marcas e emissoras modernas do mundo todo. Criada pelo The Washington Post, a Arc Technology lida com necessidades complexas de publicações e públicos em vários locais nos domínios de vídeo, internet, aplicativos, assinaturas e monetização de anúncios, proporcionando um diferencial competitivo aprimorado por um conjunto de ferramentas sofisticadas de aprendizagem de máquina e suportadas por IA. A Arc auxiliou na transformação digital tanto de clientes grandes quanto pequenos no mundo todo, atendendo atualmente mais de 1,5 bilhões de visitantes mensais únicos. Em sua essência, a Arc significa velocidade e inovação: para leitores, salas de redação, marcas, anunciantes e desenvolvedores.

Sobre a Sophi.io

A Sophi.io (https://www.sophi.io) foi desenvolvida pelo The Globe and Mail para ajudar editores de conteúdo a tomar importantes decisões estratégicas e táticas. É um conjunto de ferramentas alimentadas por IA que inclui o Sophi Automation e o Sophi for Paywalls, bem como o Sophi Analytics, um sistema de suporte a decisões para editores de conteúdo. A Sophi foi projetada para melhorar as métricas que mais importam para o seu negócio, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recência, frequência e volume. A Sophi também capacita o Naviga Publisher para configuração automática de jornais impressos e ePapers com um clique.

