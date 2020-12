Arc Publishing intègre Sophi.io, offrant aux éditeurs de contenu une nouvelle option d'analyse et d'automatisation

TORONTO, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Arc Publishing et Sophi.io annoncent aujourd'hui l'intégration de Sophi, la suite de solutions d'automatisation et d'analyse prédictive de The Globe and Mail. Ces intégrations natives seront disponibles pour les plus de 1 400 sites web utilisant la plate-forme d'édition Arc Publishing et s'appuieront sur les intégrations et les capacités actuelles d'Arc.

« Sophi.io fournira aux éditeurs, aux diffuseurs et aux marques soutenues par Arc des données et des informations qui leur permettront de prendre des décisions en temps réel concernant le contenu qui ont un impact commercial », a déclaré Scot Gillespie, directeur technique et directeur général d'Arc. « En tant qu'utilisateur précoce de l'Arc, The Globe and Mail sert de modèle à l'industrie dans le pivot pour qu'elle soit numériquement la première, ayant recentré les ressources sur des initiatives stratégiques comme la mise en place d'une équipe d'analyse et d'un laboratoire d'innovation de pointe. Nous sommes ravis de collaborer avec eux sur cette intégration et nous sommes impatients de mener à bien notre mission commune qui consiste à améliorer l'efficacité et les décisions fondées sur les données dans l'ensemble de notre clientèle mondiale. »

L'intégration Arc native de Sophi Analytics est intégrée par défaut dans les thèmes Arc, ce qui élimine la nécessité d'un marquage personnalisé. Cette solution s'appuie sur le succès de l'intégration Arc Home de Sophi, qui apporte des données d'analyse web dans le flux de travail Arc et aide les éditeurs à comprendre la valeur de leur contenu au fur et à mesure de leur travail.

Phillip Crawley, éditeur et PDG de The Globe and Mail, a déclaré : « Sophi se consacre à la transformation des activités des éditeurs et des créateurs de contenu en utilisant le pouvoir des données. Je suis heureux de voir notre partenariat avec Arc apporter les incroyables capacités de Sophi directement aux clients d'Arc. »

En plus de l'analyse, le partenariat apporte une intégration native entre l'éditeur de sites low-code/no-code d'Arc, PageBuilder, et Sophi Automation. Cette solution automatisée de curation de contenu utilise de puissantes capacités de prédiction, le traitement du langage naturel (NLP) et des routines d'optimisation avancées pour aider les éditeurs à identifier automatiquement et à promouvoir leur contenu le plus précieux à travers leurs propriétés alimentées par Arc.

Greg Doufas, directeur technique de The Globe and Mail, a déclaré : « The Globe and Mail utilise la plateforme Arc Publishing depuis son lancement et le fait de pouvoir marier sa force incroyable en tant que CMS à l'analyse avancée et au moteur de curation de contenu automatisé de Sophi directement dans Arc va changer la donne pour de nombreux éditeurs. »

À propos d'Arc Publishing

Arc Publishing (https://www.arcpublishing.com/) est une plate-forme d'expérience numérique primée et à la pointe du progrès, ainsi qu'une suite d'outils conçus pour répondre aux exigences des éditeurs, des marques et des diffuseurs modernes du monde entier. Construite par The Washington Post, la technologie Arc répond aux besoins complexes de publication multi-sites et de public à travers la vidéo, le web, les applications, les abonnements et la monétisation des publicités, offrant un avantage concurrentiel renforcé par un ensemble d'outils sophistiqués de machine learning et alimentés par l'IA. Arc a été le moteur de la transformation numérique des clients, grands et petits, dans le monde entier, et sert actuellement plus de 1,5 milliard de visiteurs uniques par mois. Au cœur de l'Arc, il y a la vitesse et l'innovation : pour les lecteurs, les salles de rédaction, les marques, les annonceurs et les développeurs.

À propos de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) a été développé par The Globe and Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s'agit d'une suite d'outils alimentés par l'IA qui comprend Sophi Automation et Sophi for Paywalls ainsi que Sophi Analytics, un système d'aide à la décision pour les éditeurs de contenu. Sophi est conçu pour améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise, telles que la fidélisation et l'acquisition d'abonnés, l'engagement, le caractère récent, la fréquence et le volume. Sophi est également responsable de la mise en page automatisée en un clic des journaux imprimés et des ePapers de Naviga Publisher.

Contacts avec les médias, Jamie Rubenovitch, responsable du marketing, Sophi.io, The Globe and Mail, [email protected] ; Molly Gannon, responsable de la communication, The Washington Post, [email protected]

