Arc Publishing obtém o status Digital Customer Experience Competency da AWS

WASHINGTON, 24 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Arc Publishing anunciou hoje que alcançou o status de Digital Customer Experience Competency da Amazon Web Services (AWS) na categoria de gestão de conteúdo, que reconhece a proficiência técnica e o sucesso comprovado do cliente da plataforma de experiência digital da Arc. Este status destaca as capacidades superiores da Arc, o crescimento e o sucesso de seus clientes e a diferenciação que a Arc proporciona para seus negócios.

"A Arc tem a confiança das maiores empresas de mídia e comerciais do mundo que utilizam nossa plataforma para gerenciar sua experiência em sites e publicar dezenas de milhares de conteúdos em 1.500 sites gerenciados pela Arc todos os dias. Esta expertise torna nossa plataforma de experiência digital especialmente adequada para resolver os desafios de conteúdo com os quais as organizações dos setores de mídia, entretenimento e verticais corporativos lutam", disse Scot Gillespie, CTO e gerente geral da Arc Publishing. "Conquistar a indicação de competência da experiência do cliente digital do AWS destaca ainda mais a Arc como a melhor solução de gestão de conteúdo e de experiência digital para resolver esses desafios e promover o avanço dos objetivos de negócios digitais."

Como parceiro da AWS na AWS Partner Network, a Arc é ideal para oferecer aos clientes da AWS um modo perfeito de experimentar e comprar ferramentas e recursos líderes do setor da Arc por meio de um processo de compra simplificado para chegar ao mercado mais rapidamente. A Arc está disponível no AWS Marketplace, acessível aqui.

A Arc Publishing é uma plataforma de experiência digital e um conjunto de ferramentas premiados e de ponta, desenvolvidos para satisfazer às exigências das editoras, marcas e emissoras modernas do mundo todo. Criada pelo The Washington Post, a Arc Technology lida com necessidades complexas de publicações e públicos em vários locais nos domínios de vídeo, internet, aplicativos, assinaturas e monetização de anúncios, proporcionando um diferencial competitivo aprimorado por um conjunto de ferramentas sofisticadas de aprendizagem de máquina e suportadas por IA. A Arc auxiliou na transformação digital tanto de clientes grandes quanto de pequenos no mundo todo, atendendo atualmente 1.500 sites em 24 países, alcançando mais de 1,5 bilhão de visitantes únicos mensalmente. Em sua essência, a Arc significa velocidade e inovação: para leitores, salas de redação, marcas, anunciantes e desenvolvedores.

