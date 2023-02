Arçelik décroche une place de choix dans l'indice sur l'égalité femmes-hommes 2023 de Bloomberg

Arçelik, la société mère des grandes marques d'électroménager Beko et Grundig, est récompensée par Bloomberg pour ses pratiques exemplaires en matière d'égalité cette année

ISTANBUL, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Arçelik, société mondiale d'électroménager, a annoncé aujourd'hui avoir été distinguée dans l'indice sur l'égalité des sexes (GEI) 2023 de Bloomberg pour la première fois cette année. Dans le cadre de cet indice, Arçelik rejoint 485 autres entreprises reconnues pour leur engagement à faire progresser l'égalité des femmes à travers cinq piliers: leadership et vivier de talents, parité salariale, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et l'image de marque.

Hakan Bulgurlu (CEO, Arçelik) Arçelik & Bloomberg GEI



L'indice sur l'égalité des sexes est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière, développé pour évaluer la performance des entreprises publiques qui s'engagent à communiquer des données sur l'égalité des sexes. Doté d'une forte signification internationale, l'indice s'étend au niveau mondial pour représenter 45 pays et régions, y compris des entreprises ayant leur siège au Luxembourg, en Équateur et au Koweït pour la première fois. Les entreprises membres représentent une variété de secteurs, notamment les services financiers, la technologie et les services publics, qui continuent d'avoir la plus forte représentation d'entreprises dans l'indice à partir de 2022.

Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, a déclaré : « Nous sommes très fiers de figurer dans le GEI de Bloomberg pour la première fois cette année. Chez Arçelik, nous croyons en un monde où chacun a accès à l'égalité des chances et est traité avec respect. Notre culture met fortement l'accent sur la diversité, l'équité et l'inclusion, et nous nous efforçons de promouvoir l'égalité des sexes dans toutes nos activités. L'égalité est une condition préalable au développement durable. Nous redoublerons constamment d'efforts pour relever les défis d'aujourd'hui et assurer un avenir égalitaire et inclusif pour tous. »

La présence d'Arçelik dans cet indice intervient un peu moins d'un an après le lancement par le groupe Koç Holding, sous lequel Arçelik opère, de son initiative en faveur de l'égalité des sexes dans le domaine de la technologie et de l'innovation, qui a conduit Arçelik à annoncer de nouveaux engagements en matière d'équité dans l'ensemble de ses activités. Ces engagements visaient à accroître l'égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, Arçelik s'engageant à doubler le nombre de femmes travaillant dans le domaine des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), de 16 % à 35 %, et à dispenser une formation en technologie, design, informatique et logiciels à 100 000 jeunes filles.

Arçelik a une riche histoire d'engagement continu en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion ; avant de se classer à la 17e place de l'indice de diversité et d'inclusion de Refinitiv en 2021, Arçelik a lancé le projet « You're an Engineer: You're With Us » (vous êtes ingénieur : vous êtes avec nous) en Turquie en 2019 et a étendu ce programme au Pakistan, en Roumanie et en Afrique du Sud sous le nom de WE-inTech en 2022. Conçu pour encourager les jeunes générations, en particulier les femmes, à travailler dans le domaine de l'ingénierie ainsi que dans la recherche et le développement de la prochaine génération, ce projet comprenait des ateliers immersifs et inspirants mettant en scène une formation de qualité, un travail d'équipe et des sessions de réflexion. Une fois le projet terminé, les participants ont eu la possibilité de travailler individuellement avec leurs mentors pendant un an sur divers projets.

Le classement dans le GEI de Bloomberg est déterminé par une enquête sociale créée par Bloomberg, en collaboration avec des experts en la matière dans le monde entier. Ceux qui figurent dans l'indice de cette année ont obtenu un score égal ou supérieur à un seuil mondial établi par Bloomberg pour refléter la divulgation et la réalisation ou l'adoption des meilleures statistiques et politiques.

À propos d'Arçelik

Avec 45 000 employés à travers le monde, les activités mondiales d'Arçelik comprennent des filiales dans 53 pays, et 30 sites de production dans 9 pays et 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Arçelik, qui figure parmi les trois plus grandes entreprises de produits blancs en Europe par sa part de marché (basée sur les volumes), a atteint un chiffre d'affaires consolidé de 6,5 milliards d'euros en 2021. Les 29 centres et bureaux de R&D et de conception d'Arçelik à travers le monde accueillent plus de 2 300 chercheurs et détiennent à ce jour jusqu'à 3 000 demandes internationales de brevets déposées. Pour la 4e année consécutive, Arçelik a obtenu le score le plus élevé du secteur des biens de consommation durables (sur la base des résultats du 16 décembre 2022) du Dow Jones Sustainability Index (Indice de durabilité Dow Jones) du S&P Global Corporate Sustainability Assessment (Évaluation de la durabilité des entreprises). Grâce à sa position de leader en matière de durabilité et à sa feuille de route crédible de décarbonation pour atteindre zéro émission nette, Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le sceau Terra Carta de Sa Majesté le roi Charles III. La vision d'Arçelik est « Respecting the World. Respected Worldwide. »

À propos de Bloomberg :

Bloomberg, leader mondial de l'information et des actualités commerciales et financières, donne aux décideurs influents un avantage décisif en les connectant à un réseau dynamique d'informations, de personnes et d'idées. La force de la société est de fournir des données, des informations et des analyses grâce à une technologie innovante, rapidement et avec précision, ce qui constitue le cœur de Bloomberg Professional Services . Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bloomberg.com ou demandez une démonstration .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1993820/Arcelik_CEO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1993819/Arcelik_Bloomberg_GEI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653921/Arcelik_Logo.jpg

SOURCE Arçelik