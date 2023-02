Arçelik se posiciona destacadamente en el Índice de Igualdad de Género 2023 de Bloomberg

Arçelik, empresa matriz de las marcas líderes de electrodomésticos Beko y Grundig, ha sido reconocida este año por Bloomberg por sus prácticas en materia de igualdad de género

ESTAMBUL, 6 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Arçelik, la empresa mundial de electrodomésticos, ha anunciado hoy que este año ha sido reconocida por primera vez en el Índice de Igualdad de Género (GEI) 2023 de Bloomberg. Como parte del índice, Arçelik se une a otras 485 empresas reconocidas por su compromiso con el avance de la igualdad de las mujeres en cinco pilares:liderazgo y canalización del talento, igualdad de retribución y paridad salarial entre hombres y mujeres, cultura inclusiva, políticas contra el acoso sexual y marca externa.

Hakan Bulgurlu (CEO, Arçelik) Arçelik & Bloomberg GEI



El Índice de Igualdad de Género es un índice modificado ponderado por la capitalización bursátil desarrollado para medir el rendimiento de las empresas públicas dedicadas a informar sobre datos relacionados con el género. Con una gran relevancia internacional, el índice llega a representar a 45 países y regiones de todo el mundo, incluyendo por primera vez empresas con sede en Luxemburgo, Ecuador y Kuwait. Las empresas miembros representan a una gran variedad de sectores, incluidos servicios financieros, tecnología y servicios públicos, que seguirán teniendo la mayor representación de empresas en el índice a partir de 2022.

Hakan Bulgurlu, consejero delegado de Arçelik, comentó: "Estamos inmensamente orgullosos de ser incluidos en el Bloomberg GEI por primera vez este año. En Arçelik creemos en un mundo en el que todos tengan acceso a las mismas oportunidades y sean tratados con respeto. Nuestra cultura pone un fuerte énfasis para promover la igualdad de género en todas nuestras operaciones. La igualdad es un requisito previo para el desarrollo sostenible. Redoblaremos constantemente nuestros esfuerzos para afrontar los retos actuales y garantizar un futuro igualitario e integrador para todos.

La inclusión de Arçelik en el índice se produce poco menos de un año después de que Koç Holding Group, bajo el que opera Arçelik, lanzara su iniciativa de igualdad de género en materia de tecnología e innovación, que llevó a Arçelik a anunciar nuevos compromisos de igualdad en todas sus operaciones. Estos compromisos se centraron en aumentar la igualdad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo y Arçelik se comprometió a duplicar el número de mujeres que trabajan en STEM del 16 % al 35 % y a proporcionar formación en tecnología, diseño, TI y software a 100.000 niñas.

Arçelik tiene una rica historia de compromiso continuo con la diversidad, la equidad y la inclusión.Antes de ocupar el puesto 17 en el índice de Diversidad e Inclusión de Refinitiv en 2021, Arçelik inició el proyecto "You're an Engineer: You're With Us" en Turquía en 2019 y amplió el programa en Pakistán, Rumanía y en Sudáfrica bajo el nombre WE-inTech en 2022. Desarrollado para animar a las generaciones más jóvenes, especialmente a las mujeres, a trabajar en ingeniería y en investigación y desarrollo de próxima generación, el proyecto consistió en talleres inmersivos e inspiradores con formación de calidad, trabajo en equipo y sesiones de ideación. Una vez finalizados, los participantes tuvieron la oportunidad de trabajar individualmente con sus mentores durante un año en diversos proyectos.

La inclusión en el GEI de Bloomberg viene determinada por una encuesta social creada por Bloomberg, en colaboración con expertos en la materia a escala mundial. Los incluidos en el índice de este año obtuvieron una puntuación igual o superior a una base global establecida por Bloomberg para reflejar la divulgación y la consecución o adopción de las mejores estadísticas y políticas de su clase.

Acerca de Arçelik

Con 45.000 empleados en todo el mundo, las operaciones globales de Arçelik incluyen filiales en 53 países y 30 instalaciones de producción en 9 países y 12 marcas (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Arçelik, que se encuentra entre las tres mayores empresas de electrodomésticos de Europa por su cuota de mercado (basada en volúmenes), alcanzó una facturación consolidada de 6.500 millones de euros en 2021. Los 29 centros y oficinas de I+D y diseño de Arçelik en todo el mundo albergan a más de 2.300 investigadores y cuentan con hasta 3.000 solicitudes de patentes internacionales registradas hasta la fecha. En 2022, por cuarto año consecutivo, Arçelik ha obtenido la puntuación más alta en el sector de bienes duraderos para el hogar DHP (según los resultados del 16 de diciembre de 2022) en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones de la Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa de S&P. Gracias a su posición de liderazgo en sostenibilidad y a su creíble hoja de ruta de descarbonización para alcanzar el cero neto, Arçelik se convirtió en la primera y única empresa de su sector en recibir el Sello Terra Carta de Su Majestad el Rey Carlos III. La visión de Arçelik es "Respetar el mundo, ser respetado en todo el mundo".

Acerca de Bloomberg:

Bloomberg, líder mundial en información y noticias empresariales y financieras, ofrece a los responsables de la toma de decisiones una ventaja decisiva al conectarles con una red dinámica de información, personas e ideas. La fuerza de la empresa, que proporciona datos, noticias y análisis a través de una tecnología innovadora, de forma rápida y precisa, es el núcleo de Bloomberg Professional Services. Para más información, visite www.bloomberg.com o solicita una demo.

