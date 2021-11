Arçelik recibe el Sello Terra Carta de S.A.R el Príncipe de Gales

S.A.R se siente profundamente alentado por el compromiso de Arçelik de reducir las emisiones de GEI de Alcance 1 y 2 en un 30% y las emisiones de Alcance 3 derivadas del uso de los productos vendidos en un 15% a partir de 2030, en comparación con la línea de base de 2018, y de lograr emisiones netas de GEI/CO2e en toda la cadena de valor para 2050.

Su Alteza Real el Príncipe de Gales, dijo: "El Sello Terra Carta reconoce a aquellas organizaciones que se han comprometido seriamente con un futuro mucho más sostenible y que sitúan a la naturaleza, a las personas y al planeta en el centro de la economía. Todos tenemos que hacer cambios si queremos preservar el planeta para nuestros hijos y nietos, y estas empresas se han comprometido a facilitarnos a todos la tarea."

El Sello Terra Carta reconoce que cada industria se enfrenta a retos únicos en su transición hacia un futuro sostenible y que todas se encuentran en diferentes etapas de su viaje. En este sentido, todas las industrias y todas las empresas deben ser apoyadas mientras dan pasos en una dirección más positiva. Al mismo tiempo, es necesario acelerar el ritmo si queremos alcanzar el objetivo de 1,5 grados, restaurar la biodiversidad y beneficiar la vida y los medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras.

El Sello Terra Carta se ha concedido a las empresas que ocupan una posición de liderazgo en su sector y que cuentan con hojas de ruta de transición creíbles respaldadas por métricas científicas reconocidas a nivel mundial para alcanzar el nivel cero en 2050 o antes.

"Es un gran honor ser una de las principales empresas reconocidas por su Alteza Real, el Príncipe de Gales, y recibir el Sello Terra Carta inaugural. La creación de un futuro sostenible y el establecimiento de objetivos ambiciosos es la prioridad número uno para Arçelik, y recibir el galardón demuestra que estamos viviendo estos compromisos como empresa. Estamos comprometidos con la creación de mercados genuinamente sostenibles, que cuidan de la naturaleza, las personas y el planeta".

Hoy, S.A.R el Príncipe de Gales se ha reunido con Hakan Bulgurlu, junto con otros consejeros delegados, para celebrar su premio y su compromiso con la lucha contra el cambio climático, debatir los retos a los que se enfrentan las organizaciones e industrias individuales y examinar las soluciones y las medidas necesarias que deben tomar las organizaciones para acelerar aún más la transición.

En estrecha colaboración con S.A.R el Príncipe de Gales, Sir Jony Ive y su equipo creativo de LoveFrom han creado un sello físico y animado diseñado con papel que es a la vez sencillo y bellamente elaborado. El diseño combina una serie de referencias naturales, como las hojas de roble, los helechos, las magnolias y las abejas melíferas, así como patrones intrincados tanto en la naturaleza como en las artes, creando una celebración visual que refleja el poder y la reverencia por la naturaleza que está en el corazón de la Terra Carta.

"Respetando tanto la resonancia histórica de la Terra Carta como el medio ambiente, hemos utilizado materiales modestos y naturales y hemos celebrado la artesanía con un diseño delicado e ilustrado", dijo Sir Jony Ive. "Esto se siente como una conmemoración sensible y sincera para aquellos que se han comprometido con los objetivos de la Terra Carta, y estamos muy agradecidos de poder contribuir a una iniciativa tan importante e impactante".

Acerca del Sello Terra Carta

El Sello Terra Carta inaugural de 2021 reconoce a las corporaciones globales que están demostrando su compromiso e impulso hacia la creación de mercados genuinamente sostenibles. Se concede a las empresas que se han alineado con la Terra Carta, que están impulsando la innovación y el liderazgo dentro de su industria y que tienen hojas de ruta de transición creíbles respaldadas por métricas científicas reconocidas a nivel mundial para lograr el cero neto para 2050 o antes.

La SMI se ha asociado con Corporate Knights para esta iniciativa. Las 100 empresas más sostenibles de Corporate Knights fueron invitadas a solicitar el Sello Terra Carta inaugural junto con los miembros activos del Grupo de Trabajo de SMI a partir del 1 de enero de 2021.

El Sello Terra Carta se otorgará anualmente a las empresas que demuestren su compromiso e impulso en la creación de mercados realmente sostenibles y el cuidado de la naturaleza, las personas y el planeta.

Receptores del Sello Terra Carta

ACCIONA

Akzo Nobel NV

Amazon

Arcelik

AstraZeneca

Atlantica Sustainable Infrastructure Plc

Banco Santander

Bank of America

Brambles

BT Group

City Developments Limited

Cogeco Communications Inc.

Credit Suisse

Cummins Inc

Ericsson

Hewlett Packard Enterprise

HP Inc.

HSBC Holdings Plc

Iberdrola

IBM Corporation

INDITEX S.A.

Johnson Controls International plc

L'Oréal

McCormick & Company, Incorporated

Metso Outotec

National Australia Bank

Natura &Co

Nordea

Novo Nordisk A/S

Novozymes

Ørsted

PepsiCo

Prologis

Salesforce

SAP SE

Siemens Energy AG

Sims Limited

Stantec, Inc.

Tech Mahindra

TELUS

Tesco PLC

Trane Technologies

TSMC

Unilever PLC

Xerox

Acerca de la Sustainable Markets Initiative

Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, lanzó la Iniciativa de Mercados Sostenibles (SMI) en Davos en enero de 2020. La SMI es una red de consejeros delegados y empresas del sector privado de todo el mundo que trabajan juntos para construir economías prósperas y sostenibles que generen valor a largo plazo mediante la integración equilibrada del capital natural, social, humano y financiero.

La SMI facilita el desarrollo de vías de transición responsables a nivel industrial y empresarial para descarbonizar y alcanzar el nivel cero, crear un futuro positivo para la naturaleza y apoyar una transición de confianza hacia un futuro sostenible.

S.A.R hace un llamamiento a los líderes públicos, privados y filantrópicos de todo el mundo para que se unan a este esfuerzo como parte de la "Coalición de Voluntarios".

Leer más: www.sustainable-markets.org

Acerca de Terra Carta

Lanzada por Su Alteza Real en la Cumbre One Planet en enero de 2021, Terra Carta proporciona una hoja de ruta práctica para acelerar el camino hacia un futuro ambicioso y sostenible; un futuro que aprovechará el poder de la naturaleza combinado con el poder transformador, la innovación y los recursos del sector privado. Terra Carta es el mandato de la Iniciativa de Mercados Sostenibles. En la actualidad hay más de 400 partidarios de Terra Carta, que figuran en el sitio web de la SMI.

Acerca de LoveFrom y Sir Jony Ive:

LoveFrom es un colectivo creativo de diseñadores, arquitectos, músicos, cineastas, escritores, ingenieros y artistas con estudios en Londres y San Francisco, California.

Sir Jony Ive KBE es diseñador. Antiguo director de diseño de Apple, es titular de más de 12.500 patentes en todo el mundo, que abarcan exclusivamente el diseño de interfaces de usuario y de hardware. Es rector del Royal College of Art.

Para el Sello Terra Carta, LoveFrom ha trabajado con el célebre ilustrador Peter Horridge, los maestros impresores e ingenieros del papel Imprimerie du Marais y los especialistas en papel hecho a mano The Paper Foundation, fundada por James Cropper. Method Studios, con sede en Los Ángeles, creó una versión animada del Sello Terra Carta.

ACERCA DE ARÇELIK

Con más de 40.000 empleados en todo el mundo, las operaciones globales de Arçelik incluyen oficinas de ventas y marketing en 48 países, y 28 instalaciones de producción en 9 países y 12 marcas (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). Como segunda empresa europea de electrodomésticos por cuota de mercado (basada en volúmenes), los ingresos consolidados de Arçelik alcanzaron los 4.300 millones de dólares en 2020. Los 30 centros y oficinas de I+D y diseño de Arçelik en todo el mundo albergan a más de 1.700 investigadores y cuentan con más de 3.000 solicitudes de patentes internacionales hasta la fecha. En 2020, Arçelik ha sido nombrada "Líder de la industria" en la categoría de bienes domésticos duraderos por segundo año consecutivo en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones y, de acuerdo con la Norma de Neutralidad de Carbono PAS 2060, se convirtió en carbono neutral en el Alcance 1 y 2 en la fabricación global en los años fiscales 2019 y 2020 con sus propios créditos de carbono. La misión de Arçelik es "Respetando el mundo, respetado por el mundo".

www.arcelikglobal.com/en

