Arçelik reçoit le sceau Terra Carta de S.A.R. le Prince De Galles en reconnaissance de son engagement en faveur d'un avenir durable.

Arçelik s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1 et 2 de 30 % et les émissions sur le scope 3 liées à l'utilisation de nos produits vendus de 15 % pour 2030 par rapport à l'année de référence 2018 et à atteindre zéro émission nette de GES/CO2 sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050.

Son Altesse Royale le Prince de Galles a déclaré : « Le sceau Terra Carta reconnaît les organisations qui ont pris un engagement sérieux envers un avenir beaucoup plus durable et qui place la nature, la planète et ses populations au cœur de l'économie. Nous devons tous transformer nos comportements pour préserver la planète pour nos enfants et petits-enfants. Ces entreprises se sont engagées à faire en sorte qu'il soit plus facile pour nous tous de le faire. »

Le sceau Terra Carta reconnaît que chaque industrie est confrontée à des défis uniques dans sa transition vers un avenir durable et qu'elles sont toutes à différentes étapes de leur parcours. Tous les secteurs et toutes les entreprises doivent être soutenues afin qu'elles prennent des mesures dans une direction plus positive. Dans le même temps, un rythme accéléré est nécessaire si nous voulons atteindre l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré, restaurer la biodiversité pour laisser une planète saine aux générations futures.

Le Sceau Terra Carta 2021 récompense les entreprises internationales qui favorisent l'innovation et s'engagent de façon proactive en faveur de la création de marchés véritablement durables. Le sceau Terra Carta est décerné aux entreprises qui occupent une position de leader dans leur secteur et ont élaboré une feuille de route vers la transition énergétique validée par des indicateurs scientifiques mondialement reconnus, dans le but d'atteindre d'ici 2050 l'objectif Zéro-Net ou avant.

« C'est un grand honneur d'être l'une des principales entreprises reconnues par Son Altesse Royale, le Prince de Galles et de recevoir le sceau Terra Carta. Créer un avenir durable et fixer des objectifs ambitieux est la priorité numéro un pour Arçelik, et recevoir cette distinction marque la reconnaissance de nos engagements pour le développement durable comme modèle économique. Nous nous engageons à créer des marchés véritablement durables, respectueux de la nature, des hommes et de la planète. »

Son Altesse Royale le Prince de Galles a rencontré Hakan Bulgurlu, Président d'Arçelik, aux côtés d'autres dirigeants pour célébrer cette reconnaissance et leur engagement dans la bataille contre le changement climatique et échanger sur les challenges auxquels les entreprises et industries doivent faire face et examiner les solutions nécessaires afin d'accélérer la transition.

Travaillant en étroite collaboration avec SAR le Prince de Galles, Sir Jony Ive et son équipe créative de LoveFrom ont créé un sceau physique et animé, à la fois simple et magnifiquement réalisé. Le design combine une multitude de références naturelles, notamment des feuilles de chêne, des fougères, des magnolias et des abeilles, ainsi que des motifs présents dans la nature et dans les arts, créant ainsi une célébration visuelle qui reflète le pouvoir et le respect de la nature qui sont au cœur de la Terra Carta.

« Pour rendre hommage à la portée historique de Terra Carta et à l'environnement, nous avons choisi des matériaux simples et naturels et un savoir-faire reconnu pour créer un design délicat et illustré », explique Sir Jony Ive. « Cette œuvre est une commémoration sensible et sincère de tous ceux qui se sont engagés en faveur des objectifs de Terra Carta. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir contribuer à une initiative aussi importante et significative. »

CONTACT PRESSE :

Valérie Rousseau - Directrice Communication

[email protected]

À propos du Sceau Terra Carta

Le premier Sceau Terra Carta 2021 récompense les entreprises mondiales s'engageant de façon proactive en faveur de la création de marchés véritablement durables. Il est décerné aux sociétés dont les ambitions sont alignées avec celles de Terra Carta, celles qui encouragent l'innovation, occupent une position de leader dans leur secteur et ont élaboré des feuilles de route solides étayées par des indicateurs scientifiques mondialement reconnus, dans le but d'atteindre d'ici 2050 l'objectif « zéro émission nette ». Pour mener à bien cette initiative, la SMI s'est associée à Corporate Knights. Les sociétés figurant au classement des 100 entreprises les plus durables au monde de Corporate Knights et les membres actifs du groupe de travail de la SMI ont été invités dès le 1er janvier 2021 à postuler pour obtenir le premier Sceau Terra Carta. Le Sceau Terra Carta récompensera chaque année les entreprises s'engageant de façon proactive en faveur de la création de marchés véritablement durables et de la préservation et la protection de la nature, de la planète et de ses populations.

À propos du Sceau Terra Carta

ACCIONA

Akzo Nobel NV

Amazon

Arçelik

AstraZeneca

Atlantica Sustainable Infrastructure Plc

Banco Santander

Bank of America

Brambles

Group BT

City Developments Limited

Cogeco Communications Inc.

Crédit Suisse

Cummins Inc

Ericsson

Hewlett Packard Enterprise

HP Inc.

HSBC Holdings Plc

Iberdrola

IBM Corporation

INDITEX S.A.

Johnson Controls International plc

L'Oréal

McCormick & Company, Incorporated

Metso Outotec

National Australia Bank

Natura &Co

Nordea

Novo Nordisk A/S

Novozymes

Ørsted

PepsiCo

Prologis

Salesforce

SAP SE

Siemens Energy AG

Sims Limited

Stantec, Inc.

Tech Mahindra

TELUS

Tesco PLC

Trane Technologies

TSMC

Unilever PLC

Xerox

À propos de la Sustainable Markets Initiative

Son Altesse Royale le Prince de Galles a lancé la Sustainable Markets Initiative (SMI) à Davos, en janvier 2020. La SMI est un réseau de PDG et d'entreprises internationales du secteur privé qui travaillent ensemble pour bâtir des économies prospères et durables générant de la valeur à long terme en associant de façon équilibrée le capital naturel, social, humain et financier. La SMI facilite le développement de voies de transition responsables au niveau de l'industrie et des entreprises pour permettre à ces dernières de réussir leur décarbonation et d'atteindre l'objectif « zéro émission nette » afin de créer un monde respectueux de la nature et de soutenir la transition vers un avenir durable. SAR appelle les dirigeants publics, privés et philanthropiques du monde entier à se joindre à cette initiative dans le cadre de la « Coalition of the Willing ».

Pour en savoir plus : www.sustainable-markets.org

À propos de Terra Carta

Lancée par Son Altesse Royale lors du One Planet Summit en janvier 2021, l'initiative Terra Carta fournit une feuille de route pratique aux acteurs qui souhaitent accélérer leurs efforts en faveur d'un avenir ambitieux et durable où nous pourrons tirer parti de tout le pouvoir de la nature en l'associant au pouvoir de la transformation, à l'innovation et aux ressources du secteur privé. Terra Carta sert de mandat à la Sustainable Markets Initiative. Terra Carta compte actuellement plus de 400 partisans, dont la liste figure sur le site Internet de la SMI.

À propos de LoveFrom et de Sir Jony Ive

LoveFrom est un collectif créatif réunissant des designers, architectes, musiciens, cinéastes, écrivains, ingénieurs et artistes. Ses studios se situent à Londres et à San Francisco, en Californie. Sir Jony Ive est designer. Il a été fait Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Ancien directeur de la conception chez Apple, il détient plus de 12 500 brevets dans le monde entier, couvrant pour la première fois l'interface utilisateur et la conception matérielle. Il est chancelier du Royal College of Art. Pour concevoir le Sceau Terra Carta, LoveFrom a collaboré avec Peter Horridge, illustrateur célèbre, l'Imprimerie du Marais, ateliers d'impression et d'ingénierie du papier, et The Paper Foundation, société spécialisée dans le papier fait main fondée par James Cropper. La version animée du Sceau Terra Carta a été créée par Method Studios, société d'effets visuels basée à Los Angeles.

À propos d'Arçelik

Avec plus de 40 000 employés dans le monde entier, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), des filiales commerciales et marketing dans 48 pays et 28 sites de production dans 9 pays, Arçelik propose des produits et des services dans plus de 145 pays. En tant que 2e groupe d'électroménager en Europe selon le classement des parts de marché en volume, Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2019. Avec près de 70 % de son chiffre d'affaires provenant des marchés internationaux, Arçelik est le leader de la R&D en Turquie, détenant à ce jour plus de 3 000 demandes de brevets internationaux grâce aux efforts de 1 600 chercheurs dans 15 centres de R&D et de conception en Turquie et des bureaux de R&D dans cinq pays. Arçelik est nommé « Industry Leader » dans la catégorie des appareils électroménagers pour la deuxième année consécutive par le Dow Jones Sustainability Index 2020 et, conformément à la norme de neutralité carbone PAS 2060, est devenu neutre en carbone pour l'ensemble de ses activités mondiales de production au cours des exercices fiscaux 2019 et 2020 avec ses propres crédits carbone. La mission d'Arçelik : « Respectueux de la planète, Respecté dans le monde ».

www.arcelikglobal.com/en

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1677747/Terra_Carta_Seal.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1677747/Terra_Carta_Seal.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1653921/Arcelik_Logo.jpg

SOURCE Arcelik