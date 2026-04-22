Arçelik signe un accord définitif avec Hitachi Global Life Solutions pour la vente de sa participation dans Arçelik Hitachi Home Appliances (AHHA)

Arçelik a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif avec Hitachi Global Life Solutions pour la vente de sa participation dans Arçelik Hitachi Home Appliances (AHHA).

Le montant de la transaction consiste en 205 millions d'USD en espèces à payer à la clôture de la transaction, et en un paiement différé de 56 millions d'USD qui sera effectué sur trois ans après la clôture.

En outre, à la date de clôture, 60 % des liquidités existantes d'Arçelik Hitachi, qui dépassent 56 millions de dollars, seront ajoutées au prix total à titre d'ajustement de clôture.

Ce mouvement stratégique d'Arçelik marque une étape importante dans l'optimisation continue du portefeuille de l'entreprise et le recentrage de sur les marchés principaux et la création de valeur à long terme.

ISTANBUL, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Arçelik annonce la signature d'un accord définitif avec Hitachi Global Life Solutions pour la cession de sa participation dans Arçelik Hitachi Home Appliances (AHHA). Établie en 2021 sous la forme d'une coentreprise, AHHA fabrique, vend et assure le service après-vente des appareils électroménagers de marque Hitachi sur les marchés mondiaux en dehors du Japon. Arçelik détient une participation de 60 % dans la société, tandis que Hitachi Global Life Solutions conserve une participation de 40 %.

Le montant total de la transaction se compose de 205 millions d'USD à recevoir en espèces à la clôture de la transaction et de paiements différés d'un montant total de 56 millions d'USD à recevoir par tranches sur une période de trois ans après la clôture de la transaction. En outre, à la date de clôture, 60 % des liquidités existantes d'Arçelik Hitachi, qui dépassent 56 millions de dollars, seront ajoutées au prix total à titre d'ajustement de clôture.

Soulignant que cette décision est un mouvement stratégique qui va au-delà des gains à court terme, soutenant la résilience financière et la création de valeur à long terme, Le président du groupe Consumer Durables de Koç Holding, Polat Şen , a déclaré : "Avec une empreinte mondiale dans 57 pays et un réseau de fabrication de 38 sites dans 13 pays, Arçelik poursuivra avec détermination son chemin vers la croissance mondiale. En tant qu'entreprise phare de notre groupe à l'échelle mondiale, nous pensons que cette étape permettra à Arçelik d'allouer ses ressources aux domaines prioritaires et d'obtenir des résultats positifs pour toutes les parties prenantes, conformément à ses objectifs de croissance durable".

Depuis sa création, AHHA a réalisé des progrès constants dans le cadre de ses priorités stratégiques, notamment l'expansion du portefeuille, la croissance géographique, le développement de la marque et les performances opérationnelles, et a renforcé la position de la marque Hitachi en Asie-Pacifique et dans la région MENA.

Can Dinçer, directeur général d'Arçelik, , a déclaré : "Arçelik Hitachi s'est forgé une solide position sur le marché de l'Asie-Pacifique au fil des ans grâce à sa marque haut de gamme et à ses solutions innovantes. Nous sommes heureux d'avoir fourni des produits qui apportent une réelle valeur ajoutée aux ménages grâce à cette collaboration".

"Cette décision reflète l'approche d'Arçelik, qui consiste à façonner ses opérations mondiales dans un cadre plus ciblé, plus sélectif et plus stratégique. Cette étape est spécifique à la structure de ce partenariat et ne modifie pas notre engagement à long terme envers l'Asie. Nous restons confiants dans le potentiel de croissance de la région et continuons à investir dans des marchés clés comme l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh. Arçelik a des fondations très solides en Turquie et nous travaillons avec détermination pour atteindre nos objectifs sur notre marché domestique, d'où nous tirons notre force. Nous continuerons à atteindre nos consommateurs avec des produits et des services innovants, et à améliorer leur vie grâce à l'efficacité énergétique, la numérisation et les technologies pilotées par l'IA", a également déclaré Dinçer .

L'accord est soumis aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires applicables. Jusqu'à la clôture, AHHA poursuivra ses activités conformément aux dispositions de l'accord d'achat d'actions et de l'accord d'entreprise commune. La transaction devrait être achevée dans les 12 mois suivant la signature de l'accord.

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