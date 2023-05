Arch Street Capital Advisors breidt uit naar infrastructuur

NEW YORK, 1 mei 2023 /PRNewswire/ -- Arch Street Capital Advisors, LLC, ("Arch Street"), een toonaangevend vastgoedbeleggings- en adviesbureau, kondigt met trots zijn intrede in de infrastructuursector aan. Met meer dan twintig jaar ervaring in het uitvoeren van succesvolle beleggingen in vastgoed breidt Arch Street zijn focus nu uit naar infrastructuurbeleggingen die vergelijkbare beleggingsprincipes en -thema's volgen.

De beslissing om uit te breiden naar infrastructuurbeleggingen is gebaseerd op een specifiek mandaat dat Arch Street heeft gekregen van een van zijn bestaande kapitaalpartners. "We zijn verheugd om onze beleggingsfocus te verbreden naar infrastructuur", aldus Anup Patel, CEO van Arch Street Capital Advisors. "Met onze bewezen staat van dienst op het gebied van succesvolle vastgoedbeleggingen zijn we ervan overtuigd dat we dezelfde strategische en zorgvuldige aanpak kunnen bieden voor beleggingen in infrastructuur. Ons team is verheugd om nieuwe beleggingsmogelijkheden te verkennen die aansluiten bij onze beleggingsfilosofie en bijdragen tot duurzame beleggingen over de hele wereld."

Arch Street is namens zijn institutionele kapitaalpartner op zoek naar passieve infrastructuurbeleggingen in alle sectoren en alle regio's. De activa moeten worden geleased of gecontracteerd aan tegenpartijen van beleggingskwaliteit voor een periode van meer dan twintig jaar, waarbij de tegenpartij alle operationele risico's draagt. Doelsectoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, energieopwekking en nutsbedrijven, mijnbouw en hulpbronnen, scheepvaart, gezondheidszorg en telecom. Deze beleggingen zullen volledig in contanten worden gedaan, met een voorkeur voor transacties variërend in omvang van $ 200 miljoen tot $ 800 miljoen, met een capaciteit tot $ 3 miljard.

De beleggingen in infrastructuur zullen gericht zijn op projecten die economische groei ondersteunen, duurzame ontwikkeling bevorderen en de levenskwaliteit van gemeenschappen verbeteren. Arch Street kijkt ernaar uit om nieuwe beleggingsmogelijkheden te verkennen die waarde toevoegen aan zijn kapitaalpartners.

Over Arch Street Capital Advisors

Arch Street Capital Advisors is een full-service vastgoedbeleggings- en adviesbureau. Arch Street is gespecialiseerd in het bijstaan van institutionele beleggers bij hun vastgoedbeleggingsstrategieën, waaronder advisering over overnames, joint ventures en financiering, evenals vermogensbeheer- en dispositiediensten. Arch Street heeft sinds 2003 zijn kapitaalpartners geadviseerd bij meer dan $ 9,7 miljard aan acquisities, disposities en financieringen. Arch Street beheert een diverse beleggingsportefeuille in meerdere sectoren, waaronder: industrie, detailhandel, kantoren, meergezinswoningen, eengezinswoningen, horeca, gezondheidszorg, studentenhuisvesting en grond.

Ga voor meer informatie over Arch Street Capital Advisors naar www.archstreetcapital.com

