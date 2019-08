Archipelago International expande portfólio em Cuba

O Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa está localizado nos Cayos do norte de Cuba, na ilha Las Brujas, ao lado do Cayo Santa Maria. O resort é composto por 727 quartos e suítes, áreas para família e somente para adultos, cinco piscinas, ofertas ecléticas de restaurantes, um centro de ginástica equipado "Technogym", esportes aquáticos, tênis, áreas multiesportivas e o único spa com temática balinesa em Cuba, em conjunto com seu próprio Pueblo (uma vila do resort com ainda mais opções de restaurantes, um local com Salsa ao vivo, o bar de praia com mais agito da ilha, uma pista de boliche e ampla variedade de lojas). O resort também possui sua própria praia privada de 3 quilômetros.