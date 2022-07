YAKARTA, Indonesia, 28 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Archipelago International, el grupo internacional de gestión hotelera del Sudeste Asiático, anunció el nombramiento de Sergio Alberto Menéndez como su director de Ventas y Marketing para el continente americano.

Archipelago nombra a Sergio Alberto Menéndez como su nuevo director de Ventas y Marketing para el continente americano

"Sergio aporta más de 20 años de conocimientos y experiencia regional en ventas y marketing a nuestro grupo, incluida su amplia experiencia en destinos como Cuba, que es un mercado regional importante para Archipelago. Se incorpora a nuestro equipo en un momento emocionante ya que estamos implementando nuestra ambiciosa estrategia de expansión regional. Esto nos permitirá añadir 3,500 habitaciones a nuestra oferta regional existente de 3,700 habitaciones en el resto del Caribe y Latinoamérica para finales de 2023", comentó Gerard Byrne, director general de Archipelago International.

Archipelago experimenta actualmente un rápido crecimiento en su cartera de hoteles en Asia, Oriente Medio y el Caribe, con más de 30,000 habitaciones operativas y otras 10,000 en construcción en todo el mundo. Tras una importante inversión en sus plataformas tecnológicas y digitales en los últimos años, Archipelago se ha asociado con hoteles y grupos hoteleros independientes y ha mejorado significativamente sus operaciones con Powered by Archipelago, su conectividad en línea lista para su uso, distribución y gestión vertical de ingresos, junto con sus 10 marcas principales que cubren todas las categorías de hoteles.

Acerca de Archipelago

El mayor grupo de gestión hotelera independiente de propiedad privada del sudeste asiático, opera más de 250 hoteles, con otros 100 en desarrollo en el Sudeste Asiático, Oriente Medio y el Caribe. Una empresa hotelera de confianza con una vasta trayectoria y más de 40,000 habitaciones operativas o en desarrollo en más de 70 destinos con marcas como ASTON, Collection by ASTON, The Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, NEO, favehotels, Nordic y Powered by Archipelago.

