Arcos und OverIT kündigen Integrations- und Vertriebspartnerschaft an, um den Außendienst von Versorgungsunternehmen zu optimieren

COLUMBUS, Ohio und MAILAND, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Arcos LLC, ein führender Anbieter von Software für Ressourcenmanagement und Arbeitsausführung bei Versorgungsunternehmen, sowie OverIT, ein weltweit führender Anbieter von Außendienstmanagement-Lösungen (FSM), gaben heute eine strategische Integrations- und Vertriebspartnerschaft mit dem Ziel bekannt, Versorgungsunternehmen dabei zu unterstützen, Abläufe zu vereinfachen, die Systemfragmentierung zu reduzieren und die Umsetzung im Außendienst bei täglichen Aufgaben sowie bei der Reaktion auf Ereignisse zu verbessern.

Die Partnerschaft bringt die unternehmenstaugliche FSM-Plattform von OverIT mit den speziell entwickelten Lösungen von Arcos für die Koordination von Einsatzteams, die Arbeitsausführung und die Kommunikation im Außendienst zusammen. Gemeinsam werden die Unternehmen einen besser vernetzten, durchgängigen Arbeitsablauf schaffen – von der ersten Arbeitsanfrage und Planung über die Ausführung vor Ort bis hin zur Wiederherstellung und Kundenbetreuung.

Versorgungsunternehmen stehen heute unter zunehmendem Druck, den Netzbetrieb zu modernisieren, schneller auf Ausfälle zu reagieren und ein konsistentes Kundenerlebnis zu bieten – während sie zugleich alternde Infrastruktur, Einschränkungen bei der Personalverfügbarkeit sowie zunehmend komplexe Arbeitsarten bewältigen müssen. Gleichzeitig arbeiten viele Versorgungsunternehmen in den Bereichen Arbeitsmanagement, Außendienst sowie Personaleinsatz mit unverbundenen Systemen, was zu Ineffizienzen, blinden Flecken und manuellen Abläufen führt.

Durch die Integration ihrer Plattformen wollen Arcos und OverIT diese Lücken in den Abläufen schließen, indem sie die Sichtbarkeit, die Koordination sowie den Datenfluss zwischen Außendienstmitarbeitern, Auftragnehmern und Back-Office-Teams verbessern. Die integrierten Lösungen unterstützen eine breite Palette von Arbeitsabläufen, darunter Tätigkeiten in Versorgungsunternehmen, Netzwartung, Vegetations- und Anlagenmanagement sowie die Reaktion auf Ereignisse. Sie helfen Versorgungsunternehmen, Arbeiten effizienter und sicherer auszuführen sowie gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit zu verbessern, was letztlich zu erfolgreichen Tarifverhandlungen führt.

„Versorgungsunternehmen brauchen moderne, flexible Plattformen, die zusammenarbeiten – und nicht noch mehr unzusammenhängende Tools", sagte Paolo Bergamo, Geschäftsführer von OverIT. „Die Führungsposition von Arcos in Nordamerika, kombiniert mit der von OverIT in EMEA, eröffnet die Möglichkeit, unsere Wirkung zu skalieren und Versorgungsunternehmen einen erheblichen Mehrwert zu bieten, während sie mit wachsenden betrieblichen sowie ökologischen Herausforderungen konfrontiert sind."

„Arcos und OverIT verfolgen denselben Fokus: die Menschen sowie die Prozesse zu unterstützen, die kritische Infrastruktur am Laufen halten", sagte Paul Bernard, Geschäftsführer von Arcos. „Durch die Integration unserer Lösungen für Arbeitsausführung und Einsatzteam-Management mit der FSM-Plattform von OverIT ermöglichen wir Versorgungsunternehmen, Planung, Disposition und Außendienstausführung besser zu verknüpfen – mit schnelleren Reaktionszeiten, verbesserter Sicherheit und einem konsistenteren Kundenerlebnis."

Neben der Entwicklung von Integrationen wird Arcos zudem als Vertriebspartner für die Softwarelösungen von OverIT in den USA und Kanada tätig. Damit erweitert Arcos den Zugang nordamerikanischer Versorgungsunternehmen zu den FSM-Funktionen von OverIT, gestützt auf die etablierten Branchenbeziehungen von Arcos sowie seine auf Versorgungsunternehmen ausgerichtete Expertise.

Weitere Informationen zur Partnerschaft und den integrierten Lösungen erhalten Sie auf www.arcos-inc.com oder www.overit.ai .

Informationen zu OverIT

OverIT ist ein führender Anbieter von Außendienstmanagement-Software (Field Service Management) mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und unterstützt weltweit Großunternehmen bei komplexen Anwendungsfällen. Mehr als 200 Kunden steigern ihre tägliche Effizienz in Branchen mit linearen Anlagen (Energie und Versorgung, Telekommunikation, Öl und Gas sowie Transport). Dabei werden täglich mehr als 200 000 Außendienstkräfte disponiert, die in ihren geschäftskritischen Einsätzen geodatenbasierte Funktionen sowie Möglichkeiten zur Zusammenarbeit im Außendienst nutzen. Seine Spitzentechnologie sowie die Fähigkeit, Lösungen in großem Maßstab bereitzustellen, werden von Bain Capital und Renaissance Partners unterstützt. OverIT wird von führenden globalen Beratungs- und Analystenhäusern (Gartner, IDC) als führender Anbieter für FSM und Mobile WFM (mobiles Personalmanagement) anerkannt. Weitere Informationen finden Sie auf www.overit.ai .

Informationen zu Arcos

Arcos® ist die führende, speziell entwickelte und vernetzte Plattform für Arbeitsausführung sowie Ressourcenmanagement bei Versorgungsunternehmen. Sie unterstützt Organisationen mit kritischer Infrastruktur dabei, Personal und Arbeiten zu planen, zu mobilisieren sowie zu koordinieren, um Gemeinden am Laufen zu halten. Über die Arcos OnCommand® Suite verknüpfen Versorgungsunternehmen den täglichen Betrieb sowie die Reaktion auf Störungen und Notfälle – und führen Schadensbewertung sowie Wiederherstellung, Vegetationsmanagement, die Koordination von Einsatzteams und Auftragnehmern sowie die Außendienstausführung zusammen, von Planung und Disposition bis hin zu Ausführung, Berichterstattung und Wiederherstellung.

Arcos genießt das Vertrauen von mehr als 200 Versorgungsunternehmen und unterstützt Organisationen dabei, Blue-Sky- und Gray-Sky-Betrieb zu steuern, indem es sich in unterschiedliche Systeme integriert und so eine Situationsübersicht in Echtzeit über vernetzte Systeme hinweg schafft. Durch die Verknüpfung der Arbeitsausführung mit der Ressourcenverfügbarkeit und Echtzeit-Einsichten vor Ort hilft Arcos Versorgungsunternehmen, sicherer zu arbeiten, den Betrieb schneller wiederherzustellen, Kosten zu senken sowie mit Zuversicht zu handeln, wenn es am wichtigsten ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.arcos-inc.com .

