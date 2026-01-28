Arcos et OverIT annoncent un partenariat d'intégration et de distribution pour rationaliser les opérations de terrain des services publics

COLUMBUS, Ohio et MILAN, 28 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Arcos LLC, un fournisseur de logiciels de gestion des ressources des services publics et d'exécution des travaux, et OverIT, un leader mondial des solutions de gestion des services sur le terrain (FSM), annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique d'intégration et de distribution conçu pour aider les services publics à simplifier les opérations, à réduire la fragmentation des systèmes et à améliorer l'exécution sur le terrain dans le cadre des travaux quotidiens et des interventions en cas d'événement.

Ce partenariat associe la plateforme FSM de niveau entreprise d'OverIT aux solutions spécifiques d'Arcos pour la coordination des équipes de services publics, l'exécution des travaux et les communications sur le terrain. Ensemble, les deux entreprises offriront un flux de travail opérationnel de bout en bout, mieux connecté, depuis la demande initiale de travail et la planification jusqu'à l'exécution sur le terrain, la restauration et la résolution des problèmes des clients.

Les services publics sont aujourd'hui soumis à une pression croissante pour moderniser l'exploitation des réseaux, réagir plus rapidement aux pannes et offrir une expérience client cohérente, tout en gérant des infrastructures vieillissantes, des contraintes de main-d'œuvre et des types de travail de plus en plus complexes. En parallèle, les services publics sont nombreux à s'appuyer sur des systèmes déconnectés pour la gestion des travaux, les services sur le terrain et les opérations des équipes, ce qui crée des inefficacités, des angles morts et des manipulations manuelles.

En intégrant leurs plateformes, Arcos et OverIT visent à réduire ces écarts opérationnels en améliorant la visibilité, la coordination et le flux de données entre les équipes de terrain, les entrepreneurs et les équipes de back-office. Les solutions intégrées prennent en charge un large éventail de flux de travail des services publics, la maintenance du réseau, la gestion de la végétation et des actifs, et la réponse aux événements ; elles aident les services publics à exécuter leur travail de manière plus efficace et plus sûre, tout en améliorant la fiabilité et la satisfaction des clients, ce qui, en fin de compte, permet aux services publics d'obtenir de bons résultats en matière de tarification.

« Les services publics ont besoin de plateformes modernes, flexibles et complémentaires, et non pas d'outils déconnectés les uns des autres », déclare Paolo Bergamo, CEO d'OverIT. « Le leadership d'Arcos en Amérique du Nord, combiné à celui d'OverIT dans la région EMEA, crée une opportunité d'accroître notre impact et d'apporter une valeur significative aux clients des services publics qui font face à des défis opérationnels et environnementaux croissants. »

« Arcos et OverIT partagent la même volonté de soutenir les personnes et les processus qui assurent le fonctionnement des infrastructures critiques », déclare Paul Bernard, CEO d'Arcos. « En intégrant nos solutions d'exécution des travaux et de gestion des équipes à la plateforme FSM d'OverIT, nous permettons aux entreprises de services publics de mieux combiner la planification, la répartition et l'exécution sur le terrain, ce qui se traduit par des temps de réponse plus rapides, une sécurité accrue et une expérience plus cohérente pour les clients. »

Outre le développement d'intégrations, Arcos servira également de partenaire de distribution pour les solutions logicielles d'OverIT aux États-Unis et au Canada afin d'élargir l'accès aux capacités FSM d'OverIT pour les services publics nord-américains grâce aux relations industrielles établies d'Arcos et à son expertise axée sur les services publics.

Pour en savoir plus sur le partenariat et les solutions intégrées, consultez le site www.arcos-inc.com ou www.overit.ai .

À propos d'OverIT

OverIT est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des services sur le terrain, avec plus de 25 ans d'expertise dans la résolution de cas d'utilisation complexes pour des entreprises du monde entier. Plus de 200 clients renforcent leur efficacité quotidienne dans des secteurs linéaires (électricité et services publics, télécommunications, pétrole et gaz, et transports), avec plus de 200 000 travailleurs sur le terrain envoyés chaque jour, et tirent parti des capacités géospatiales et de collaboration sur le terrain dans le cadre de leurs opérations critiques. Sa technologie de pointe et sa capacité à fournir des services à grande échelle sont soutenues par Bain Capital et Renaissance Partners. OverIT est reconnu par les principaux organismes de conseil (Gartner, IDC) comme l'un des principaux fournisseurs de FSM et de Mobile WFM. Pour en savoir plus, consultez le site www.overit.ai .

À propos d'Arcos

Arcos® est la principale plateforme pour l'exécution des travaux d'utilité publique et la gestion des ressources, aidant les organisations d'infrastructures critiques à planifier, mobiliser et coordonner les équipes et les travaux qui assurent le fonctionnement des communautés. Grâce à la suite Arcos OnCommand®, les services publics relient les opérations quotidiennes et les interventions d'urgence, réunissant l'évaluation des dommages et la restauration, la gestion de la végétation, la coordination des équipes et des entrepreneurs, et l'exécution sur le terrain, depuis la planification et la répartition jusqu'à l'exécution, l'établissement de rapports et le rétablissement.

Utilisé par plus de 200 entreprises de services publics, Arcos permet aux organisations de gérer les opérations de préparation et de réponse aux castastrophes en s'intégrant à des systèmes variés afin d'obtenir une connaissance de la situation en temps réel à travers des systèmes connectés. En reliant l'exécution des travaux à la disponibilité des ressources et à la connaissance du terrain en temps réel, Arcos aide les services publics à fonctionner avec une sécurité accrue, à rétablir le service plus rapidement, à réduire les coûts et à agir en toute confiance lorsque cela compte le plus. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.arcos-inc.com .

