ARCTECH CÉLÈBRE LE TROISIÈME ANNIVERSAIRE DE SON ENTRÉE EN BOURSE AVEC UNE VISION GLOBALE

KUNSHAN, Chine, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Arctech, le premier fournisseur mondial de solutions de tracker solaire, de rack et de BIPV (installations photovoltaïques intégrées au bâtiment), est fier de célébrer le troisième anniversaire de son entrée en bourse sur le marché chinois STAR de type Nasdaq, le 28 août 2020. Cette étape importante témoigne de la croissance remarquable d'Arctech et renforce sa position de leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables.

Arctech IPO 3rd Anniversary

Depuis son introduction en bourse, Arctech a connu un succès extraordinaire, fournissant plus de 50 GW de systèmes de trackers et de racks solaires à près de 1 500 centrales photovoltaïques dans 40 pays. Les solutions avancées de l'entreprise ont contribué à l'expansion de la production d'énergie propre et durable dans le monde entier, ce qui a un impact considérable sur la lutte contre le changement climatique.

Le dévouement d'Arctech envers l'innovation, l'excellence technologique et la satisfaction du client a joué un rôle déterminant dans ses succès. Avec un effectif de plus de 1 300 employés qualifiés, la société a établi une forte présence mondiale. Les bureaux locaux d'Arctech sont stratégiquement situés sur des marchés clés tels que la Chine, le Japon, l'Inde, les États-Unis, l'Espagne, l'Australie, les Émirats Arabes Unis, le Mexique, le Chili, le Brésil, le Vietnam, la Colombie et l'Argentine, entre autres. Ces activités localisées permettent à Arctech d'offrir un soutien personnalisé, de maintenir des relations solides avec les clients et d'assurer l'exécution transparente des projets.

« Atteindre cette étape importante illustre la détermination inébranlable d'Arctech à révolutionner le paysage des énergies renouvelables, a déclaré Mr Cai Hao, président d'Arctech. Depuis notre introduction en bourse sur le marché STAR, nous avons connu une croissance considérable et nous avons apporté une contribution importante à l'industrie solaire mondiale. Nous sommes reconnaissants envers nos clients, nos partenaires et nos employés pour leur soutien indéfectible et leur confiance en nos capacités. »

Les systèmes de trackers et de racks solaires d'Arctec (SkyLine, SkySmart and SkyWings Series) sont reconnus pour leur conception, leur robustesse et leur fiabilité supérieures, permettant une production d'énergie optimale et une efficacité accrue pour les centrales solaires.

La stratégie de localisation d'Arctech englobe tous les aspects de ses activités, de la fabrication au service après-vente. En accordant la priorité à la compréhension du marché local, à la collaboration et à la satisfaction de la clientèle, Arctech vise à renforcer sa présence mondiale tout en fournissant des solutions optimisées de tracking solaire, de rack et de BIPV qui répondent aux besoins uniques des clients dans différentes régions. La société a également approfondi sa stratégie de localisation tout au long du cycle de vie du produit, de la fabrication au service après-vente. La société reconnaît l'importance de comprendre et de répondre aux besoins spécifiques des marchés et des clients locaux afin de fournir le plus haut niveau de service et d'assistance.

Conformément à cette approche, Arctech a établi stratégiquement des sites de fabrication dans des régions clés, dont la Chine et l'Inde, et planifie des activités dans d'autres régions du monde. En fabriquant des produits localement, Arctech est capable d'assurer une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, de réduire les délais de livraison et de se conformer aux réglementations locales et aux normes de qualité. Cette approche de localisation améliore non seulement l'efficacité opérationnelle, mais renforce également la réactivité de l'entreprise aux exigences uniques des différents marchés.

L'engagement d'Arctech en matière de localisation va au-delà de la fabrication. La société a réalisé des investissements importants dans l'établissement de centres de service locaux et de réseaux de services après-vente dans divers pays. Ces centres sont dotés d'experts techniques hautement qualifiés qui fournissent une assistance, une maintenance et des services de dépannage rapides aux clients.

Les succès remarquables d'Arctech au cours de ses trois années en tant que société cotée en bourse lui ont permis de gagner une reconnaissance internationale. La société a reçu de nombreuses récompenses industrielles, y compris le prix « Global Innovation Technology Award 2022 » et le prix « Top Solar PV Brands in the World » décerné par PVBL. Ces distinctions confirment l'engagement d'Arctech envers l'excellence et sa capacité à fournir des solutions de pointe qui répondent aux exigences d'une industrie solaire en pleine croissance.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2196473/Arctech_IPO_3rd_Anniversary.mp4

