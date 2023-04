Arctech implementa o maior projeto solar do Azerbaijão

BAKU, Azerbaijão, 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Arctech, fornecedora líder mundial de soluções de sistemas de montagem e rastreamento solar, anunciou que implementou um projeto de 312 MW fornecendo o rastreador solar SkyLine II no Azerbaijão, o maior projeto solar do país.

Como o maior país, cobrindo 550 hectares, o projeto solar está localizado no sudoeste de Baku, capital do Azerbaijão, e a 12 km de distância da faixa litorânea, o que requer equipamentos de rastreamento de proteção anticorrosiva nível C3/C4. A média anual estimada de generação de eletricidade é de 500 milhões de kw/h.

De acordo com um relatório publicado pela Câmara de Comércio Alemanha-Azerbaijão, o potencial total de contribuição da energia solar no Azerbaijão é de 8.000 MW.

O governo do Azerbaijão também planeja transformar totalmente as regiões autônomas de Carabaque (Garabagh) e leste de Zangazur em uma zona de "Emissão líquida zero" como prioridade dos projetos de reconstrução e desenvolvimento em andamento, além de reduzir as emissões de dióxido de carbono em 40% até 2050.

Para lidar efetivamente com o ambiente complexo, a Arctech aplicou aço estrutural de baixa liga. O SkyLine II adota o perfil H de aço com um nível avançado de rigidez, e o aço usado foi aplicado com galvanização por imersão a quente, pré-galvanização e outros tratamentos anticorrosivos, garantindo que o produto atenda aos requisitos de tratamento anticorrosivo C3 ou C4 durante toda a vida útil de 25 anos.

O SkyLine II é o principal produto, com uma vantagem peculiar no mercado global. O primeiro rastreador 1P (one-in-portrait) projetado com um tubo de torque pentagonal e mecanismo de acionamento multiponto síncrono oferece uma nova possibilidade de projetar a usina usando rastreadores com configurações de estacas idênticas, superando a incerteza enfrentada no estágio inicial do projeto e da construção da usina.

A tecnologia síncrona do mecanismo de acionamento multiponto enrijece o rastreador até o ponto de habilitar o modo de posição de defesa a 0 graus em caso de ventos fortes, reduzindo assim a diferença da pressão do vento e as cargas posteriores entre o exterior e o interior da usina fotovoltaica. Com isso, o Skyline II proporciona uma alternativa à projeção da usina.

