Arctech se distingue lors de la première exposition China International Supply Chain Expo, en tant que seule entreprise de solutions de trackers solaires et de systèmes de montage

PÉKIN, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Arctech, le leader mondial des solutions de montage et de trackers solaires, a fièrement représenté l'industrie des trackers solaires et des systèmes de montage en tant que participant exclusif à la première exposition China International Supply Chain Expo. L'événement a réuni 515 entreprises et organisations de 55 pays et régions.

Arctech Stands Out as the Sole Solar Tracking & Racking Solution Company at First China International Supply Chain Expo

Arctech a profité de cette occasion pour présenter ses innovations dans la zone d'exposition sur les énergies propres pendant l'exposition. La société a engagé des discussions avec des clients et des partenaires nationaux et internationaux, soulignant son engagement à faire progresser la collaboration industrielle et à assurer une croissance stable. M. Song Hailiang, président du conseil d'administration et directeur exécutif de China Energy Engineering Group Co. Ltd (CEEC), le partenaire officiel de l'exposition, s'est rendu sur le stand d'Arctech pour avoir une conversation approfondie avec M. Cai Hao, président d'Arctech.

Arctech a collaboré avec China Energy Engineering Group Co. Ltd sur des projets phares, notamment le projet saoudien ASB2 et les projets ouzbeks Boukhara et Qarshi. Cette collaboration reflète l'engagement d'Arctech à renforcer les partenariats internationaux dans les projets énergétiques.

Arctech s'est stratégiquement positionné dans plus de 40 pays, collaborant à plus de 1 500 projets avec une capacité de livraison dépassant les 55 GW. L'entreprise s'attache à soutenir le développement durable de l'ensemble de la chaîne industrielle des énergies propres.

Conformément à la philosophie de « l'autonomisation technologique pour le développement industriel », Arctech a alloué environ 186 millions de dollars américains à la recherche et au développement en 2022. Forte d'une équipe de R&D composée de plus de 200 personnes, la société est la seule entreprise photovoltaïque équipée d'un laboratoire de soufflerie qui lui permet de proposer des solutions innovantes.

Arctech, qui dispose d'une capacité de production annuelle de 30 GW, a stratégiquement étendu sa chaîne d'approvisionnement à plusieurs pays, notamment la Chine, les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Inde et le Brésil. L'entreprise a établi 4 grands centres de service et 17 succursales dans le monde, garantissant ainsi une assistance localisée, une réponse 24 h sur 24 et des services aux résidents pour le cycle de vie complet des projets.

En tant qu'entreprise leader dans l'industrie du tracker, Arctech reste déterminée à jouer un rôle central en collaboration avec ses partenaires de l'ensemble de l'industrie et de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise vise à faire progresser sa coopération stratégique mondiale, en contribuant à la construction d'un système énergétique durable dans le monde entier.