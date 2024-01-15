Arctech Türkiye'deki Etki Alanını Genişletiyor: Alpon Enerji ile Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

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Arctech

15 Jan, 2024, 22:33 ET

İSTANBUL, 16 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen güneş takip, raf ve BIPV çözümleri sağlayıcısı Arctech, İstanbul, Türkiye'de Alpon Enerji ile stratejik ortaklık anlaşmasına adım attı. Bu başarılı anlaşma Arctech'in Türkiye'deki ayak izinin genişlemesine işaret ediyor.

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Arctech Expands footprint in Turkey, Signed A Strategic Partnership Agreement with Alpon Energy
Arctech Expands footprint in Turkey, Signed A Strategic Partnership Agreement with Alpon Energy

Alpon Enerji, güneş enerjisi EPC işleri ve tek eksenli güneş takip sistemleri konusunda 8 yılı aşkın uzmanlığa sahip köklü bir Türk şirketidir. Stratejik ortaklık anlaşması, Alpon Energy'nin Arctech'e değerli bir ortak olarak hizmet edeceğini, proje yönetimi, lojistik destek, yerel fırsatların araştırılması ve belirlenen bölgelerdeki ürünler için kurulum denetimi ve devreye alma yardımı da dahil olmak üzere teknik hizmetler sunacağını öngörüyor.

"Arctech, tek eksenli güneş takip sistemleri pazarında hızlı büyüme yaşayan ve yenilikçi teknolojileriyle sektöre yön veren lider bir firmadır." Alpon Enerji Genel Müdürü Sayın Numan Emre İnceöz şunları söyledi. "Şirket aynı zamanda farklı coğrafyalara özel sağlam ve güvenilir ürün çözümleri de sunuyor. Ortaklığımızın Türkiye ve komşu ülkelerde güneş enerjisi pazarında karşılıklı büyümeyi sağlayacağına olan inancım tamdır. Alpon Enerji olarak Arctech ile iş birliği yaparak, 8 yıllık sektör tecrübemizi kullanarak ve bölgesel taleplere özel çözümler sunarak yeni ufuklara doğru kararlı adımlar atıyoruz."

Arctech MEA&APAC İş Desteği Genel Müdür Yardımcısı Franklin Hoo, "Türkiye'de Alpon Energy ile ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Türkiye güneş enerjisi pazarı için umut verici bir görünüm ve uluslararası güneş enerjisi projelerinde geniş deneyime sahip tedarikçilere olan yüksek talep nedeniyle Arctech, Alpon Energy ile olan işbirliğimizin hem geniş çapta genişlememizi hem de bölgedeki güneş takip ve raf çözümleri alanında lider sağlayıcılar olmamızı sağlayacağından emin.

InfoLink'in araştırma raporuna göre, Orta Doğu'nun önde gelen pazarlarından biri olan Türkiye, son yıllarda PV endüstrisinin geliştirilmesinde mükemmel bir performans sergiledi. Ülkenin 2035 yılına kadar 59,9 GW kurulu PV kapasitesi toplama hedefine ulaşması muhtemel.

Uzun süredir bu potansiyel ülkede ayak izlerini yaratan Arctech, 2018 yılında Türkiye'nin en büyük PV üreticilerinden biri olan Europower ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Şirket ayrıca 2019 yılında Türkiye'deki projelere güneş takip sistemi SkyLine'ı da temin etti     .

Dünyanın önde gelen güneş takip, raf ve BIPV çözümleri tedarikçisi olan Arctech, küresel sıfır karbon dönüşümünün sorumluluğuna aktif olarak karşılık verecek ve bunu üstlenecektir. Arctech'in kaliteli ürünleri, verimli hizmetleri ve kusursuz teslimatıyla Türkiye'de yerli yenilenebilir enerjinin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğine fazlasıyla inanıyoruz.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2312748/Arctech_Expands_footprint_Turkey_Signed_A_Strategic_Partnership_Agreement_Alpon.jpg 

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