Arctech unterschreibt 1,5-GW-Solartracker-Liefervertrag für die größte Solaranlage im Nahen Osten

DSCHIDDA, Saudi-Arabien, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Arctech, der weltweit führende Anbieter von Solar tracker, Racking, und BIPV, gab bekannt, dass er bereit ist, 1,5 GW SkyLine II solar tracker für das ASB-Projekt inSaudi-Arabien bereitzustellen. Dies wäre das erste solar trackers- und -regierungsprojekt des Unternehmens im Land, was einen Meilenstein der wachsenden Präsenz im Nahen Osten darstellt.

Arctech SkyLine II 2.1GW Al Dhafra PV2 Project in Abu Dhabi

Das ASB-Projekt im Distrikt Al Shubakh, Jeddah City, Mekka, Saudi-Arabien, ist das größte im Bau befindliche Solarkraftwerk im Nahen Osten, das dafür gedacht ist, die regionale Energiewende zu beschleunigen, um der „Vision 2030" nachzukommen.

Die Regierung Saudi-Arabiens treibt aktiv die regionale Energiewende voran, da Saudi-Arabien anstrebt bis 2030 50 % seiner Energie aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, was 27,3 GW an Installationen für erneuerbare Energien bedeutet. Der Saudi Public Investment Fund hat seit 2016 etwa 5 Billionen SR1 (400 Milliarden US-Dollar) in alternative Energien investiert. Saudi-Arabien beabsichtigt, saubere Technologien und erneuerbare Energien einzusetzen, um seine prognostizierten Emissionen bis zum Jahr 2030 um mehr als 130 Millionen Tonnen zu reduzieren und den Beitrag Saudi-Arabiens zu den globalen Emissionen zu verringern, die derzeit mehr als 4 % aller weltweiten Emissionen ausmachen.

Arctech verfügt im Rahmen der „One Belt One Road"-Initiative über eine Reihe von nachvollziehbaren Projektportfolios in der Region, darunter das IBRI II 607MW-Projekt in Oman und das 2,1GW Al Dhafra PV2-Projekt in Abu Dhabi. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet, um die Lokalisierung zu vertiefen und den regionalen Kunden einen umfassenden Service zu bieten.

Arctech hat eine langjährige gute Beziehung zum ASB-Projekteigentümer ACWA Power und zur EPC China Energy Engineering Group Co., Ltd. (nachstehend „CEEC"). Im Februar begrüßte das Unternehmen die Führungskräfte von ACWA Power und derChina Energy Engineering Group Co. Ltd. (im Folgenden „CEEC") zu einem Geschäftstreffen in der Arctech-Zentrale in Kunshan, China. Während des Besuchs erklärte Mohammad A. Abunayyan, Vorsitzender von ACWA Power: „Arctech und ACWA Power haben bereits bei früheren Projekten erfolgreich zusammengearbeitet, und wir erwarten, dass wir die Zusammenarbeit mit ACWA Power im Rahmen der Road and Belt Initiative und der saudi-arabischen Vision 2030 verstärken und zu einem Vorzeigepaar für die Belt and Road Kooperation werden können."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051408/Arctech_SkyLine_II.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051409/2_1GW_Al_Dhafra_PV2_Project_in_Abu_Dhabi.jpg

