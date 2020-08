Ardenna présente Rail-Inspector™, le logiciel d'inspection et d'état des voies le plus avancé pour les chemins de fer et les propriétaires d'actifs ferroviaires industriels

Le logiciel génère automatiquement des données complètes, objectives et quantifiables sur l'état des voies à partir d'images aériennes, ce qui permet de prendre des décisions de maintenance axées sur les données qui réduisent les coûts et améliorent la sécurité des travailleurs et des chemins de fer

HAMPTON, Virginie, 31 août 2020 /PRNewswire/ -- Ardenna a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Rail-Inspector, son logiciel basé sur le cloud qui traite et analyse avec précision les images saisies lors de relevés effectués par des drones. Rail-Inspector identifie et mesure les caractéristiques des chemins de fer, classe les anomalies et détermine l'état des caractéristiques ferroviaires, tout en rendant compte des préoccupations aux décideurs responsables des voies ferroviaires. Certaines des caractéristiques de voie identifiées comprennent les traverses et leur état, les éclisses, les attaches, les cœurs de croisement et les dispositifs d'aiguillage. Les caractéristiques de voie mesurées comprennent l'écartement de la voie et les espaces vides, l'espacement des traverses, l'angle des traverses, le pourcentage de traverses enchâssées dans le ballast et plus encore.