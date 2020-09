Ardenna stellt Rail-Inspector™ vor, die modernste Software für Inspektion und Schienenzustand für Bahnnetz- und Industriebahnbetreiber

Durch Untersuchungen per Drohne sind Sperrpausen wegen Inspektion und Streckensperrungen nicht mehr notwendig, was für erhebliche Kosteneinsparungen sorgt. Die Breite an Informationen, die Rail-Inspector auf Basis einer einzelnen Drohnenuntersuchung liefert, übersteigt eine typische Inspektion durch den Menschen und bietet zugleich einen Erkenntnisstand über den Schienenzustand, der nur mithilfe von kostspieligeren Lösungen verfügbar wäre. Bahnbetreiber profitieren von den geringeren Ausfallzeiten aufgrund von Wartungsarbeiten, einer erhöhten betrieblichen Effizienz und verbesserter Sicherheit für Mitarbeiter und Schienennetz – und all dies während sie gleichzeitig visuelle und digitale Aufzeichnungen über die Schienenanlagen erhalten. Sobald mehrfache Untersuchungen per Drohne durchgeführt wurden, können Entwicklungstendenzen des Schienenzustands ermittelt werden, die dann eine prädiktive Instandhaltung der Gleisanlagen möglich machen.