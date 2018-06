Ardent Mills implanta un récord de recaudación de fondos con el torneo de golf caritativo en beneficio del Food Bank of the Rockies

"Extendemos nuestro sincero agradecimiento a los vendedores, proveedores y transportistas que posibilitaron que este evento anual fuera un éxito tan gigantesco. Juntos, nuestros esfuerzos en un solo día han destrozado el récord de recaudación de fondos anterior que era de $140.000 y han posibilitado 800.000 comidas", señala Dan Dye, CEO de Ardent Mills.

Michelle Barnes, CEO y presidenta interina de Food Bank of the Rockies, destaca: "La alimentación constituye la base para una vida feliz y saludable. Gracias a este evento podremos distribuir 800.000 comidas a familias que pasan hambre en nuestra comunidad. En la región a la que brindamos servicio, que abarca Colorado y Wyoming, hay cientos de miles de personas preocupadas acerca de si encontrarán su próxima comida. El hambre es algo muy real, y Food Bank of the Rockies, con la ayuda de asociados como Ardent Mills, lucha para garantizar que la seguridad alimentaria sea una realidad para cada familia".

El torneo benéfico de golf anual comenzó en 2010, organizado por una empresa heredada, con una recaudación total superior a $1.000.000. Bill Stoufer, director de Operaciones de Ardent Mills, comparte: "Estamos agradecidos a los miembros del equipo de Ardent Mills que se ofrecieron como voluntarios para posibilitar que este fuera un evento exitoso para el banco de alimentos. Estamos donando $500 a un banco de alimentos o una organización caritativa en cada una de las ciudades donde se encuentran las sedes de seis empresas que fueron reconocidas por los miembros del equipo de Ardent Mills por su sólida cooperación y apoyo". Estas empresas son: Hood Packaging Corporation de Madison (Misisipi); Point B Inc. de Denver (Colorado); Fourkites Inc. de Chicago (Illinois); Horizon Controls Inc. de Plymouth Meeting (Pensilvania); Interstates de Sioux City (Iowa); y United Warehouse CO. de Tulsa (Oklahoma).

En el evento se homenajeó a otro grupo de proveedores por su trabajo de apoyo para que Ardent Mills pudiera reanudar sus operaciones y proporcionar ingredientes y alimentos basados en granos a Puerto Rico y a la región del Caribe luego del huracán María del año pasado. Se honró a siete empresas, en cada caso mediante una donación de $500 a nombre de dichas empresas. Las donaciones están destinadas al Hogar del Niño El Ave María, en Bayamón (Puerto Rico), un orfanato que todos los años recibe el apadrinamiento de Molinos de Puerto Rico. Estas empresas fueron: Great Western Manufacturing Co. Inc., W.W. Grainger Inc., Motion Industries Inc., Interstates, SCA Construction Inc., Ebmeier Engineering LLC y Foodliner Inc.

Acerca del Food Bank of the Rockies

El Food Bank of the Rockies (FBR), una organización sin fines de lucro, distribuyó casi 49 millones de comidas el año pasado mediante programas de servicio directo y agencias asociadas, prestando servicios a clientes en la región norte de Colorado, incluida el área metropolitana de Denver, y a todo el estado de Wyoming. Uno de cada 10 residentes en Colorado, incluidos uno de cada seis niños de Colorado, pasan hambre. Desde 1978, el FBR ha proporcionado más de 615 millones de comidas a personas necesitadas. El Food Bank of the Rockies es miembro de Feeding America. Para obtener información adicional, visite www.foodbankrockies.org. ¡Dé un "Me gusta" a FBR en Facebook e Instagram, siga a FBR en Twitter y suscríbase al blog de FBR!

Acerca de Ardent Mills

Ardent Mills es la empresa de primer nivel dedicada a la molienda de harina e ingredientes cuya visión consiste en ser el socio de confianza para la nutrición de sus clientes, consumidores y comunidades a través de innovadoras y nutritivas soluciones a base de granos. Las operaciones y los servicios de Ardent Mills cuentan con el respaldo de más de 40 molinos de harina e instalaciones para la elaboración de mezclas para panadería, junto con una panadería de especialidades, el Centro de Innovación Ardent Mills y el Centro de Innovación Móvil, todo ello en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Ardent Mills está profundamente arraigada en comunidades de toda América del Norte, tiene su sede corporativa en Denver (Colorado), da empleo a más de 100 molineros certificados, sostiene miles de empleos locales y aporta miles de millones de dólares a las economías locales. Para más información acerca de Ardent Mills, visite ardentmills.com.

