Arezzo&Co apresenta um crescimento de 27,9% no Ebitda recorrente e 53,8% na margem bruta, no 3T23

A gestão eficaz do portfólio de marcas combinada com a excelência de execução em todos os canais proporcionou uma boa alavancagem dos indicadores financeiros e reforça a sólida trajetória da companhia

SÃO PAULO, 8 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Arezzo&Co, maior house of brands de moda do Brasil, apresentou resultados sólidos, acima do esperado pelo mercado, em mais um trimestre. A companhia atingiu a marca de R$ 1,6 bilhão de receita bruta, com alta de 12,7% vs o mesmo período do ano anterior, que já havia apresentado forte crescimento, mesmo em um cenário externo desafiador. Outro destaque do terceiro trimestre foi a margem bruta que ficou em 53,8%, impulsionada, entre outros fatores, pela melhora do nível de vendas full price em relação ao ano passado – tendência contrária ao que foi observado no mercado em geral.

"A Arezzo&Co apresentou sólidos resultados, demonstrando sua habilidade contínua na gestão do portfólio de marcas. O desempenho observado reforça mais uma vez o diferencial do nosso modelo de negócios.", afirma Alexandre Birman, CEO e CCO da companhia.

No trimestre, a EBITDA Recorrente cresceu 27,9% vs o terceiro trimestre do ano anterior, e a margem Ebitda subiu 17,2% com expansão de 230 bps no acumulado dos nove meses do ano, acompanhada de uma redução de 130 bps dos custos fixos sobre a receita líquida. Resultados em linha com foco da companhia em expandir as receitas gerando diluição das despesas.

No resultado dos últimos nove meses, o faturamento foi de R$ 4,3 bilhões, representando um crescimento de 18,7% vs 9M22. No acumulado dos últimos doze meses, a Arezzo&Co registrou recorde de receita de R$ 5,9 bilhões.

Resultados recordes nos canais de venda

Em mais um trimestre, a estratégia multicanal se chancela como uma fortaleza do grupo. Quando observado o sell out DTC, que contempla franquias, web commerce e lojas próprias, já soma R$ 1,1 bilhão, incremento de 16,6% vs o 3T22. Mesmo com a forte base de comparação, o acumulado do ano totaliza R$ 3,2 bilhões de sell out DTC, aumento de 18,3% ante o 3T21. Na comparação com o 3T22, as vendas por meio do e-commerce cresceram 18,8% e atingiram R$ 331 milhões; crescimento de 37,7%.

Os canais físicos monomarcas cresceram 14,7% na comparação com 3T22, o segmento de franquias elevou sua receita em 7,9%, com um faturamento de R$ 343 milhões, e lojas próprias expandiu sua receita em 22,6%, totalizando um faturamento de R$ 333 milhões, ambos comparados com igual período do ano passado. Atualmente, o grupo já conta com 5,5 milhões de clientes ativos, uma expansão de 9,2% ante 3T22.

