Gestão correta de portfólio garante à Arezzo&Co um crescimento de 22,1% no Ebitda recorrente e aumento de Receita Líquida de 19,7%

Trimestre consecutivo do aumento de Receita Bruta e da participação dos meios digitais e Sell Out DTC reforçam trajetória sólida de crescimento da companhia

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Arezzo&Co, holding responsável pela Arezzo, entre outras marcas, apresentou resultados sólidos consecutivamente no segundo trimestre de 2023 e acima do esperado pelo mercado. A empresa teve um crescimento de 21,6% na Receita Bruta, totalizando R$ 1,4 bilhão. No período, a Margem Ebitda Recorrente totalizou 17,5% e o Ebitda Recorrente, que desconsidera os efeitos não recorrentes, totalizou R$ 198 milhões, um crescimento de 22,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

"Nosso segundo trimestre foi marcado pela nossa contínua capacidade de gestão do portfólio de marcas e do calendário comercial, que atreladas à nossa habilidade de execução, resultaram em um sólido crescimento de Receita da Arezzo&Co. Nós conseguimos mostrar mais uma vez nossa capacidade de adaptação e agilidade em eventuais necessidades de ajuste", afirma Alexandre Birman, CEO da companhia

A companhia apresentou um Lucro Líquido de R$ 113,8 milhões no trimestre. Quando olhado os resultados consolidados do semestre, o Lucro Líquido Recorrente semestral é de R$ 186,9 milhões, que representa um crescimento de 3,4% no período.

Todas as nossas marcas apresentaram um forte crescimento de sell-out de receita no 2T23 e seguiram a tendência dos trimestres anteriores registrando receita recorde em um segundo trimestre: R$ 1,4 bilhão (+21,6% vs 2T22 e +100,8% vs 2T21). Vale destacar a forte comparação de +65,1% no 2T22 na comparação com 2T21.

Marcas sólidas e resultados recordes nos canais de compra

A gestão de portfólio está cada vez mais assertiva e os resultados dizem por si. A Arezzo&Co fechou o segundo trimestre do ano com resultados históricos também das marcas, puxado pela Ar&Co (+32,4%), Anacapri (+28,9%) e Arezzo (+20,3%). Este Dia das Mães, ocorrido em maio, houve recorde de faturamento, todas as marcas bateram suas metas e no sábado anterior à comemoração foi registrado o maior dia de vendas da história da companhia.

Um outro destaque ficou para os meios digitais, que se consolidaram ainda mais dentro do portfólio da companhia e já representam 23% do faturamento total. A Arezzo&Co trouxe mais um recorde: R$ 5,4 milhões de clientes ativos, um crescimento de 12,4% na comparação com 1T22. Somando web commerce, ferramentas omnicanal e o app, a companhia já totaliza R$ 2,1 bilhões de sell out, o que representa um crescimento de 14,7% em relação ao 1T22.

No mercado internacional, mesmo diante de um cenário externo desafiado, as marcas Schutz e Alexandre Birman demonstraram evolução das vendas full price e e-commerce com margem bruta acima do ano passado, desconsiderando efeitos cambiais. A companhia também está atuando no fortalecimento do canal retail com crescimento de 20,5%, impulsionado pela Schutz em Nova York, na Broadway.

FONTE Arezzo&Co

SOURCE Arezzo&Co