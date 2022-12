Ariana Grande, artiste aux multiples récompenses Grammy® et platine, lance son premier duo de parfums avec MOD, qui comprend deux nouvelles senteurs

NEW YORK, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Ariana Grande, lauréate des Grammy® Awards, vous invite à découvrir sa nouvelle collection de parfums, MOD, une première pour la gamme de parfums à son nom. Avec deux nouvelles senteurs raffinées, la collection est disponible en exclusivité sur Ulta.com aujourd'hui, et sera disponible dans les magasins Ulta Beauty à partir du 11 décembre.

Inspiré par la modernité, la liberté d'expression et l'individualité, MOD tire son nom de la sous-culture popularisée dans le Londres des années 1960. Les nouveaux parfums, MOD Vanilla et MOD Blush, évoquent une expérience sensorielle qui donne vie à l'énergie audacieuse et moderne de cette époque.

« Je suis très heureuse de proposer mon tout premier double parfum avec MOD Vanilla et MOD Blush, a déclaré Ariana Grande. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce duo il y a plus d'un an, je suis tombée follement amoureuse de ces deux parfums et de la création à laquelle Stefan et moi avons collaboré. Je voulais vraiment créer quelque chose de différent et de palpitant pour mes fans en proposant deux nouveaux parfums en même temps et j'espère vraiment qu'ils les aimeront autant que mon équipe, mes amis et moi-même. Nous avons tous utilisé énormément de flacons de test !!! Mod Vanilla et Mod Blush sont rapidement devenus deux de mes parfums préférés parmi notre superbe gamme, et je compte les jours qui restent avant que vous puissiez les sentir par vous-même ! »

« La collection MOD est une formidable évolution pour la gamme de parfums d'Ariana Grande, a expliqué Noreen Dodge, directrice du marketing de LUXE Brands. La façon dont nous avons créé ces parfums représente ce que je pense être l'avenir des parfums : la simplicité et le luxe ancrés dans la nature. Le design, la campagne et les parfums constituent une touche délicieusement moderne que les fans sauront apprécier. »

LES PARFUMS

MOD Vanilla :

Expressif tout en restant très personnel, MOD Vanilla démarre par un mélange inattendu de prune noire juteuse et de muscs crémeux, avec une touche délicate de freesia rose. Il séduit instantanément et rend accro.

La touche de délicatesse est portée à un niveau très sophistiqué avec un cœur de beurre d'iris et une irrésistible praline blanche.

L'absolu de vanille, le beurre de cacao recyclé et le papyrus en arrière-plan apportent une autre couche de complexité merveilleuse qui préserve son attrait et sa signature inoubliable.

MOD Blush :

Une riche alliance de bergamote italienne, de fruit de la passion et de framboise sombre magnifiquement contrastée par du poivre rose crée une première senteur séduisante.

Le cœur intrigant est un mélange luxueux de pétales de rose et de magnolia, accentué par une touche de poire, pour une progression époustouflante sur la peau.

Un final vibrant et sensuel d'ambrox, de dreamwood et de musc laisse une empreinte durable.

L'EMBALLAGE

Le design de la bouteille MOD est un clin d'œil moderne à la philosophie de la mode post-milieu du siècle dernier. Un concept audacieux et discontinu, réalisé de manière sculpturale, avec des formes et de la lumière. Des courbes subtiles créent cette forme modulaire arrondie dans laquelle aucun côté ne se ressemble. L'un est blanc et l'autre rose, et sa fenêtre givrée renferme l'essence des deux parfums MOD, mod blush et mod vanilla.

Pour la conception de l'emballage, nous avons choisi des portraits géométriques d'Ariana qui utilisent la répétition, des couleurs modernes et des graphismes afin de créer une expérience sensorielle audacieuse. Avec deux parfums et de multiples couleurs, chaque face révèle une nouvelle aventure...

PRIX

Eau de parfum en vaporisateur, 3.4 FL OZ/100 mL 68.00 USD

Eau de parfum en vaporisateur, 1,0 FL OZ/30 mL 48.00 USD

Tous les prix sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains.

La marque sera déployée à l'échelle mondiale chez d'autres détaillants de prestige, notamment :

Canada : Shoppers Drug Mart

Europe : Douglas

Royaume-Uni : Boots, Superdrug, The Perfume Shop et The Fragrance Shop

Australie : My Chemist

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

L'artiste lauréate d'un prix Grammy, multiplatine et superstar internationale, Ariana Grande, est la première artiste à remporter les trois premières places du Billboard Hot 100 depuis les Beatles en 1964 avec « 7 Rings », « Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored » et « Thank U, Next ». En 2020, elle est devenue la première et la seule artiste à avoir 5 singles qui entrent directement à la première place dans l'histoire du classement. En 2021, Grande est entrée dans l'histoire en devenant la première artiste à détenir simultanément trois titres dans le top 10 du Billboard Pop Airplay et du Mediabase Top 40 Charts avec « positions », « 34+35 » et « pov ». À seulement 29 ans, elle a sorti six albums de platine et surpassé les 98 milliards de vues – elle est l'artiste la plus écoutée sur Spotify dans les dix dernières années – et est devenue rapidement l'une des plus grandes pop stars de notre génération avec ses puissantes capacités vocales et sa présence inégalée sur scène et avec ses fans. En 2022, Grande est devenue la première artiste dont quatre albums ont dépassé les 4 milliards de lectures chacun sur Spotify. En 2019, Ariana Grande a entrepris le Sweetener World Tour et s'est produite dans plus de 100 spectacles tout au long de l'année, y compris en tête d'affiche à Lollapalooza et à Coachella - où elle était la plus jeune vedette dans l'histoire du festival. En 2021, Grande a rejoint l'émission THE VOICE de la NBC en tant que coach et a également joué dans le film DON'T LOOK UP, nommé aux Oscars, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, pour Netflix. Elle débutera ensuite la production de l'adaptation cinématographique de WICKED de Jon M. Chu, dans le rôle de Glinda, aux côtés d'Elphaba, campée par Cynthia Erivo.

À PROPOS DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une société de beauté de prestige mondiale qui se consacre au développement de marques de beauté haut de gamme qui inspirent les consommatrices à travers le monde. Grâce à son approche innovante envers la conception, la commercialisation et le développement de marques avec une philosophie axée sur le numérique, la société a remporté de nombreux prix dans le monde entier. LUXE Brands a remporté le prix Parfum de l'année en 2019 au nom de Cloud par Ariana Grande. Le portefeuille complet comprend Ariana Grande, Nicki Minaj, l'Eau de Juice par Cosmopolitan et un partenariat de licence avec General Motors sur la marque Hummer.

Contacts avec la presse pour le parfum Ariana Grande :

The Lede Company

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1959149/LUXE_Brands___Artist_Ariana_Grande_Debuts_First_Fragrance_Duo_with_MOD.jpg

SOURCE LUXE Brands