Laureatka nagrody Grammy® i autorka multiplatynowych albumów muzycznych piosenkarka Ariana Grande prezentuje pierwszą parę zapachów MOD, która obejmuje dwa nowe zapachy

NOWY JORK, 1 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Laureatka nagrody Grammy® Ariana Grande zachęca do zapoznania się z jej najnowszą kolekcją zapachów, MOD, która jest zupełną nowością w ofercie Ariana Grande Fragrance. Złożona z dwóch nowych luksusowych zapachów kolekcja miała dzisiaj swoją wyłączną premierę w serwisie Ulta.com i trafi do sklepów Ulta Beauty w całych Stanach Zjednoczonych już 11 grudnia br.

Inspirowana nowoczesnością, wolnością słowa i indywidualnością, kolekcja MOD nawiązuje swoją nazwą do subkultury, która była popularna w Londynie w latach 60-tych XX wieku. Nowe zapachy MOD Vanilla i MOD Blush przynoszą zmysłowe doświadczenia, przywołując śmiałą i nowoczesną energię epoki.

„Jestem niezwykle podekscytowana wprowadzeniem mojej pierwszej podwójnej kolekcji zapachów MOD Vanilla i MOD Blush – wyjawiła Grande. - Kiedy zaczęliśmy pracę nad tym duetem ponad rok temu, od razu zakochałam się w obu zapachach i w twórczej energii, jaka panowała w naszej współpracy ze Stefanem. Bardzo chciałam zrobić coś innego i ekscytującego dla moich fanek, wprowadzając dwa nowe zapachy jednocześnie. Mam nadzieję, że pokochają je tak samo, jak ja i moi przyjaciele. Mamy za sobą naprawdę całą masę testowych flakoników. Mod Vanilla i Mod Blush szybko stały się moimi ulubionymi zapachami w naszym wspaniałym zestawie i już nie mogę się doczekać chwili, kiedy same poczujecie, jak pachną".

„Kolekcja MOD to fascynujący nowy kierunek w ofercie zapachów Ariany Grande – mówi Noreen Dodge, dyrektor ds. marketingu LUXE Brands. - Sposób, w jaki przygotowaliśmy te zapachy przywodzi na myśl to, co moim zdaniem stanowi przyszłość perfum: prostotę i luksus na bazie natury. Co więcej, związany z nimi design, kampania promująca i same zapachy mają w sobie nowoczesnego ducha, który ucieszy fanki".

ZAPACHY

MOD Vanilla

Wyrazisty, a zarazem głęboko osobisty zapach MOD Vanilla otwiera niespodziewana mieszanka soczystej śliwki i kremowego piżma z delikatną nutą różowej frezji (Pink Freesia). Jego urok jest natychmiastowy i wprost uzależniający.

Wyrafinowane nuty jadalne, w których sercu znajduje się nuta Orris Butter i dekadencka White Praline.

Zapachy bazowe obejmujące absolut waniliowy, wtórnie przetworzone masło kakaowe i papirus wprowadzają jeszcze jedną cudownie złożoną warstwę, która podtrzymuje urok całej kompozycji, budując jednocześnie jej niezapomniany charakter.

MOD Blush:

Zapach w kuszący sposób otwiera bogata kombinacja włoskiej bergamotki (Italian Bergamot), marakui (Passion Fruit) i ciemnej maliny (Raspberry) pięknie skontrastowana z różowym pieprzem (Pink Pepper).

Zapierająca dech w piersiach nuta serca uwalniająca się na skórze składa się z luksusowej mieszanki zapachu zroszonych płatków róży (Rose Petals) i magnolii (Magnolia) z subtelnym dodatkiem gruszki.

Żywa i zmysłowa nuta bazy obejmuje zapachy: ambrowy (Ambrox), drzewny (Dreamwood) i piżma (Musk), które utrzymują się przez długi czas.

OPAKOWANIE

Design flakonu perfum MOD jest współczesnym nawiązaniem do mody, która królowała po przejściu w drugą połowę ubiegłego wieku. Śmiały i odmienny projekt został wyrzeźbiony formą i światłem. Subtelne linie tworzą zaokrąglony kształt, który wygląda inaczej z każdej strony. Jeden flakonik jest biały, drugi różowy, a oba posiadają matowe okienko, w którym znajduje się esencja dwóch zapachów MOD - MOD Blush i MOD Vanilla.

Pudełko ma wyrazisty design, wykorzystujący geometryczne portrety Ariany, powtarzalność, współczesną kolorystykę i elementy graficzne, co nadaje mu śmiały i zmysłowy wygląd. Dzięki dwóm zapachom i różnym barwom, każda strona stanowi nową przygodę.

CENY

Eau de Parfum Spray, 3.4 FL OZ/100 ml 68,00 $

Eau de Parfum Spray, 1.0 FL OZ/30 ml 48,00 $

Wszystkie ceny stanowią sugerowane ceny detaliczne w dolarach amerykańskich.

Marka trafi też do innych prestiżowych sklepów detalicznych na całym świecie:

Kanada: Shoppers Drug Mart

Europa: Douglas

Wielka Brytania: Boots, Superdrug, The Perfume Shop i The Fragrance Shop

Australia : My Chemist

ARIANA GRANDE

Zdobywczyni nagrody Grammy, autorka multiplatynowych albumów muzycznych i międzynarodowa supergwiazda. Ariana Grande, jest pierwszą gwiazdą, która zajęła trzy pierwsze miejsca na liście Billboard Hot 100 od czasu The Beatles w 1964 roku dzięki piosenkom „7 Rings", „Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" i „Thank U, Next". W 2020 roku została pierwszą i jedyną piosenkarką w historii, której aż pięć singli zadebiutowało na pierwszych miejscach list przebojów. W 2021 roku Grande zapisała się w historii jako pierwsza artystka, która jednocześnie zajęła trzy najwyższe miejsca w pierwszej dziesiątce na Billboard Pop Airplay i Mediabase Top 40 Charts z utworami „positions", „34+35" i „pov". W wieku zaledwie 29 lat wydała już sześć platynowych albumów i przekroczyła 98 miliardów odsłuchań - jest najczęściej odtwarzaną w serwisie Spotify artystką ostatniej dekady - jednocześnie szybko stając się jedną z największych gwiazd popu naszego pokolenia ze swoim silnym głosem i niezrównaną osobowością zarówno na scenie, jak i wśród fanów. W 2022 roku Grande stała się pierwszą artystką, której aż cztery albumy przekroczyły 4 miliardy odtworzeń na platformie Spotify. W 2019 roku Grande wyruszyła w trasę Sweetener World Tour i zagrała ponad 100 koncertów w ciągu roku, w tym jako główna gwiazda na Lollapalooza i Coachella - gdzie była jednocześnie najmłodszą headlinerką w historii festiwalu. W 2021 roku Grande dołączyła do programu NBC THE VOICE jako trenerka. Można ją również zobaczyć w filmie Netfliksa w reżyserii Adama McKaya „Nie patrz w górę" z udziałem Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Niedługo rozpocznie pracę nad filmową adaptacją musicalu „Wicked" w reżyserii Jona M. Chu, gdzie wystąpi u boku Elphaby kreowanej przez Cynthię Erivo.

LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. to międzynarodowa firma kosmetyczna zajmująca się tworzeniem światowej klasy marek kosmetycznych, które wzbudzają zachwyt konsumentów na całym świecie. Innowacyjne podejście do wzornictwa, marketingu i budowania marek według etosu cyfrowego (ang. digital first) przyniosło spółce liczne nagrody na całym świecie. LUXE Brands została nagrodzona tytułem Fragrance of the Year w 2019 roku w imieniu Cloud by Ariana Grande. Jej bogate portfolio obejmuje Arianę Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan oraz partnerstwo licencyjne z General Motors w zakresie marki Hummer.

