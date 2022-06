Ariel e Hoerbiger anunciam parceria para soluções de compressores não lubrificantes para mercados de mobilidade de hidrogênio

MOUNT VERNON, Ohio, 28 de junho, 2022 /PRNewswire/ -- A Ariel Corporation, maior fabricante mundial de compressores alternativos separáveis de gás e a Hoerbiger, líder global em tecnologia de componentes de compressores alternativos de gás, anunciam seu acordo para fornecer soluções de compressores sem lubrificação capazes de atender aos requisitos de compressão de hidrogênio do futuro mercado de mobilidade de hidrogênio, como transporte público, veículos de grande frota, empresas de transporte privado, trens, barcos/navios e outras aplicações de alto volume, alta pressão e abastecimento de veículos.

A Ariel e a Hoerbiger trabalharam juntas no ano passado, aproveitando os recursos combinados de pesquisa, desenvolvimento, design, ciência de materiais, fabricação e montagem para fornecer soluções de compressores exigidas por muitos dos projetos de abastecimento de veículos de alto volume/alta pressão em estágios de planejamento ou realização em todo o mundo.

A Hoerbiger poderá fornecer soluções compactas de compressores como um componente para instalações de abastecimento de alto volume/alta pressão utilizando qualquer fonte de hidrogênio.

Ariel Corporation: A Ariel é a maior fabricante de compressores de gás alternativos do mundo, estabelecendo o padrão de qualidade, confiabilidade e suporte ao cliente. Desde 1966, a Ariel enviou mais de 65 mil compressores com instalações em mais de 100 países. Os compressores da Ariel são utilizados em um grande número de aplicações que atendem aos mercados globais de energia, mercados de gás industrial e transporte, armazenamento e entrega de gás comprimido. Como fabricante de classe mundial, a Ariel estabelece o padrão do setor por meio de design e fabricação especializados, pesquisa e desenvolvimento líderes do setor e suporte incomparável ao cliente.

A HOERBIGER atua em todo o mundo nos setores de energia, processos, automotivo, engenharia mecânica, em engenharia de segurança e no setor elétrico. Em 2021, seus 5.862 funcionários alcançaram vendas de 1,119 bilhão de euros em 131 unidades em 46 países. Nossos produtos e serviços são usados em compressores alternativos, unidades de controle de fluxo de gás, acionamentos de veículos, uniões rotativas, proteção contra explosão, motores a gás e na hidráulica de automóveis.

