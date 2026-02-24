ArisGlobal bringt XDI auf den Markt

XDI bietet die erste föderierte Lösung für Biowissenschaften, baut Datensilos ab, vereinheitlicht Semantik und ermöglicht unternehmensweit erklärbare Entscheidungen im großen Maßstab

BOSTON, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , ein KI-gestütztes Technologieunternehmen an der Spitze der Biowissenschaften und Entwickler von LifeSphere®, hat XDI, seinen Data Intelligence Cortex, auf den Markt gebracht. XDI, das auf der Veranstaltung Breakthrough 2026 des Unternehmens vorgestellt wurde, verwandelt regulierte Daten aus den Biowissenschaften über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg in kontinuierliche, erklärbare und entscheidungsreife Erkenntnisse.

XDI macht aus Datenspuren einen Erkenntnisvorsprung für Unternehmen der Biowissenschaften. Da Unternehmen immer größere Mengen fragmentierter Daten über verschiedene Systeme hinweg verwalten, besteht die Herausforderung für zentrale Teams nicht nur darin, auf diese Daten zuzugreifen, sondern auch konsistente, erklärbare Entscheidungen daraus abzuleiten. XDI verbindet Signale über verschiedene Bereiche hinweg, wertet sie im Kontext aus und liefert Erkenntnisse dort, wo Entscheidungen getroffen werden – damit Unternehmen nicht mehr nur auf Ereignisse reagieren, sondern Risiken und Chancen frühzeitig erkennen können. Statt zu verlangen, dass alle Daten auf einer einzigen Plattform konsolidiert werden, bringt XDI Intelligenz dorthin, wo sich die Daten befinden.

Indem XDI Semantik systemübergreifend zusammenführt, ermöglicht die Lösung domänenübergreifendes Schlussfolgern, das auditierbar, erklärbar und skalierbar ist – über klinische Bereiche, Pharmakovigilanz, Zulassungswesen, Medical Affairs, Qualität sowie Nutzen-Risiko-Funktionen hinweg.

„XDI ist der nächste große Schritt von ArisGlobal und steht im Einklang mit unserer Vision, uns von einem KI-orientierten Unternehmen zu einem echten Technologieunternehmen für Datenintelligenz in den Biowissenschaften weiterzuentwickeln. Die Herausforderung für Organisationen in den Biowissenschaften im Jahr 2026 besteht nicht mehr darin, ob KI eingeführt werden soll, sondern darin, wie sich KI im großen Maßstab in den Betrieb integrieren lässt und wie sich damit domänenübergreifende Datenintelligenz erzeugen lässt. XDI wird entscheidungsreife Erkenntnisse liefern, indem es Maßnahmen empfiehlt und die zugrunde liegende Begründung nachvollziehbar macht – und so sichere, regulatorisch belastbare Entscheidungen im großen Maßstab ermöglicht", erklärte Aman Wasan, Geschäftsführer von ArisGlobal.

Die ersten Angebote von XDI liefern eine einheitliche Intelligenzebene, die gezielt für drei operative Domänen entwickelt wurde:

Operative Intelligenz für die Pharmakovigilanz – verlagert PV-Abläufe von reaktiv zu proaktiv, mit einer Reduzierung des Compliance-Aufwands um bis zu 70 bis 80 %* und einer Verringerung der Inline-QC um 75 %* durch kontinuierliche Qualitätsprüfungen, kombiniert mit intelligenten Risikoempfehlungen.





verlagert PV-Abläufe von reaktiv zu proaktiv, mit einer Reduzierung des Compliance-Aufwands um bis zu 70 bis 80 %* und einer Verringerung der Inline-QC um 75 %* durch kontinuierliche Qualitätsprüfungen, kombiniert mit intelligenten Risikoempfehlungen. Nutzen-Risiko-Intelligenz – ermöglicht ein prädiktives, evidenzbasiertes Signalmanagement mit einer um mehr als 30 % schnelleren Signalerkennung, einer Reduzierung von Störsignalen in Signal-Workflows um bis zu 40 %* sowie einer Verkürzung der Zykluszeit von vier bis sechs Wochen auf vier Tage.





ermöglicht ein prädiktives, evidenzbasiertes Signalmanagement mit einer um mehr als 30 % schnelleren Signalerkennung, einer Reduzierung von Störsignalen in Signal-Workflows um bis zu 40 %* sowie einer Verkürzung der Zykluszeit von vier bis sechs Wochen auf vier Tage. Operative Intelligenz für das Zulassungswesen – versetzt Teams im Zulassungswesen in die Lage, domänenübergreifende Erkenntnisse sowie Einblicke aus Real-World-Daten zu nutzen, und ermöglicht eine Reduzierung des Compliance-Aufwands um bis zu 70 bis 80 %* sowie eine Verringerung der QC um bis zu 75 %* durch kontinuierliche Prüfungen.

XDI basiert auf dem Rahmenwerk „Trust by Design" von ArisGlobal. Dieses integriert KI-Governance, Branchenverpflichtungen sowie integrierte Auditierbarkeit über ArisGlobal NavaX AI Governance und gewährleistet damit regulatorische Belastbarkeit über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg.

*Alle Datenpunkte stellen indikative Ergebnisse aus frühen XDI-Konzeptbewertungen dar.

*Alle Datenpunkte stellen indikative Ergebnisse aus frühen XDI-Konzeptbewertungen dar.

Informationen zu ArisGlobal

ArisGlobal ist ein führendes Technologieunternehmen für die Biowissenschaften und Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für Pharmakovigilanz, Regulatory Affairs, Qualitätsmanagement und Medical Affairs. LifeSphere®, die einheitliche Produktplattform des Unternehmens, bietet eine leistungsstarke Kombination aus Fachwissen, fortschrittlicher Technologie und Analysen, um Life-Science-Unternehmen dabei zu unterstützen, Compliance in einen strategischen Vorteil zu verwandeln. ArisGlobal betreut weltweit mehr als 300 Kunden, darunter viele der führenden Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikunternehmen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.arisglobal.com.

