ArisGlobal lance la suite des agents NavaX™

Orchestrée par le super agent NavaX, la suite comprend l'agent de codage MedDRA déjà lancé et les agents interdomaines à venir.

BOSTON, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, une société de technologie AI-first à la pointe des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé aujourd'hui le lancement des agents NavaX™, une avancée majeure dans la stratégie IA de la société qui apporte une intelligence agentique conçue à cet effet à l'écosystème LifeSphere® Unify. Le super agent NavaX servira de couche d'orchestration intelligente - une entité d'IA avancée capable de coordonner plusieurs agents spécialisés, chacun effectuant des tâches précises, pour atteindre de manière autonome des objectifs plus vastes en plusieurs étapes.

S'appuyant sur l'engagement de longue date d'ArisGlobal en faveur de l'intelligence artificielle, les agents NavaX représentent une nouvelle génération d'agents numériques autonomes, formés à un domaine particulier, conçus pour raisonner, agir et collaborer au sein de la plateforme LifeSphere Unify. Chaque agent est conçu pour effectuer des tâches spécialisées à fort impact - il apprend en permanence à partir des données humaines et du contexte organisationnel pour fournir des renseignements et des analyses comme jamais auparavant, tout en offrant une précision, une efficacité et une conformité encore plus grandes.

Le premier de cette gamme, l'agent de codage MedDRA, transforme les flux de travail de codage médical en émulant le jugement humain avec une autonomie contextuelle - éliminant les contraintes des systèmes statiques basés sur des règles tout en maintenant une transparence et une vérifiabilité totales. L'innovation a été récompensée par le prix Frost & Sullivan's 2025 Global New Product Innovation Award, soulignant le leadership d'ArisGlobal dans l'application de l'IA aux opérations des sciences de la vie.

ArisGlobal élargit maintenant la suite d'agents NavaX avec des agents supplémentaires conçus pour améliorer la productivité et la prise de décision tout au long du cycle de vie du produit. Les versions à venir en 2025 et 2026 comprennent des agents de connaissance pour la détection et l'évaluation des signaux, la distribution, l'intelligence réglementaire et plus encore - chacun conçu pour s'intégrer de manière transparente dans l'écosystème connecté de LifeSphere Unify pour la sécurité, la réglementation, la qualité et les affaires médicales.

Pour accélérer encore sa feuille de route en matière d'IA agentique, ArisGlobal collabore activement avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales afin de développer et affiner les agents NavaX en s'appuyant sur les dernières capacités de raisonnement et de modèles de grands langages.

« L'introduction de la suite des agents NavaX marque un moment décisif dans notre leadership en matière d'IA agentique pour les sciences de la vie », a déclaré Jason Bryant, premier vice-président, Gestion des produits - IA chez ArisGlobal. « En tant que pionnier dans ce domaine, nous avons passé plus de deux ans à faire évoluer NavaX pour apporter intelligence, collaboration et adaptabilité à LifeSphere. En unissant une expertise approfondie du domaine, des données fiables et une IA responsable, nous fournissons des systèmes qui pensent, agissent et évoluent aux côtés des utilisateurs - entraînant un retour sur investissement mesurable grâce à une efficacité accrue, une qualité améliorée et de nouveaux niveaux d'informations exploitables, le tout au sein de l'écosystème sécurisé LifeSphere Unify. »

« Les agents NavaX constituent un nouveau paradigme pour la technologie des sciences de la vie », a ajouté Aman Wasan, PDG d'ArisGlobal. « Notre univers d'agents NavaX reliera de manière transparente tous les domaines du cycle de vie des produits - de la sécurité à la réglementation, en passant par la qualité et les affaires médicales - en tant que collaborateurs intelligents au sein de l'écosystème LifeSphere Unify. Contrairement aux agents autonomes ou tiers, les agents NavaX sont conçus pour compléter et améliorer les capacités de base de notre plateforme, en travaillant ensemble pour accélérer les processus, améliorer la qualité et approfondir les connaissances. Le succès de notre premier agent de codage MedDRA ne représente que le début d'une dynamique qui s'accélère. »

Avec les agents NavaX, ArisGlobal poursuit sa mission de faire de l'automatisation intelligente une partie intégrante de l'innovation dans les sciences de la vie - en aidant les organisations mondiales à accélérer les connaissances, à assurer la conformité et à apporter plus rapidement des thérapies plus sûres aux patients.

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal, société technologique spécialisée dans l'IA à l'origine de la création de LifeSphere®, transforme la manière dont les entreprises des sciences de la vie les plus prospères mettent au point leurs découvertes et lancent de nouveaux produits sur le marché. ArisGlobal a son siège aux États-Unis et possède des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour obtenir plus d'informations, suivez ArisGlobal sur LinkedIn. www.arisglobal.com.

