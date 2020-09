Ark Electronics gewinnt den Vertrag mit Intellivision Entertainment Amico™ zur Herstellung von Spielsystemen

Ark Electronics und Intellivision Entertainment gehen eine Partnerschaft ein, um ein neues familienorientiertes Home-Entertainment-System bereitzustellen

IRVINE, Kalifornien, 17. September 2020 /PRNewswire/ -- Das Weltklasse-Unternehmen Ark Electronics kündigte eine Partnerschaft mit Intellivision Entertainment an, um das neue Home-Videospielsystem von Amico an Familien auf der ganzen Welt zu liefern. Intellivision, der Pionier und Innovator der Videospielindustrie, der ursprünglich für die beliebte gleichnamige Konsole bekannt war, wählte Ark für dieses hochkarätige Projekt aufgrund seiner Herstellungskompetenz und seines langjährigen Rufs als Innovationsführer aus.

„Unsere vertrauensvolle Partnerschaft mit Ark Electronics spiegelt unseren Fokus auf einen integrierten Ansatz zur Entwicklung von Amico wider", sagte Tommy Tallarico, Präsident und CEO von Intellivision Entertainment. „Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ark und darauf, ihre Branchenerfahrung und ihr Fachwissen zu nutzen, um ein Spielsystem der Weltklasse anzubieten."

Amico wird ein bisher unterversorgtes Segment des Home-Gaming-Marktes bedienen und eine familienfreundlichere Alternative zu den derzeit verfügbaren Systemen bieten. Beginnend im April 2021, zeichnet sich Amico dadurch aus, dass es gewaltfreie Spiele anbietet, die für alle Altersstufen unterhaltsam sind. Ausgestattet mit modernster Technologie, die generationenübergreifendes Spielen fördert, ist die Amico so konzipiert, dass sie von jedermann, unabhängig von dessen Können, genossen werden kann. Mit einem preisgünstigen Angebot, sechs vorinstallierten Spielen mit jedem System und zusätzlichen Spielen, die in der Regel ca. 9,99 US-Dollar kosten, wird sich Amico weiter von anderen Spieloptionen abheben.

„Arks Einsatz für die Bereitstellung einer umfassenden Reihe von Produktionsdienstleistungen für Intellivision passt gut zu unserer Home-Entertainment-Produktstrategie", sagte Michael Lang, EVP und Chief Revenue Officer von Ark Electronics. „Die Leidenschaft und die transparente Beziehung zu Intellivision gehen weit über die traditionelle Lieferantenbeziehung hinaus, und wir freuen uns, ein wirklich revolutionäres und familienorientiertes Spielsystem herzustellen, das Familien weltweit zusammenbringen wird".

Gemeinsam freuen sich Ark und Intellivision auf die Einführung eines neuen Systems, das, wie das ursprüngliche Intellivision der späten 1970er Jahre, die Gaming-Landschaft verändert und den modernen Standard für Multiplayer-Spaß setzt. Weitere Informationen über Ark Electronics finden Sie unter www.arkelectronics.com und um mehr über Amico zu erfahren, besuchen Sie www.IntellivisionAmico.com .

Über Ark Electronics USA, Inc.

Ark ist ein Unternehmen für Produktionsdienstleistungen im Bereich Elektronik (EMS) und technische Designdienstleistungen, das führende Marken in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Home Entertainment, Automobil und industrielle IoT bedient. Durch die Kombination von technischem Fachwissen mit agilen Herstellungsverfahren ermöglichen wir unseren Kunden die Entwicklung innovativer Produkte in großem Maßstab. Durch die Erforschung und Anwendung neuester Technologien erkennen wir die sich verändernden Bedürfnisse unserer Partner und geben ihnen die Sicherheit, die sie benötigen, um in einer sich rasch verändernden Welt wettbewerbsfähig und erfolgreich zu bleiben. Besuchen Sie www.arkelectronics.com um mehr zu erfahren.

Über Intellivision Entertainment

Vor mehr als 40 Jahren leistete die Home-Videospielkonsole von Intellivision Pionierarbeit in der Videospielindustrie, etablierte viele Branchenneuheiten und eroberte damals einen beispiellosen Marktanteil von 20 Prozent. Aufbauend auf seinem Gaming-Vermächtnis und mit der Unterstützung und dem Fachwissen von Branchenveteranen und Superstars ist Intellivision mit der Mission zurückgekehrt, Menschen durch einfache, erschwingliche und familienfreundliche Unterhaltung zusammenzubringen. Intellivision wird Amico auf den Markt bringen, ein einzigartiges Videospielsystem, das Entertainment mit Familie und Freunden neu definiert. Amico wird mit zwei einfach zu bedienenden Farb-Touchscreen-Controllern geliefert und ist für alle Altersgruppen geeignet. Mit einer breiten Palette familienfreundlicher Spiele und einem proprietären System, das das Gameplay an jede Spielstärke anpasst, können Spieler jeglicher Vorliebe wirklich gemeinsam spielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.IntellivisionAmico.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275406/Ark_Electronics_Logo.jpg

Related Links

http://www.arkelectronics.com



SOURCE Ark Electronics