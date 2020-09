Ark Electronics remporte le contrat de fabrication de la console de jeu vidéo Amico™ d'Intellivision Entertainment

Ark Electronics et Intellivision Entertainment établissent un partenariat pour fournir un nouveau système de divertissement familial à domicile

IRVINE, Californie, 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Ark Electronics, un fournisseur de premier rang de services de fabrication de produits électroniques et de conception spécialisée, a annoncé un partenariat avec Intellivision Entertainment en vue de créer l'Amico, une nouvelle console de jeu vidéo destinée aux familles du monde entier. Intellivision, un pionnier et innovateur de l'industrie du jeu vidéo qui est connu pour la célèbre console du même nom, a sélectionné Ark pour ce projet de premier ordre. L'expertise d'Ark en matière de fabrication et sa longue réputation en tant que chef de file de l'innovation ont guidé ce choix.

« Le partenariat solide entre Ark Electronics et Intellivision reflète notre engagement à développer l'Amico selon une approche intégrée, a déclaré Tommy Tallarico, PDG d'Intellivision Entertainment. Nous sommes ravis d'établir une relation collaborative avec Ark, et nous réjouissons à la perspective de tirer parti de leur expérience et de leur expertise de l'industrie pour fournir une console de jeu de calibre mondial. »

L'Amico répondra aux besoins d'un segment mal desservi du marché du jeu vidéo en proposant une plateforme plus familiale par rapport aux systèmes actuellement disponibles. À son lancement en avril 2021, Amico se distinguera en offrant des jeux non violents qui divertiront les personnes de tout âge. Dotée d'une technologie de pointe qui encourage les joueurs de toutes générations à jouer ensemble, l'Amico a été conçue pour être accessible à tous, quel que soit leur niveau. D'autres caractéristiques rendront l'Amico unique dans le paysage du jeu vidéo, notamment son prix abordable, ses six jeux préchargés sur chaque console et ses jeux supplémentaires coûtant généralement aux alentours de 9,99 $.

« Ark est engagé à fournir à Intellivision une gamme complète de services de fabrication, ce qui cadre bien avec notre stratégie liée aux produits de divertissement à domicile, a expliqué Michael Lang, vice-président directeur et directeur des revenus d'Ark Electronics. La passion combinée des deux parties et leur partenariat transparent vont bien au-delà de la relation traditionnelle avec les fournisseurs. Nous sommes très heureux de fabriquer un système de jeu vidéo familial vraiment révolutionnaire qui rapprochera les familles du monde entier. »

Ensemble, Ark et Intellivision sont impatients de lancer un nouveau système qui, tout comme l'Intellivision originale de la fin des années 1970, changera le paysage du jeu vidéo et établira la norme moderne du plaisir multijoueur. Pour de plus amples informations à propos d'Ark Electronics, rendez-vous sur www.arkelectronics.com , et pour en savoir plus sur l'Amico, consultez www.IntellivisionAmico.com .

À propos d'Ark Electronics USA, Inc.

Ark est une entreprise fournissant des services de fabrication de produits électroniques et des services de conception technique aux principales marques de produits électroniques grand public, de divertissement à domicile, d'automobile et d'IdO industrielle. Nous combinons une expertise technique avec des processus de fabrication agiles pour permettre aux clients de créer des produits innovants à grande échelle. En recherchant et en appliquant les dernières technologies, nous anticipons les besoins changeants de nos partenaires et leur fournissons l'assurance dont ils ont besoin pour rester compétitifs et continuer de réussir dans un monde en rapide évolution. Veuillez vous rendre sur www.arkelectronics.com pour en savoir plus.

À propos d'Intellivision Entertainment

Il y a plus de 40 ans, la console de jeu vidéo Intellivision faisait figure de pionnier dans l'industrie du jeu vidéo, réalisant de nombreuses premières dans le secteur et conquérant 20 % du marché, une part sans précédent à l'époque. Tirant parti de son héritage du jeu vidéo, ainsi que du soutien et de l'expertise de vétérans et vedettes de l'industrie, Intellivision est de retour pour rapprocher les gens par le biais de jeux simples, abordables et familiaux. Intellivision lancera l'Amico, un système de jeu vidéo unique qui redéfinit le divertissement en famille et entre amis. L'Amico inclura deux manettes à écran couleur tactile et a été conçue pour divertir les personnes de tout âge. Grâce à une grande sélection de jeux familiaux et un système propriétaire qui adapte le jeu à tous les niveaux de compétence, les joueurs de tous les horizons pourront s'amuser ensemble autour d'une partie de jeu vidéo. Pour de plus amples informations, consultez www.IntellivisionAmico.com .

