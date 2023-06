Ark Electronics nomme Thierry Basse pour gérer une nouvelle expansion européenne

IRVINE, Californie, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise de fabrication de produits électroniques Ark Electronics a récemment annoncé l'ouverture de son nouveau bureau européen à Bordeaux, en France, dirigé par Thierry Basse.

La base opérationnelle assistera les clients avec des solutions de fabrication et d'ingénierie de bout en bout, y compris l'assemblage de circuits imprimés de haute qualité, des services de fabrication de produits électroniques simplifiés et des services de conception et d'ingénierie primés. En tant que vice-président des ventes et du développement commercial pour la région Europe, Thierry Basse travaillera avec le groupe de direction nord-américain et les équipes de fabrication en Chine. Thierry Basse dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication et des services électroniques, en particulier dans la R&D, l'introduction de nouveaux produits, le DFX, la gestion des comptes et des programmes mondiaux, le marketing et les ventes pour des entreprises mondiales.

« Notre dernière expansion fournit une assistance sur le continent pour les EMS européennes clientes qui recherchent le meilleur des deux mondes : un service client pratique, réactif et anglophone, couplé à une production basée en Chine à faible coût, de haute qualité et à volume élevé », a déclaré Scott Wiley, président et directeur commercial d'Ark Electronics USA.

« Je suis très heureux de promouvoir Ark Electronics pour soutenir les défis européens actuels, y compris la transition énergétique, la mobilité durable, la transformation numérique et l'inclusion et l'équité numériques, a déclaré Thierry Basse. Après avoir visité notre usine en Chine, j'ai été impressionné par son haut niveau de qualité, la sécurité de l'information, la santé et la sécurité, et les normes environnementales ».

Ark Electronics est un fournisseur mondial de services de fabrication de produits électroniques (EMS) au service des entreprises leaders de l'électronique grand public, des communications mobiles, de l'automobile et de l'IoT industriel. Ark Electronics combine une expertise technique avec des processus de fabrication et de chaîne d'approvisionnement agiles, permettant à ses clients de créer des produits originaux et des solutions à grande échelle. Le réseau d'usines de la société, basé en Chine et soutenu par une direction nord-américaine , offre aux clients la simplicité de traiter avec une équipe américaine tout en bénéficiant des avantages d'un pays où la fabrication est de haute qualité et à faible coût.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : ArkElectronics.com

