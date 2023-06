Ark Electronics ernennt Thierry Basse zum Leiter der neuen europäischen Expansion

IRVINE, Calif., 14. Juni 2023 /PRNewswire/ – Electronic Manufacturing Company Ark Electronics hat kürzlich die Eröffnung seiner neuen europäischen Niederlassung in Bordeaux, Frankreich, bekannt gegeben, die von Thierry Basse geleitet wird.

Die Operationsbasis wird Kunden mit End-to-End-Lösungen in den Bereichen Fertigung und Engineering unterstützen, einschließlich hochwertiger PCB Assembly, rationeller Elektronikfertigung und preisgekröntem Design und Engineering. Als VP of Sales and Business Development – Europe Region wird Thierry sowohl mit der North American Führungsgruppe als auch mit den Produktionsteams in China zusammenarbeiten. Thierry verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Welt der Elektronikfertigung und -dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen F&E, NPI, DFX, Account & Global Program Management sowie Marketing & Sales für globale Unternehmen.

„Unsere jüngste Expansion bietet den European EMS-Kunden, die das Beste aus beiden Welten suchen, Unterstützung auf dem Kontinent – einen englischsprachigen, bequemen und reaktionsschnellen Kundendienst in Verbindung mit einer kostengünstigen, qualitativ hochwertigen und hochvolumigen Produktion in China", sagte Scott Wiley, Präsident und CCO of Ark Electronics USA.

„Ich freue mich sehr, Ark Electronics zu fördern, um aktuelle European Herausforderungen zu unterstützen, darunter Energiewende, Sustainable Mobility, digitale Transformation sowie digitale Inklusion und Chancengleichheit", sagte Thierry. „Nach dem Besuch unseres Werks in China war ich beeindruckt von ihrem hohen Niveau an Qualität, Informationssicherheit, Gesundheits- und Sicherheitsstandards sowie Umweltstandards."

Ark Electronics ist ein globaler Anbieter von Electronics Manufacturing Services (EMS) für führende Unternehmen der Unterhaltungselektronik, der mobilen Kommunikation, der Automobilindustrie und des industriellen IoT. Ark Electronics kombiniert technisches Know-how mit flexiblen Fertigungs- und Lieferkettenprozessen und ermöglicht es seinen Kunden, originelle Produkte und Lösungen in großem Maßstab zu entwickeln. Das in China ansässige Fabriknetzwerk des Unternehmens, das von der North American Führung unterstützt wird, bietet Kunden die Einfachheit, mit einem US-Team zusammenzuarbeiten und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige, kostengünstige Produktion in einem anderen Land zu genießen.

