Arkema choisit project44 pour obtenir de la visibilité sur sa chaîne d'approvisionnement multimodale d'un million d'expéditions annuelles couvrant l'EMEA, l'APAC et les Amériques.

CHICAGO, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- project44 a annoncé aujourd'hui qu'Arkema, un leader des matériaux de spécialité, a sélectionné project44 pour fournir une visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement pour ses opérations mondiales. Le réseau de visibilité d'Arkema couvrira plus d'un million d'expéditions annuelles dans les régions EMEA, APAC et les Amériques, couvrant les routes (chargement complet, ou FTL, et chargement partiel, ou LTL), l'océan, le rail, l'air, le colis, mais aussi le rail et la barge multimodale. project44 permettra à Arkema d'améliorer son service client et de découvrir de nouvelles efficacités dans sa chaîne d'approvisionnement.

Photo du partenariat client - project44 et Arkema

Basé à Colombes, en France, Arkema est mondialement connu pour ses matériaux de spécialité, notamment pour ses adhésifs, ses polymères de hautes performances et ses solutions de revêtements. Avec 141 usines de production dans 55 pays et plus de 500 transporteurs répartis sur sept modes de transport, la chaîne d'approvisionnement d'Arkema est complexe. L'entreprise est au service des détaillants, des distributeurs et surtout des fabriquants, qui comptent sur Arkema pour leur fournir les matériaux clés dont ils ont besoin pour leur production.

Arkema recherchait un partenaire technologique capable d'offrir une visibilité en temps réel sur l'ensemble de cette supply chain. L'utilisation de plusieurs fournisseurs pour différents modes ou régions a été exclue ; un système fragmenté aurait compromis les ETA. Avec une couverture dans plus de 170 pays et tous les modes de transport, project44 était la bonne solution pour offrir une visibilité en continu partout où Arkema opère.

« Avec la plateforme de visibilité en temps réel de project44, nous positionnons Arkema pour fournir le meilleur service client de l'industrie des matériaux avancés », a déclaré Jean-Marc Viallatte, GVP Global Supply Chain chez Arkema. « Notre équipe sera en mesure de suivre les expéditions en temps réel, de tenir les clients informés et de gérer les perturbations avant qu'elles n'empêchent la livraison dans les delais. Il s'agit d'une mise en œuvre stratégique pour notre entreprise.

"Nous sommes honorés de nous associer à Arkema pour faire avancer leur mission significative", a déclaré Jett McCandless, fondateur et PDG de project44. « Leur chaîne d'approvisionnement mondiale et multimodale montre à quel point il est complexe de fabriquer et de déplacer des produits qui sont au cœur de la vie moderne. Nous sommes fiers d'offrir la seule plateforme de visibilité à la hauteur des enjeux d'Arkema. »

À propos de project44

project44 a pour mission de faire fonctionner les chaînes d'approvisionnement. En tant que tissu conjonctif de la chaîne d'approvisionnement, project44 exploite la plateforme de visibilité de bout en bout la plus fiable au monde qui suit plus d'un milliard d'expéditions uniques par an pour plus de 1 200 des plus grandes marques mondiales, y compris les plus grandes entreprises dans le secteur de la fabrication, de l'automobile, de la vente au détail, des sciences de la vie, de l'aliments et des boissons, ainsi que du pétrole, des produits chimiques et du gaz. Grâce à project44, les expéditeurs et les transporteurs du monde entier bénéficient d'une plus grande prévisibilité, résilience et durabilité.

Leader incontesté du marché, project44 a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant, n°1 dans FreightWaves FreightTech 2023, quintuple leader de la satisfaction client sur le Supply Chain Visibility Grid de G2, l'un des 100 grands partenaires de la chaîne d'approvisionnement de SupplyChainBrain en 2022, et le choix du client dans le rapport Voice of the Customer de Gartner Peer Insights. project44 a son siège social à Chicago avec une équipe diversifiée couvrant 23 bureaux mondiaux, dont Austin, Amsterdam, Cracovie, Paris, São Paulo, Shanghai et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur project44.com.

À propos d'Arkema

S'appuyant sur son expertise unique en science des matériaux, Arkema propose un portefeuille de technologies de pointe pour répondre à la demande toujours croissante de matériaux nouveaux et durables. Avec l'ambition de devenir en 2024 un pure player des Matériaux de Spécialités, le Groupe est structuré en 3 segments complémentaires, résilients et très innovants dédiés aux Matériaux de Spécialités - solutions adhésives, matériaux avancés et solutions de revêtements - représentant environ 85,5% du chiffre d'affaires du Groupe en 2021, et un segment Intermédiaires bien positionné et compétitif. Arkema propose des solutions technologiques de pointe pour répondre entre autres aux enjeux des énergies nouvelles, de l'accès à l'eau, du recyclage, de l'urbanisation et de la mobilité, et entretient un dialogue permanent avec l'ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards d'euros en 2021 et est présent dans quelque 55 pays avec 20 200 collaborateurs dans le monde.

