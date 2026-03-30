Armaf offre une douce parenthèse à Cosmoprof en présentant sa collection Delights

BOLOGNE, Italie, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la présentation d'Armaf à Cosmoprof Bologna 2026, les fragrances adoptent une tonalité plus lumineuse et plus pétillante avec le dévoilement de la collection Armaf Delights. Inspirée par la couleur, la douceur et une individualité expressive, la collection explore le charme de la parfumerie gourmande interprété avec une touche contemporaine.

Armaf Brings a Sweet Escape to Cosmoprof with their Delights Collection

Créée pour une génération qui célèbre les petits plaisirs, Delights est plus qu'une gamme d'eaux de parfum. Elle capture les moments de joie et les transforme en expérience olfactive, alliant confort, plaisir et élégance naturelle.

Delights Bon Bon

Delights Bon Bon s'ouvre sur une explosion lumineuse de mandarine et de bergamote, rehaussée par la papaye juteuse et la pomme verte croquante. La fraîcheur s'adoucit en un cœur délicat de fleurs de thé, de lys de Madagascar et de pivoine, tandis que des touches d'abricot et des notes marines aériennes ajoutent une touche de fraîcheur. Au fur et à mesure que la fragrance s'installe, les accords gourmands se marient au bois de santal et au musc délicat, laissant un sillage chaud et réconfortant.

Delights Island Bliss

Delights Island Bliss évoque l'insouciance d'une escapade tropicale. Des notes pétillantes de fraise et de cerise s'associent à des notes blanches florales et aériennes pour une entrée en matière lumineuse. Les notes de cœur révèlent la rose et la framboise en couches avec des épices chaudes et de la fleur de tiaré couleur crème. Dans les notes de fond, la vanille se mêle à la barbe à papa, au caramel et au musc, créant un rendu à la fois gourmand et léger.

Delights Island Breeze

Delights Island Breeze reflète la beauté sereine des après-midis en bord de mer. La pêche rose, les baies sauvages et la bergamote créent une introduction vibrante, suivie de notes de cœur doux de rose et de davana avec un soupçon de vanille. Les notes de fond de musc blanc, de notes poudrées et d'ambre laissent une impression lumineuse et persistante.

Delights Yum Yum

Delights Yum Yum s'ouvre sur des notes de tête de bergamote, d'orange, de cerise douce et de baies pour un départ tonifiant. Les notes de cœur révèlent la rose et les fleurs blanches entrelacées avec la vanille onctueuse, équilibrant le romantisme et la légèreté. Le musc, les notes poudrées et l'ambre forment une note de fond chaude et addictive.

Nayana Tharoor, directrice du marketing mondial chez Armaf, déclare : « Armaf est à l'avant-garde des fragrances gourmandes, offrant des senteurs riches, indulgentes et modernes. La collection Delights reflète cette vision, mariant des notes espiègles à l'élégance signature de la marque afin de séduire une nouvelle génération d'amateurs de parfums. »

Avec cette collection, Armaf présente une interprétation joyeuse de la parfumerie gourmande, invitant les amateurs de parfums à s'offrir des moments de douceur, de bien-être et d'expression personnelle.

À propos d'Armaf - https://www.armaf.ae/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2942077/Armaf_Delights_Collection.jpg