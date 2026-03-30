Cosmoprof: Armaf ermöglicht mit seiner Delights Collection eine süße Auszeit

BOLOGNA, Italien, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Bei der Präsentation von Armaf auf der Cosmoprof Bologna 2026 wird die Welt der Düfte mit der Vorstellung der Armaf Delights Collection um eine hellere, verspieltere Note bereichert. Die Kollektion ist geprägt von Farbe, Süße und ausdrucksstarker Individualität und erkundet den Charme der Gourmand-Parfümerie durch eine zeitgenössische Brille.

Armaf Brings a Sweet Escape to Cosmoprof with their Delights Collection

Delights wurde für eine Generation geschaffen, die die kleinen Freuden zelebriert, und ist mehr als nur eine Duftlinie. Es fängt Momente der Freude ein und verwandelt sie in Düfte, die Komfort, Genuss und mühelose Eleganz miteinander verbinden.

Delights Bon Bon

Delights Bon Bon entfaltet sich mit einer strahlenden Note aus Mandarine und Bergamotte, die durch saftige Papaya und knackigen grünen Apfel unterstrichen wird. Die Frische geht über in ein zartes Herz aus Teeblüte, Madagaskar-Lilie und Pfingstrose, während ein Hauch von Aprikose und luftige Meeresnoten für eine luftige Note sorgen. Im weiteren Verlauf mischen sich Gourmand-Akkorde mit Sandelholz und weichem Moschus und hinterlassen eine warme und beruhigende Spur.

Delights Island Bliss

Delights Island Bliss weckt den unbeschwerten Geist eines tropischen Urlaubs. Verspielte Noten von Erdbeere und Kirsche verbinden sich mit luftigen weißen Blüten zu einem hellen Auftakt. Das Herz enthüllt Rose und Himbeere, überlagert von warmen Gewürzen und cremiger Tiaré-Blüte. In der Basisnote verbindet sich Vanille mit Zuckerwatte, Karamell und Moschus und sorgt so für einen üppigen und zugleich leichten Ausklang.

Delights Island Breeze

Delights Island Breeze spiegelt die ruhige Schönheit von Küstennachmittagen wider. Rosafarbener Pfirsich, wilde Beeren und Bergamotte bilden einen lebhaften Auftakt, gefolgt von einer weichen Herznote aus Rose und Davana mit einem Hauch von Vanille. Die Basis aus weißem Moschus, pudrigen Noten und Amber hinterlässt einen strahlenden, lang anhaltenden Eindruck.

Delights Yum Yum

Delights Yum Yum präsentiert sich mit Bergamotte, Orange, Süßkirsche und Beeren und sorgt so für einen belebenden Auftakt. Die Basisnote offenbart eine Mischung aus Rosen- und weißen Blüten, verflochten mit cremiger Vanille, die Romantik und Verspieltheit in Einklang bringt. Moschus, pudrige Noten und Amber bilden eine warme, fesselnde Basisnote.

Nayana Tharoor, Global Head of Marketing bei Armaf, sagt: „Armaf ist führend im Bereich der Gourmand-Düfte und bietet reichhaltige, sinnliche und moderne Dufterlebnisse. Die Delights Collection folgt dieser Vision und kombiniert verspielte Noten mit der für die Marke typischen Eleganz, um eine neue Generation von Duftliebhabern anzusprechen."

Mit dieser Kollektion präsentiert Armaf eine lebensfrohe Interpretation der Gourmand-Parfümerie und lädt Duftliebhaber dazu ein, Momente der Süße, des Wohlbefindens und der Selbstentfaltung zu genießen.

Informationen zu Armaf: https://www.armaf.ae/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2942077/Armaf_Delights_Collection.jpg